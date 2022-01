Odvážná proměna vily: z terasy mají pokoj, ložnice je jako v katedrále

Pod návrhem měšťanské vily je podepsán architekt František Buldr. Od roku 1934 vilu obýval spisovatel F. X. Šalda, v roce 1939 prošla vila výraznou rekonstrukcí podle návrhu Karla Šťastného.

Architekti navrhli a prosadili zachování fasádních vlysů, které jsou příznačným autentickým prvkem budovy.

Z té doby pochází třeba celková úprava průčelí včetně vybudování věže se stanovou střechou, ale také litinové zábradlí a vstupní brána, což jsou prvky zachované dodnes.

„Na konci roku 2018 se vila dostala na náš stůl. A protože se dnes žije jinak než na počátku minulého století, bylo potřeba přizpůsobit bydlení novým požadavkům,“ vysvětluje architekt Michael Karnet, který se rekonstrukce ujal.

Realizaci přihlásil do soutěže Interiér roku 2021 v kategorii Rekonstrukce.

Nové versus staré

„Hlavním cílem všech našich zásahů bylo jasně odlišit nové od původního. Zásadním krokem pro celé fungování domu bylo přesunutí původního hlavního vstupu do přízemí. Díky tomu jsme získali mnohem víc prostoru jak pro šatní skříně a botníky, tak pro pohyb ve vstupní hale. Zároveň vznikly přidružené místnosti, jako je technická místnost či druhá šatna,“ popisuje architekt Karnet.

V původní dispozici se vcházelo na schodišťovou podestu, to ovšem do značné míry limitovalo úložné prostory. „Zároveň to však vytvářelo autentickou atmosféru a krásný průhled obývacím pokojem až na balkon. Podestu jsme se proto rozhodli zachovat, nyní jako vchod pro návštěvy,“ vysvětluje Michael Karnet.

Materiály jsou vybrané tak, aby každý, kdo do vily vstoupí, pocítil její vznešenost a výjimečnou atmosféru. Na podlahách je mramorová dlažba, jejíž kresba plynule navazuje na ořechovou dýhu vestavěných skříní. Světla jsou vzhledem k nízkému stropu přisazená.

Kuchyň v prvním patře orientoval architekt na sever, nově vybudované velké okno díky tomu nabízí výhled do údolí i na vstupní branku. Majitelka má tak přehled o přicházejících hostech, s pomocí tabletu odemkne branku a rozsvítí světla v přízemí.

Podlahu celého patra tvoří dřevěné kazety skládané do takzvaného vídeňského kříže, světla jsou zavěšená „ve shluku“, závěsy jsou od stropu až po podlahu, aby zdůraznily výšku stropu.

Podlaží pro odpočinek

Ve druhém patře jsou dětské pokoje s hlavní koupelnou. „Ty jsme museli umístit na jedno patro, což znamenalo předělat původní terasu na pokoj. Právě tento zásah do původního řešení dal vzniknout celé nové kontrastní hmotě. Zároveň zjednodušil a sjednotil původní, velmi členitou a komplikovanou dispozici domu,“ objasňuje dispozici autor projektu.

Ve třetím patře je hlavní ložnice s koupelnou a šatnou. „Z tohoto prostoru dýchá obřadní atmosféra. Do ložnice přicházíte po strmém černém schodišti, projdete průchodem pod krokví a najednou se před vámi otevírá celá věž, která vás osloví už od momentu, kdy dům vidíte z ulice. Přesně pod vrcholem věže je původní dřevěné pódium, kde dnes stojí dvoulůžko. Kleštiny a sloupy necháváme záměrně přiznané,“ zdůrazňuje architekt Karnet.

Efektní podsvícení nábytku najdete snad ve všech místnostech vily.

Ve věži je celkem dvanáct oken, která do prostoru vnášejí dostatečné množství světla a zároveň jsou posazená tak, aby byla ložnice chráněna od kontaktu s okolím.

„Snažili jsme se zachovat maximum původního tvarosloví. Navrhli jsme repliky špaletových dřevěných oken u otvorů, které zůstaly v původní podobě. Sloupky zábradlí se nechávaly odlévat do formy vytvořené podle dochovaného vzoru. Navzdory námitkám všech zúčastněných včetně majitele (dnes je spokojený) jsme navrhli zachování fasádních vlysů, které jsou příznačným autentickým prvkem budovy,“ prozrazuje autor.

A dodává: „V maximálním kontrastu s těmito původními prvky byly navrženy moderní zásahy tak, aby bez funkčních kompromisů naplnily parametry současného bydlení. Navíc se nám tím podařilo splnit zálibu majitele v chytré domácnosti.

O projektu Materiály: ořechová dýha - atypický nábytek podle autorského návrhu, mramorová dlažba, dřevěná podlaha kazetová, litinové zábradlí, hliníková okna, špaletová okna dřevěná Produkty a značky: jídelní židle Jazz (Pedrali), jídelní stůl Clay (Desalto), dřevěné podlahy (Extori), konferenční stolky Bell (Classicon), vypínače a zásuvky Hager 1930, digestoř Sirius, střecha Prefa, světla ICT (Flos) Rok projektu: 2018 Rok dokončení: 2021 Zastavěná plocha: 136 m2 Hrubá podlahová plocha: 544 m2 Užitná plocha: 311,30 m2 Plocha pozemku: 1 208 m2 Studio: Karnet architekti Autor: Michael Karnet, hlavní architekt Spolupracovali: Jiří Lukáš, spolupráce na úvodním konceptu, Flera, zahradní architekt, Milan Krejčí, truhlář, Jiří Mach, stavební dozor, Tomáš Kadeřábek, stavební firma

Litinové zábradlí se ve vile objevilo už v roce 1939.