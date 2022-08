Víno je skvělou inspirací i pro architekty, vinařství jsou toho důkazem

Aby člověk ocenil krásu a jedinečnost vinařských staveb, nemusí být znalec architektury, stačí mít vztah k vínu a estetické cítění. Pak se v nich okouzlující propojení krásy a funkčnosti ukáže zcela zřetelně.

Zajímavostí, která při návštěvě Velkých Pavlovic budí nejvíce pozornosti, jsou takzvané Opilé sklepy.

Své kouzlo mají nejen stavby našich předků, ale také moderní stavby odrážející aktuální architektonické trendy a potřeby přírody, okolní krajiny i samotných zákazníků.

Výjimkou nejsou ani kombinace, kdy je přestavěná stará stavba, ale jsou v ní zachovány historické prvky. Je docela logické, že tam, kde je vinařství úspěšné, vznikly velmi zajímavé stavby, nezřídka od těch nejlepších tuzemských architektů.

Moderní vinařská architektura

V posledních desetiletích začali vinaři podle plánů špičkových architektů opět stavět moderní vinařské stavby, které posouvají vnímání vinařství u nás o úroveň výše. Způsoby, jakými architekti nápaditě propojují budovu vinařství s ohledem na její provoz a výrobu vína s krajinou okolních vinohradů, jsou samy o sobě atraktivním turistickým cílem.

V okolí Znojma se takové stavby vyskytují hned dvě, reprezentativní centrum vinařství Lahofer a nový vinařský areál Thaya vinařství. U Valtic najdete také zajímavou stavbu vinařství Obelisk, v Mikulově vinařství Volařík, poblíž Hustopečí vinařství Sonberk, Gotberg a Starý vrch, u Lednice vinařství Annovino, na Slovácku třeba vinařství Krásná Hora. Tím však výčet pochopitelně nekončí.

Křížové sklepy

Křížové sklepy jsou druhem sklepů, které byly stavěny na půdorysu ve tvaru kříže a byly zvláštní zejména svými rozměry. Dva největší tyto sklepy v republice, které se řadím i k největším v Evropě, jsou na jižní Moravě.

Hlavní chodba křížového sklepa v Příměticích je 110 metrů dlouhá a bezmála deset metrů široká, rameno kříže pak měří 56 metrů, klenby jsou šest a půl metru vysoké a v kopuli ještě o jeden a půl metru vyšší.

Jeden na dohled Znojma v Příměticích (z let 1740 až 1756) a druhý ve Valticích (dokonce z roku 1640). Hlavní chodba toho v Příměticích je 110 metrů dlouhá a bezmála deset metrů široká, rameno kříže pak měří 56 metrů, klenby jsou šest a půl metru vysoké a v kopuli ještě o jeden a půl metru vyšší.

Velmi známý Valtický křížový sklep je pak 120 metrů dlouhý a 100 metrů široký s kapacitou přes jeden milion litrů vína.

Opilé sklepy

Zajímavostí, která při návštěvě Velkých Pavlovic budí nejvíce pozornosti, jsou takzvané Opilé sklepy. Tyto trochu atypické stavby s cílem poutat pozornost a možná i malinko dráždit architektonické puritány, vznikly zcela záměrně. Postaveny byly v roce 2012 a slouží převážně pro ubytování. Opilé sklepy představují řadu 15 sklepních objektů, které jsou na první pohled poznat hlavně díky hravé barevnosti a netradičním tvarům, které svým vlněním respektují terénní linie přilehlého svahu.

Tato uměle vytvořená sklepní ulička se stala vyhledávaným cílem turistů i vycházek místních občanů. Víno se přímo zde sice nevyrábí, ale ve Velkých Pavlovicích je řada sklepů, kde je možné u vína posedět.

Malovaný sklep

Malovaný sklep je vyzdobený plastickými malbami lidového umělce Maxmilliana Appeltauera, který na nich pracoval více než 30 let až do své smrti v roce 1972.

Nedaleko Znojma, směrem k rakouským hranicím, je malá vinařská obec Šatov, která skrývá vyložený vinařský unikát. Tím je takzvaný Malovaný sklep. Tento jedinečný prostor, vyzdobený plastickými malbami lidového umělce Maxmilliana Appeltauera, který na nich pracoval více než 30 let, a to až do své smrti v roce 1972.

Nikdy však jako sklep na výrobu a uskladnění vína nesloužil. Byla zde soukromá vinárna s možností posezení. Na návštěvníky zde dýchne spojení vína a lidového umění v unikátním prostředí.

Vinařská stodola

Velmi stylovou stavbou, která těží z tradičního pojetí architektury, je Vinařská stodola (nebo také 100dola) patřící k areálu největšího valtického vinařství. Budova vychází ze stylu tradičního selského stavení, ale není určena k ustájení zvířat ani zemědělské techniky. V nadzemních prostorách byla umístěna vinotéka s expozicí vín a restaurovaným kládovým vinným lisem z roku 1803.

Velmi stylovou stavbou, která těží z tradičního pojetí architektury, je Vinařská stodola nebo také 100dola patřící k areálu největšího valtického vinařství.

Podzemní část stodoly pak tvoří sklepní chrám vína s rotundou, který je propojený s historickým křížovým sklepem, stávající budovou vinařství a novými degustačními prostory vinného sklepa. Součástí stavby jsou také vodní prvky, jakými jsou fontány a jezírka s padající vodou.

