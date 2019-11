Lidé v Jindřichově Hradci protestují proti stavbě bytových domů

Lidé, kteří žijí na malých sídlištích U Nádraží a Pod Kasárny poblíž centra města, protestují proti stavbě nových bytových domů. Obávají se, že místo plánovaného luxusního bydlení mohou vzniknout v klidné lokalitě malé byty pro sociálně slabé.

Upozorňují také na nedostatek parkovacích míst. Podle vedení radnice ale v Jindřichově Hradci nové byty chybí a městu i kvůli tomu ubývá obyvatel. „My jsme si tento prostor v 70. letech vybudovali sami. Stavěli jsme hřiště, natírali ploty. A nyní nám soukromý podnikatel chce na sídlišti patrových řadových rodinných domů postavit čtyřpatrovou obludu,“ uvedl zástupce obyvatel sídliště Pod Kasárny Josef Liška.

Doplnil, že součástí domu mají být i ordinace lékařů či služby, které ale podle něj nejsou potřeba, protože jich je ve městě nadbytek a spousta podobných prostorů je volných.

„Vůbec se nám to nelíbí. Je to sídliště rodinných domků, a ne čtyřpatrových bytových domů. Nehledě na to, že ten prostor je tam strašně malý. Je tam maličké hřiště a plocha na volejbal. Děti si nemají absolutně kde hrát. Tím, že tam postaví bytový dům, se hřiště zlikviduje,“ uvedla další obyvatelka Blanka Holoubková. Podotkla, že byty by mělo stavět i město, a ne jen soukromí podnikatelé.

„Podnikatel říká, že projekt počítá s luxusními byty, ale to se může během stavby kdykoli změnit, jak nám sám naznačil. Víme, že to tak běžně chodí, že se to pak rozdělí na menší jednotky,“ podotkl Liška. Na petici, která byla pouze pro místní, shromáždil na dvě stovky podpisů. „Nechápeme, proč město upřednostňuje zájem jednoho podnikatele oproti zájmům většiny,“ zdůraznil Liška.

Z dvou podlaží na čtyři

Územní plán původně počítal s dvoupodlažní zástavbou, v dubnu ale jindřichohradecká radnice na žádost investora vydala závazné stanovisko, kde změnila možnost stavby až na čtyři podlaží. Obyvatelé proti němu podali na krajský úřad stížnost, ten nyní potvrdil rozhodnutí města.

„Prověřováním se zjistilo, že město v ničem nepochybilo. Mezitím rozhodl i krajský úřad k problematice závazného stanoviska s tím, že město postupovalo správně. Odpověď nyní doručíme petentům,“ řekl starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka (ČSSD). Ve městě podle něj nové byty chybí.

Petici proti stavbě druhého bytového domu sepsali i obyvatelé sídliště U Nádraží. Podepsalo ji 850 lidí. „Nejde o iracionální strach z něčeho neznámého, něčeho nového, ale jde o reálně podložené obavy o kvalitu života,“ uvedl obyvatel sídliště Pavel Král. Územní plán podle něj dosud zavrhoval zahuštění zástavby na sídlištích jako nepřípustné.

Dodal, že se zvýší dopravní zatížení i hlučnost, zkomplikuje se parkování, zastíní se některé bytové domy. „Vypadá to, že tady jde více o zájem jednotlivce než o zájem stovek či tisíců občanů,“ zdůraznil Král.

Se záměry nesouhlasí ani zastupitelka a bývalá místostarostka Petra Blížilová (ČSSD), která je členkou petičního výboru za sídliště U Nádraží. „Nevadilo by nám, kdyby tam bylo deset, patnáct nových bytů do osobního vlastnictví, ale tady se připravuje odhadem šedesát nájemních bytů. Nikdy nevíte, kdo se tam přistěhuje. Nedá se to absolutně regulovat a ohlídat,“ vysvětlila Blížilová.

Projekt podle ní přichází v době, kdy se začíná potírat sociální bydlení v ubytovnách a začalo se podporovat v bytech. Dohromady různí investoři plánují stavbu 110 bytů, což je na sídliště U Nádraží s 1 200 obyvateli příliš. „Sídliště to položí, i kdyby jen proto, že se tam najednou navalí dalších 150 aut,“ doplnila Blížilová.