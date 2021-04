Vila s bazénem má dvě zahrady, tu druhou na velké terase v patře

Bílá, minimalistická a ortogonální kompozice, se kterou kontrastuje zahradní domek s tmavým kamenným obkladem navazující na bazén, se svým vzhledem výrazně vyjímá mezi okolními stavbami.

Z ulice působí dům velmi nenápadně.

Kombinace bílé hmoty s množstvím prosklených ploch umožňuje přejít z obytných prostor rovnou do zahrady. Jako bychom byli stále v domě, a to i v případě druhého patra.

„Investoři měli malý pozemek, takže jsme se snažili co nejvíce uvolnit zahradu a propojit s ní dům. Tvar domu vychází z toho, že jsme chtěli opticky odklonit dům napravo. Z toho vychází hmota, která jde podél celé hrany pozemku, díky čemuž je dům ‚natlačený‘ s minimálním odstupem od hranice pozemku k pravému sousedovi,“ vysvětluje architekt Martin Vomastek z ateliéru Labor 13.

Zahrady rovnou dvě

Hlavní zahrada je rozdělena na několik funkčních celků. „Například mezi domem a bazénem je pouze trávník, kde si mohou majitelé jen tak rozložit deku a odpočívat. Úsek zahrady navazující na ulici tvoří přírodní pohledovou bariéru, a majitelé tak získávají dostatek soukromí. To jim rovněž poskytují vysoké borovice vysázené podél zídky v západní části zahrady, pod nimiž vznikla užitková zahrádka,“ popisuje architekt Martin Vomastek z ateliéru Labor 13.

Kvůli relativně malému pozemku se architekti rozhodli vytvořit kromě hlavní zahrady také vedlejší zahradu, a to terasu, která je na střeše domu. Slouží k relaxaci obyvatel druhého patra vily, dětem investorů. Zahradu v druhém nadzemním podlaží domu projektovali zahradní architekti z ateliéru Flera, jejichž práce jsou dobře známy po celé republice i v zahraničí.

Součástí spodní zahrady je pak domek u bazénu, který slouží jako zahradní domek k posezení s návštěvou. „Celkově tento koncept používáme i v jiných realizacích, kde máme nejprve hlavní dům a pak zahradní domek sloužící pro relax nebo pro návštěvy. Díky tomuto domku potom vnímáme dům v jiné perspektivě,“ poukazuje architekt Martin Vomastek.

A pokračuje: „Nejsme příliš zastánci pergol přistavených ke konstrukci domu. V našich realizacích rovnou myslíme na to, abychom vytvořili prostory, které mohou fungovat celoročně.“ Nedílnou součástí zahradního domku je privátní infrasauna, koupelna a kuchyň.

Více skla = více světla

Okna, kam se podíváme, a prosklené plochy v přízemí opticky zvětšují celkové vnitřní prostory a dodají dostatek světla celé domácnosti. „U většiny domů, které navrhujeme, kombinujeme skleněné plochy a plné plochy. Neděláme klasické rastry menších oken, ale snažíme se většinou okna družit tak, abychom co nejvíce prosvítili hlavní obytné místnosti, které jsou maximálně propojené se zahradou,“ upřesňuje architekt Martin Vomastek.

Přímý výstup na zahradu k bazénu ocení i návštěva v pokoji pro hosty.

V tomto případě je to dolní obývací pokoj, ložnice a pokoj pro hosty, a pak horní obývací pokoj, který je okny propojený se střešní zahradou. „Menší okna svým způsobem reagují na interiéry, což jsou například průhledy z chodeb do zahrady nebo menší okna do koupelen a do ložnic, u kterých bylo cíleno na soukromí,“ doplňuje architekt Vomastek.

I když se může zdát, že dům postrádá stabilitu kvůli množství zasklených ploch, opak je pravdou. „V zasklívacích plochách jsou integrované, okem téměř nepostřehnutelné, sloupy z oceli, které nesou betonový strop,“ uvádí na pravou míru Martin Vomastek.

