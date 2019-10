Ze staré stodoly vznikl unikátní dům, deset let poté i moderní přístavba

„Historie domu se píše od roku 1862,“ vysvětluje designér. „Šlo o jeden z prvních domů v obci. Našel jsem na něm původní pískovcovou desku z roku 1862, kde je dobovou češtinou vytesaný nápis: Léta Páně 1862 postavil František Hrachovec, představitel významného Křetínského rodu. Stavení však v devadesátých letech vyhořelo, a ze stodoly zmizel krov.“

Prosklený „krček spojuje obě stavby.

Radek Leskovjan se v roce 2007 rozhodl v první fázi zrekonstruovat objekt bývalé stodoly pro bydlení a práci a v budoucnu zde postavit rodinný dům. Realizace se ujalo architektonické studio Kamil Mrva Architects.

Stávající pískovcové zdi a pilíře z roku 1862 tak byly zachovány. Architekti navrhli zpevňující betonový věnec, do kterého je kotvena lehká pultová střecha. Dovnitř původní stavby je vložen kubus vlastního objektu, ateliéru.

Tato vnitřní dřevostavba se k jihu a k západu otevírá prosklenými stěnami. Výrazný kompoziční prvek představuje terasa, která vybíhá z objemu stavby nad svažitý terén zahrady.

Nosná konstrukce a lehké zastřešení objektu jsou dřevěné, provětrávaná fasáda je z pohledových cetrisových desek. Prosklené části budovy tvoří hliníkové rámy v odstínu s izolačním dvojsklem. Dřevěná paluba terasy leží na ocelových nosnících.

Pokračování po deseti letech

Architekt Kamil Mrva se po víc než deseti letech od prvního projektu na Kojetíně pustil do další části stavby.

„Úkol to nebyl jednoduchý i kvůli unikátní stavbě domu ve staré stodole, který mezitím získal několik architektonických ocenění a nominací. Dům má doslova nadnárodní záběr a psalo se o něm v řadě odborných médií o architektuře a designu po celém světě. Časopis Dolce Vita jej v roce 2009 dokonce vyhlásil za nejlepší dům roku,“ popisuje architekt.

Pro nové zadání vznikly tři různé studie. „Z nich jsme nakonec vybrali železobetonový skelet a dům zasazený do svahu. Zadáním bylo rozšířit současný objekt o dvě ložnice s koupelnou a šatnou a krátkým parkovištěm tak, aby to byly dva domy a aby se navzájem respektovaly,“ přibližuje Kamil Mrva, který na projektu spolupracoval s Václavem Kociánem.

Přestože architekti jako ústřední konstrukční materiál stavby použili pohledový beton Easycrete od firmy Českomoravský beton, z něhož byla celá přístavba odlitá, není objekt nijak výstřední. Naopak, vzhled domu je i díky velkým oknům svěží a moderní. Přirozeně zapadá do okolní krajiny i díky přiznaným kamenným zdem.

Na interiéru se kromě jiných podílela i designérka Blanka Karhanová. I jejím cílem bylo postavit dům, který poskytne rodině dostatek soukromí a bude uzavřený do sebe.

Přestože architekti jako ústřední konstrukční materiál stavby použili pohledový beton, není objekt nijak výstřední.

„Při pohledu zvenčí se dům jeví tak, že jím prostupuje příroda. Všechno je přirozené a čisté. Stejně tak probíhá i výsadba rostlin, okrasných keřů a stromů, která využívá jen druhy rostoucí v okolí, aby šlo o dokonalé splynutí s okolní přírodou,“ vysvětluje Leskovjan.

Pracovní i obytný prostor v jednom

Vedle Radka Leskovjana, který v domě na Kojetíně bydlí a zároveň jej využívá jako pracovní ateliér pro svou tvorbu, využívá unikátní a inspirující prostor tohoto obytného ateliéru také známý fotograf Lukáš Pelech. Vznikly zde tak fotografie pro takové značky, jako jsou Todus, TON, J. A. P., mmcité a další výrobci nábytku a designových doplňků.

