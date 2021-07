Solární farma a větrná elektrárna má zachránit vodní park v poušti

„Zapomeňte na Disneyland, Universal Studio, Magic Mountains a ostatní,“ tvrdí nové reklamy v mediích, které nabízejí zážitek, v němž se spojuje dobrodružství, estetika a vzrušení, přestože většinu ze zkrachovaných a opuštěných projektů není jednoduché navštívit.



Některé stavby zůstaly nedotčené.

Jsou obehnané vysokým drátěným plotem a nápisy vyhrožujícími vězením pro případné narušitele. Lidé to často ignorují. Výstražné nápisy, omezení a zákazy jim nezabrání pózovat před vyschlým bazénem nebo rozpadajícím se tobogánem.

Odvážným to pořád prochází, i když už asi ne nadlouho, jako v případě Lake Dolores.

Měl už třikrát skončit

Aquapark Lake Dolores v kalifornské poušti Mojave byl od svého otevření veřejnosti v roce 1962 už třikrát opuštěný. Poslední oživení relikvie z poloviny minulého století se po několika pokusech oficiálně uzavřelo v roce 2004.

V následujících letech se ze zábavního parku stala sběrna kovového šrotu, plátno pro umělce graffiti a překážková dráha pro skateboardisty hledající vzrušení. Dnes je psychedelickým pozadím pro fotografie a rocková videa. Stejně jako mnoho opuštěných nemovitostí ve Spojených státech nabízí i spoustu zážitků a nápadů pro setkání s mimozemšťany, včetně „skutečných“ příběhů s duchy. Týkají se především katastrof včetně nehod zaměstnanců, bankrotů a žhářství.

Přesto by tenhle vodní park mohl brzy znovu ožít. Jeho strašidelné pozůstatky získala loni v březnu od okresu San Bernardino soukromá firma G&GF Enterprise, a to se souhlasem k revitalizaci.

Jde o plochu 273 akrů, která je zásobena vodou z podzemních pramenů napájených hydrogeologickým kolektorem. Noví majitelé doufají, že park přemění opět na zábavu v kalifornské poušti. Dokončení celého projektu může trvat šest let, ale samotný vodní park by mohl být obnoven už v roce 2023.

„Celý náš vývoj bude zaměřen na pohodlí, zábavu a rekreaci cestujících mezi Los Angeles a Las Vegas. Tady si odpočinou a pobaví se,“ uvádí manažer společnosti Steve Garg. A nezapomíná dodat: „Pandemie covidu-19 plány obnovy nezpomaluje.“

Historie plná smůly

Historie neobvyklé atrakce začala na konci padesátých let, kdy místní podnikatel Bob Byers navrhl projekt jako soukromé hřiště a umělé jezero pro svou početnou rodinu. Ale na konci osmdesátých let se park zhroutil poté, co se snažil konkurovat modernějším atrakcím, a především díky nedostatku spodní vody.

Zatím je pohled na park hodně tristní.

Aby toho nebylo málo, jeden ze zaměstnanců parku, James Mason, byl účastníkem dramatické nehody v květnu 1999. Utrpěl paralyzující zranění poté, co narazil do ohrady na úpatí tobogánu „Doo Wop Super Drop“. Vysoudil víc než čtyři miliony dolarů.

Obnovení aquaparku, který nesl podle různých majitelů názvy Lake Dolores, Rock–A–Hoola Waterpark a Discovery Waterpark, začne až v roce 2022. Očekává se, že bude trvat šest až osm měsíců a mělo by být hotové do léta 2023. Bude se jmenovat Dolores Lake Park. Přibližně devadesát procent staré infrastruktury je stále možné zachránit, věří investoři, takže nové atrakce budou dovybaveny jen na základě stávajícího uspořádání.

Jedním z důvodů, proč předchozí pokusy o znovuotevření resortu selhaly, byla skutečnost, že fungoval pouze sezónně. Proto se plánuje ponechat nový park otevřený po celý rok. K dalším nápadům obnovy patří přidat víc než osm tisíc čtverečních metrů kancelářských a administrativních prostor, včetně knihovny a amfiteátru.

Z některých atrakcí zůstaly jen zbytky...

Plánuje se také přeměnit starého parkoviště na solární farmu a větrem vyráběnou elektřinu. Tato fáze by měla začít v roce 2023 a skončit v roce 2024. Výstavba obchodního centra má následovat. Včetně hotelů, restaurací, kin a nákupních prostorů, které by měly přilákat kolemjedoucí, skoro v polovině na přibližně 450 km dlouhé cestě z centra světové kinematografie Hollywoodu do města hříchu Las Vegas.