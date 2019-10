Mohla to být ubytovna, radnice v Jindřichově Hradci raději dům koupí

O koupi domu rozhodlo na svém posledním zasedání zastupitelstvo. Ještě předtím radnice uspořádala pro zastupitele prohlídku staveniště. Ale přišlo jich jen sedm.

„Ti, co tam byli, si aspoň mohli udělat obrázek o aktuálním stavu toho bytového domu. Návštěva nám ukázala, že záměr pana Vorlíčka byl udělat tam co nejvíce bytů s co nejmenší plochou s tím, že tam nastěhuje, dovolím si to říct, nepřizpůsobivé občany ne z Jindřichova Hradce, ale asi z oblasti Kladna,“ uvedl místostarosta Radim Staněk (ODS).

Doplnil, že záměr Miloši Vorlíčkovi nevyšel a kvůli zdravotním a finančním problémům se snažil nemovitost prodat přes realitní kancelář za 19 milionů korun. Pak ji nabídl městu.

Radnice si nechala udělat znalecký posudek, který cenu stanovil na osm milionů. Až po několika setkáních se Vorlíček dohodl s vedením města na ceně 9,5 milionu.

„V domě by v těchto podmínkách bydlelo mým odhadem nějakých 150 až 180 lidí. To by podle mého názoru vytvořilo obrovský problém v ulicích Jakubská a Nežárecká. V tuto chvíli se jedná o 28 bytů. Nejsou to však klasické byty, ale jednotky, kde do prostor vstupujete přes sprchový kout a toaletu,“ upřesnil Staněk.

Zastupiteli Tomeši Vytiskovi (KSČM) se zdála cena přemrštěná, protože další miliony bude muset město do stavby investovat.

„Je třeba vzít v úvahu, že co vybudoval pan Vorlíček, je načerno prováděná stavba, stavební povolení je tam na něco úplně jiného. Takže my, pokud to budeme chtít využívat k bydlení, budeme muset bytové jednotky vrátit zpátky, jak byly povolené. A to nebudou zanedbatelné náklady,“ vysvětlil Vytiska. Původní záměr byl devět bytů.

Zastupitelé se také obávali, aby se z kauzy nestal precedens, kdy budou obyvatelé žádat po vedení města stejný postup u všech problematických domů. Upozorňovali i na velice špatný statický stav budovy.

„Nám jde o to, že za 9,5 milionu vyřešíme poměrně zásadní problém, který nám vznikl. Majitel tvrdil, že tam bude ubytovávat vojáky, svobodné matky s dětmi a podobně, ale to je v naprostém rozporu s realitou, kterou jsem tam viděl,“ uvedl zastupitel Jaroslav Chalupský (Hradec srdcem a rozumem a Svobodní).

Vysvětlil, že o vhodném postupu při vyjednávání se Hradečtí radili i s vedením Kladna, kde Miloš Vorlíček provozoval další ubytovny. A některé body prý začaly úspěšně fungovat.

„Není to tak, že si koupíme nějaký domek a tím si vyřešíme problém, který bychom jinak měli,“ zdůraznil Chalupský. Velkým úspěchem podle něj je, že se podařilo stáhnout kupní cenu na polovinu.

Pro koupi hlasovalo 21 z 25 přítomných zastupitelů

„Ta lokalita je velmi pěkná, a pokud by se nám tam podařilo postavit 20 bytů, tak je to velmi zajímavý příspěvek pro město. Nemůžou tam ale být ty kurníky, co tam teď jsou. To znamená, že to s sebou ponese i náklady,“ podotkl starosta Stanislav Mrvka (ČSSD). Pro koupi hlasovalo 21 z 25 přítomných zastupitelů, čtyři se zdrželi, nikdo nebyl proti.

„My jsme samozřejmě rádi, že to takto dopadlo. Otázka je, co s tím bude dál. Slyšeli jsme, že dům je v tak špatném statickém stavu, že by bylo nejlepší ho skoro celý zbourat,“ řekla obyvatelka protějšího domu Radka Lukschalová. „Proti výstavbě bytů samozřejmě nic nemáme, ale ať je to bydlení na úrovni,“ podotkla.

Ondřej Pumpr, zastupitel za SNK ED, prohlásil, že by město mělo zvážit i koupi sousedního areálu Jednoty. V atraktivní lokalitě by tak mohlo vzniknout hezké rezidenční bydlení. Podle starosty Mrvky ale byla snaha o získání areálu neúspěšná.