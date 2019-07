Zahrádkářské kolonie se mění na nové čtvrti, chybí jim chodníky i osvětlení

Po kraji rozbité silnice jdou dvě maminky s dětmi, jedna tlačí kočárek. Kolem nich každou chvíli projede auto – osobní, nákladní či dodávka. Když jedou proti sobě, musí si dávat přednost a chodci už se tam nevejdou.

Tak to vypadá v českobudějovické Suchomelské ulici za Ternem. Je ukázkovým příkladem, jak se krajské město postupně mění. Z dříve zahrádkářské kolonie se stává čtvrť s rodinnými domky. Jenže infrastruktura na to není vůbec nastavená. Chybí chodníky, veřejné osvětlení, lepší silnice.

Nemuselo by to až tolik vadit, to by však Suchomelská nesměla být navíc spojkou směrem k areálu firmy Bosch, kudy jezdí stále více vozidel. Denně jich jsou v průměru i dva tisíce. Tamní obyvatelé už proto několik let město žádají, aby se situací něco udělalo.

„Alespoň chodník by tady byl fajn. Je to takový tankodrom. Ale lepší by bylo udělat vše najednou,“ reagovala jedna z maminek Naďa Voráčková. A podobně to vidí i místní obyvatelé. Někteří z nich opakovaně kontaktovali zástupce města i úředníky, ale zatím nejsou úspěšní.

„Ulice je rozbitá, prohání se tudy i přes zákaz nákladní auta, není zde veřejné osvětlení. Na Suchomelské už nejsou jen zahrádky, ale i rodinné domy. Několikrát jsme upozorňovali, žádali, dávali petice, ale město stále opakuje, že nemá peníze,“ upozornila jedna z obyvatelek Yvona Kudláčková. Vystoupila i na zastupitelstvu, ale ani pak se věci nedaly do pohybu.

Primátor Jiří Svoboda (ANO) jí sice loni v zimě písemně informoval, že se investice do základního technického vybavení Suchomelské dostane do návrhu rozpočtu pro rok 2019, nakonec však na tuto položku nezbylo. Kus odtud se má alespoň postavit cyklostezka.

Místní však mají obavy, že se dopravní situace v ulici bude zhoršovat. A to třeba ve chvíli, kdyby se začala nedaleko stavět plánovaná silnice Severní spojka nebo se zavřela Pražská třída kvůli opravě mostu přes Dobrovodský potok.

Investice do Suchomelské není na pořadu dne

V Suchomelské je to podobné jako mezi Suchým Vrbným a Hlinskem. I tam takzvaný krček funguje jako dopravní zkratka, přitom ale vozovka není na takovou zátěž stavěná. O problému se tam ví už zhruba deset let, přesto se stav nijak nezměnil.

Náměstek primátora pro investice Petr Holický (ANO) sdělil, že investice do Suchomelské nyní není na pořadu dne, protože se město chystá například na opravu Hraniční právě v Suchém Vrbném. Dříve bude muset řešit také neutěšený stav s dopravou Na Sádkách a mezi Kauflandem a sídlišti Šumava a Máj.

„V zahrádkářské kolonii se v minulosti povolila stavba několika rodinných domů bez toho, že by žadatelům o stavbu vadilo, že komunikace nemá potřebné parametry, povrchy a další náležitosti, které jsou u nové výstavby komunikací,“ zmínil Holický. Podle něj peníze na opravy směřují dříve tam, kde jsou více potřeba, kde je hustější doprava a větší zastavěnost.

„Je pravda, že je tato lokalita přehlížená. V minulosti se byli přímo na místě podívat zástupci radnice, ale nic to nakonec nezměnilo. Někdo tvrdí, že místní nárok na úpravy mají, jiný zase, že ne,“ navázal Jaroslav Havlíček, předseda územní skupiny města, pod kterou spadají i Kněžské Dvory včetně Suchomelské.

Obyvatelé by se však přece jen mohli v nějakém reálném čase změny dočkat. Dobrovodský potok má v místě protipovodňová opatření hotová a lokalita je vytipovaná jako jedna z těch, kde se počítá s uvolněním desítek hektarů ploch pro další rozvoj. Bude k tomu ovšem třeba ještě nejdříve změnit územní plán. Pokud by pak v místě začal budovat nějaký developer, jednou z podmínek by mohlo být i zajištění potřebné infrastruktury.