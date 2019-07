Řádky vinice inspirovaly architekty k návrhu unikátního vinařství

Stavba „zanořená“ do vinic v krajině nedaleko Znojma, která je doslova posetá vinohrady, má sloužit jako výrobna, návštěvnické reprezentativní centrum i administrativní zázemí společnosti. Ale také místo pro různé kulturní a společenské akci či svatby.

Modul žeber vychází z šířky vinného řádku a prochází celým domem.

Architekti si jako hlavní motiv svého návrhu zvolili vinné řádky, které se dovnitř budovy promítly v podobě konstrukčního systému.

„Veřejná funkce budovy, se kterou projekt počítá ve formě amfiteátru, má potenciál změnit dosavadní turistickou mapu jižní Moravy,“ říkají o svém návrhu Ondřej Chybík a Michal Krištof, kteří jen před pár týdny získali od amerického měsíčníku Architectural Record ocenění Design Vanguard 2019 určené pro nejlepší mladé architekty.

Pocta vínu

Stavbu autoři zasadili do stávající vinice, a to do tří objemů s rozdílnou konstrukční výškou, jejichž umístění přirozeně reaguje na mírný sklon terénu. „Nechtěli jsme do krajiny vstupovat s příliš velkým měřítkem. Rozdělením do tří hmot se celkový objem domu odlehčí,“ popisují svou koncepci architekti Chybík a Krištof.

Nižší, avšak pohledově nejexponovanější bude návštěvnická a administrativní část s velkoryse prosklenou fasádou orientovanou směrem na jih. Na ni navážou dvě výrobní haly s rozdílnou světlou výškou, která odpovídá výrobním procesům, jež se budou odehrávat uvnitř.

Vzájemným natočením a průnikem jednotlivých hmot vzniknou dva funkčně i opticky oddělené dvory: na jedné straně provozní dvůr, kde se soustřeďují výrobní a logistické procesy, na druhé straně pobytový prostor pro návštěvníky, který ve formě měkce tvarovaného amfiteátru stoupá až na střechu budovy a skýtá výhledy do krajiny. Všechny části sjednocuje výrazný přesah střech a dřevěný obklad fasády.

Střecha budovy bude plochá, v části pobytového amfiteátru ji architekti navrhli jako „zborcenou“ plochu, jejíž monolitické železobetonové přesahy oddělují od interiérové části prvky určené pro přerušení tepelných mostů.

V jedné části zborcené plochy nad vinným sklepem je stropní deska koncipovaná jako prostorová skořepina tvořená kombinací zakřivených rámů a střešní železobetonové desky.

Tradice zůstává

Návštěvnická část přiléhající ke dvoru zahrnuje prezentační místnost se zázemím a sklep s barikovými sudy. Hlavní převýšený prostor svou formou odkazuje na tradiční vinné sklepy v regionu.

„V reprezentativní části dochází ke kolmému průniku archetypálního klenutého prostoru do konstrukčního systému tvořeného železobetonovými žebry, jejichž modul vychází z šířky vinného řádku a prochází celým domem,“ vysvětlují architekti.

Barikové sudy Vyrábějí se z vyzrálého dubového dřeva, které vínu předává specifické aroma. Intenzita se ještě výrazně zvýší, když se sudy zevnitř opálí. Lze je použít maximálně třikrát.

Prezentační místnost architekti pohledově propojili s prostorem pod prohnutou střechou, kde přes navržené prosklení zůstane patrný průběh žeber i střechy. Celý prostor se maximálně otevírá směrem na jih do klesajícího svahu, z každého pole bude výhled mezi řádky vinice.

V interiéru se ve větší míře uplatní dřevo, beton a sklo. Venkovní amfiteátr na střeše návštěvnického centra bude možné využít na pořádání různých kulturních a společenských akcí, jako jsou vinobraní, svatby, letní kina a další.

Na návštěvnické centrum navážou kanceláře pro vedení firmy a zaměstnance vinařství. Kanceláře jsou řazeny za sebou, budou odděleny skleněnými příčkami s možností uzavření roletami, aby byl stále čitelný motiv klenby.

Na zadní severní straně budou umístěny pomocné místnosti (kuchyňka, hygienické zázemí a podobně). Kancelářská část bude mít samostatný vstup z provozního dvora, aby nedocházelo ke křížení provozů.

Vizualizace: architekti si jako hlavní motiv svého návrhu zvolili vinné řádky, které se dovnitř budovy promítly v podobě konstrukčního systému.

V průsečíku obou funkcí bude vstup do výrobní části rozdělené do dvou samostatných hmot. První, nižší hala v sobě zahrne provozy a zázemí výroby i zaměstnanců s přirozeným vnitřním prostředím a osvětlením pásovými okny pod střechou objektu. Druhá hala pokryje provozy s požadavkem na nižší teplotu, lisovnu, sklep a sklady lahvovaného vína.

Chybik+Kristof Ondřej Chybík a Michal Krištof studio založili v roce 2010 ihned po návratu ze studií na prestižní ETH Zürichve Švýcarsku a ze zahraniční stáže v renomované kanceláři Bjarke Ingels Group – BIGv dánské Kodani. Brzy se zařadili k nejmladší a výrazné generaci architektů v Česku. Jejich nejznámější projekt, český národní pavilon pro světovou výstavu EXPO v Miláně, byl oceněn mezinárodní porotou bronzovou medailí za architekturu a ateliéru přinesl renomé i v zahraničí. V současnosti tvoří studio 50 architektů, kteří pracují na široké paletě projektů v řadě zemí světa. Mimo jiné jsou autory projektu ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové či revitalizace brněnského autobusového nádraží Zvonařka. Za showroom firmy MY DVA v Brně získali Grand Prix architektů a byli finalisty České ceny za architekturu.

Venkovní amfiteátr na střeše návštěvnického centra bude možné využít na pořádání různých akcí, jako jsou vinobraní, svatby, letní kina a další.