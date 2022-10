Po okupaci jsem strach neměla a zpívání mi nikdy nechybělo, říká Marta Kubišová

Vím, že jste začala psát svou autobiografii. Jak jste daleko?

Mám ji rozepsanou, ale moc toho zatím není, momentálně nepokračuju vůbec.

Proč ne?

Dostala jsem k tomu odpor, protože mě při psaní začaly brát křeče do ruky a do pravé nohy. Došlo to tak daleko, že jsem si už ani nechtěla sednout v autě za volant, bála jsem se, že mě za jízdy vezme křeč do nohy a já ji nesundám z plynu. Ale už je to lepší, tak se k psaní vrátím.