Víno z výšky

Vinařství formuje krajinu, pečuje o ni, dává jí život a ten pak pokračuje dál ve sklepích příjemnými chvílemi ve společnosti dobrého vína. A pohled z ptačí perspektivy na místo, kde to celé začíná, dává vnímání vína a práce vinařů další rozměr.

V posledních letech vznikla celá řada vyšších i nižších rozhleden mezi vinicemi, odkud jsou vidět nejen vinice, ale i sklepy, vinařské stavby a jiné zajímavosti v okolí. Všechny vinohrady někomu patří a nenajdeme moc vinařů, které by těšilo, když jim budou davy turistů procházet mezi řádky. Rozhledny jsou tak nejlepší možností, jak se na vinice podívat jako na celek a nedílnou součást zdejší přírody.

Díky rozhlednám si také můžete udělat obrázek o velikosti jednotlivých vinohradů a kolik se za každou lahví vína skrývá práce. Většinou jsou doplněny informačními tabulemi, kde se návštěvníci dozvědí něco zajímavého nebo poučného.

Rozhledna Slunečná

Rozhledna Slunečná stojí asi kilometr východně od obce mezi vinohrady v nadmořské výšce 225 m.

Tato rozhledna je poblíž jedné z nejznámějších vinařských obcí na jižní Moravě, Velkých Pavlovic. Nese krásný název Slunečná a stojí asi kilometr východně od obce mezi vinohrady v nadmořské výšce 225 m. Neobvyklá architektura vytváří optický klam, kdy se zdá, že je rozhledna nakloněná.

Z výšky necelých 19 m jsou vidět třeba Velké Bílovice, Hodonín nebo Bořetice. K rozhledně lze pohodlně dojít z Velkých Pavlovic, nebo se zde zastavit cestou po cyklostezce Modré Hory, ale jde k ní dojet i autem. Vedle rozhledny je malé občerstvení, kde můžete ochutnat vína místních vinařů, chvíli posedět a odpočinout si před další cestou a poznáváním krás jižní Moravy.

Stezka nad vinohrady

Na Břeclavsku najdeme i další zajímavou rozhlednu, která však nemá podobu běžné rozhledny. Poblíž vinařské obce Kobylí vznikla v roce 2018 unikátní rozhledna Stezka nad vinohrady. Stojí východně od obce na kopci Kobylí vrch. Její autoři se inspirovali podobným typem rozhleden, takzvanými stezkami korunami stromů na Šumavě nebo v Krkonoších. Je postavena v nadmořské výšce 334 m. n. m. a je z ní okouzlující výhled do všech světových stran.

Poblíž vinařské obce Kobylí vznikla v roce 2018 unikátní rozhledna Stezka nad vinohrady.

Vyhlídka má tvar kruhové rampy a díky nakloněné rovině, která nahrazuje schody, je jako jedna z mála rozhleden v republice bezbariérová. Na podlaze je vybavena informačním systémem, který návštěvníkům pomáhá zorientovat se v prostoru a představuje společenské události spojené s obcí a její historické milníky. Při dobré viditelnosti je z ní kromě okolních vinic a vinohradů vidět třeba i impozantní Pálava.

Rozhledna Maják

Mezi vinařskými obcemi Zaječí, Přítluky a Rakvice, na Přítlucké hoře, ve výšce 292 m. n. m, se tyčí rozhledna Maják. Pokud vyšlápnete 108 schodů, otevře se vám nádherný výhled na Pálavu s nejvyšším vrcholem Děvín, Novomlýnské nádrže, Lednicko-valtický areál, pásmo Bílých Karpat i na sousední Rakousko. Rozhledna je 28 m vysoká, má dřevěnou konstrukci a točité kovové schodiště. Podmanivá je pak záplava okolních vinic, v nichž je příhodně umístěna.

Rozhledna U Křížku

U vinařské obce Drnholec a opět mezi vinicemi, konkrétně ve viniční trati U Křížku, byla v červnu 2012 otevřena nová, jedenáct metrů vysoká rozhledna s vyhlídkovou plošinou ve výšce 9,9 m.

U vinařské obce Drnholec a opět mezi vinicemi, konkrétně ve viniční trati U Křížku, byla v červnu 2012 otevřena nová 11 m vysoká rozhledna s vyhlídkovou plošinou ve výšce 9,9 m.

Z rozhledny je směrem na jih vidět lužní les Drnholecký luh, rakouské hrady Falkenstein a Staatz, hraniční kopec Langewarte a obec Wildendürnbach s areálem vinařských sklepů na kopci Galgenberg. Směrem na východ pak leží centrum Drnholce v pozadí s masivem Pálavy a také krásné místo, kde se Dyje vlévá do horní Novomlýnské nádrže.

Radošov

Na Slovácku, přesněji nedaleko Veselí nad Moravou, stojí další rozhledna, která je zvláštní svojí podobou. Má tvar poháru na víno, takže mezi vinohrady výborně zapadá a inspiruje k dalšímu programu. Stojí na vrchu Radošov 242 m n. m. a z 15 m vysoko umístěného vyhlídkového ochozu je vidět třeba Dolnomoravský úval nebo část Bílých Karpat. Leží na turistické cyklostezce, takže se u ní můžete pohodlně zastavit při cestách po Moravě.