Zajímavostí je, že výroba takto velkých prosklených stěn může skýtat mnoho záludností. „S dodavatelskou firmou bylo potřeba se domluvit na výrobě těchto prosklených ploch tak, aby odpovídaly našemu záměru. Chtěli jsme okna od podlahy až ke stropu, bez viditelných profilů, což nebylo z pohledu výroby úplně jednoduché. Naštěstí se to ale podařilo tak, jak jsme si představovali,“ dodává architekt Vomastek.

Kombinace bílé hmoty s množstvím prosklených ploch umožňuje přejít z obytných prostor rovnou do zahrady.

Na dostatek prostoru pro investory bylo myšleno i z hlediska uspořádání jednotlivých místností. Spodní patro skýtá hned několik možností. Návštěvy se mohou ubytovat v pokoji „ušitém na míru“ přímo pro ně, majitelé vlastní ložnici se šatnou a koupelnou.

Společný čas mohou trávit buď uvnitř v obývacím pokoji, anebo ve venkovním posezení hned za prosklenou plochou, ale stále pod střechou domu. Moderní a absolutně minimalistická kuchyně s jídelnou jsou součástí místnosti s obývacími prostorami.

„Kolekce Minimal je ucelená, lze v ní najít ve stejném designu a mnoha barevných a materiálových variantách produkty pro všechny typy oken a dveří,“ popisuje Roman Ulich, hlavní designér společnosti M&T.

Druhé patro vily s terasou je věnováno výhradně dospívajícím dětem, kdy každé z obou dětí má vlastní ložnici se šatnou a koupelnou. Společné chvilky mohou sdílet v horním moderně zařízeném obývacím pokoji nebo na střešní zahradě (terase), která je jakýmsi pokračováním obývacího pokoje.

Investoři chtěli dopřát svým dětem soukromí, a tak vznikla ve druhém patře samostatná jednotka, která je přístupná schodištěm ze vstupní haly, takže děti nemusejí projít ani spodními společnými prostory domu.

Maximální minimalismus

Celkovou atmosféru obou pater vytvářejí všudypřítomné čisté linie bez detailů a doplňků navíc, zabudované skříně, vzdušnost a světlost prostoru. Bílé stěny lehce kontrastují s klikami v šedém provedení a detaily provedené ve světlém dubu. Kliky architekti použili od firmy M&T, konkrétně kolekci Minimal.

O autorech Architektonické studio Labor 13 založila v Praze v roce 2007 trojice architektů: Martin Vomastek, Albert Pražák a Jiří Bardoděj. Kancelář poskytuje kompletní architektonický a stavebně technický servis a při návrzích projektů úzce spolupracuje s klienty s cílem nalezení inovativního a nákladově efektivního řešení.

„Jsou příjemné v tom, že jsou prostě minimální. Hlavní výhoda kliky tkví v její osobitosti, pohledové zvláštnosti a odlišnosti od jiných. Vždycky se snažíme, aby byl jeden typ kování pokud možno všude, tedy na dveřích, oknech a HS portálech, což právě díky komplexnosti tato řada umožňuje,“ objasňuje architekt Martin Vomastek.

„Tento typ kování plně vyhovuje požadavkům minimalistického interiéru. Jejich výjimečnost spočívá především v synergii a variabilitě, kterou nabízí,“ říká Roman Ulich, hlavní designér společnosti M&T.

Byť se to nezdá, v této stavbě hrály hlavní roli drobné detaily, které do sebe musely zapadnout. „Cesta byla náročná, ale díky vynikající spolupráci a komunikaci s investory se nám podařilo vilu vystavět do dnešní podoby. Snažili jsme se maximálně splnit požadavky investorů a oni byli zase naopak otevřeni našim nápadům, došlo tak k příjemné spolupráci završené povedenou realizací,“ uzavírá architekt Martin Vomastek.

V domě převažují odstíny bílé a šedé, které dobře korespondují s detaily v dubu.