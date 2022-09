Po druhém porodu jsem hodně zhubla, ale už přibírám, říká miss Fajksová

Tereza Fajksová má s partnerem Lubošem Gregorem tříletou dceru Lilien a ročního syna Sebastiena. I když momentálně pravidelně přehlídky nechodí, nyní udělala výjimku.

„Trošku jsem se bála, že sebou seknu, protože jsem nestála na podpatcích čtyři roky, ale naštěstí se tak nestalo, takže jsem si to užila a zjistila, že chůze po mole se nezapomíná. Občas jít na molo mi nevadí, ale už jako profesionální modelka asi nebudu fungovat. Snažím se být maminka na sto procent,“ řekla.

Modelka prozradila, že krátce po porodu syna zhubla na pouhých 54 kilogramů, což při její výšce skoro 180 centimetrů byl tristní stav. „U dcerky přichází období vzdoru a syn od narození nespí, ale jinak to jsou miláčci,“ prohlásila modelka na mateřské dovolené s tím, že po extrémní ztrátě hmotnosti už nabírá kilogramy zpět.

tereza_fajksova Jedna do albíčka❤️



… děti po celém dni na sluníčku totálně ko a o rodičích ani nemluvím



#spolecna #rodina #momanddad #family #parents #babyboy #babygirl #princsebastien #princeznalilien #slavkovubrna #pohadkoland #children #kids #positivevibes #tired #happy #babavzadumikazifotku # oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Teď si dám pauzu. Obdivuji maminky, co se s dětmi pouští do podnikání, to je pro mě nepředstavitelná záležitost. Jsem skutečně se dvěma malými dětmi velmi unavená a jsem ráda, že je zvládnu. Ony jsou pro mě teď to hlavní, takže kariéru modelky jsem, dá se říct, pověsila na hřebík. Vždy říkám, že mi pánbůh nadělil obě děti proto tak roztomilé, abych je nemusela zabít,“ prohlásila s nadsázkou modelka v zákulisí show.

I když je to s jejími dětmi nyní náročné, chůva zatím není na pořadu dne. „Musím se přiznat, že fungují babičky. Hlavně jedna – druhá je teď trochu nemocná. A také partner pomáhá, takže to zvládáme,“ přiznala.

Občas si sice pohrává s myšlenkou na třetí dítě, ale partner jí říká, že mají jen dvě ruce, takže stačí děti dvě. „Při mém štěstí by to byla dvojčata. Máme je v rodině. Děda byl dvojče. Takže zatím třetí potomek není aktuální,“ míní modelka.

Co bude dělat, až budou děti větší, zatím neřeší. „Mám vysokou školu, tak se snad s tím dá nějak uplatnit. Ale kdybych byla v kondici, tak bych možná zkusila přehlídky v Německu, tam prý jsou teď v kurzu modelky třicet plus. To jsou jen výjezdové akce na několik dní, slušně zaplacené. Uvidíme, zatím se chci věnovat na sto procent rodině,“ dodala Tereza Fajksová.