Moderní architekturu stavby doplňuje i vnitřní zařízení a interiér domu, který přesně odpovídá rukopisu značky UAX!, za níž stojí Radek Leskovjan. „Nejde o konkrétní designové kousky, ale spíš o atmosféru interiéru a jednotlivé detaily. Jeho volná plocha je jako šachovnice, na které jsem rozehrál hru s figurami o každý volný centimetr. Spolupracoval jsem přitom hlavně s tuzemskými výrobci,“ popisuje Leskovjan.

Celým domem prostupuje pohyb vytvářený světlem a stíny, které domem v jednotlivých částech dne i noci procházejí. „Budovy stojí v bezprostřední blízkosti stromů, s jejichž větvemi hýbe vítr a ten zase láme sluneční svit,“ vysvětluje designér.

Pozemku na Kojetíně totiž dominují statné, sto šedesát let staré lípy. „Dále je to švestkový sad, který je obklopený dalšími stromy. Na místě jsme navíc vysadili dalších dvanáct stromů. Nevytvářeli jsme tedy novou zahradu, ale spíš jsme tu stávající naladili na okolní přírodu,“ říká Leskovjan.

Atrium zahrady domu uzavírá lavice Davida Karáska od firmy mmcité.

Atrium zahrady domu uzavírá lavice od Davida Karáska z firmy mmcité. „Je to jakýsi pomyslný předěl a záleží, jak si na ni sednete, zda směrem do přírody, který nabízí výhled na Hostýnské vrchy, anebo do atria, směrem k několika odpočinkovým a pracovním zónám se stoly pro notebooky,“ popisuje speciální „zahradní office“ Leskovjan s tím, že v místech k sezení jsou nainstalovány zahradní zásuvky, protože tam často pracuje s klienty.

Voda a energie

Specifické je také hospodaření s vodou na pozemku. „Voda ze střech odtéká do různě umístěných vsakovacích jam, takže veškerá dešťová voda slouží jako zásobárna vody pro vzrostlé stromy. Architektovi se také ve spolupráci s odborníky na zelené střechy z firmy Gabriel podařilo založit bezúdržbovou zelenou střechu na přístavbě, která je odlitá z pohledového betonu ve svahu. Zelená střecha je zcela bezúdržbová a pojme většinu srážek,“ zdůrazňuje majitel domu.

Poetickou náladu pod příkrovem větví z obrovských starých lip na nejexponovanějším místě domu, terase, doplňuje vodní dýmka Meduse Pipes od Jakuba Lančy z Brna.

Dům vytápí pomocí infrapanelů. „Jde o černá skla nebo zrcadla, která používáme také v sídle firmy UAX! v Bernarticích nad Odrou. Stěny, podlahy a předměty v jednotlivých místnostech domu jsou díky nim tepelně příjemně naakumulovány a přitom zůstává vzduch, který dýcháme, chladný a se správnou hladinou vlhkosti,“ vysvětluje Leskovjan.

Procházka domem

Interiér přístavby domu přitom tvoří pouze příčky z důmyslně vyrobených skříní. „Snažili jsme se o využití každého volného centimetru čtverečního v domě. Celý vnitřní objem tvoří lakovaná dýha, kterou z jednotlivých bloků přesně na míru vytvořených na místě umně seskládalo stolařství Jurečka,“ chválí majitel.

Stolařství pracovalo v těsné spolupráci s firmou J. A. P. z Přerova, která je dodavatelem unikátního modelu dveří Master se skrytými zárubněmi. Jejich dveřní pouzdra jsou do skříní a stěn perfektně zapuštěná. Předěl mezi šatnou a ložnicí tvoří pouze šesticentimetrová stěna a při běžném pohledu není vidět přechod mezi dveřmi a stěnou.

Do dětského pokoje se vstupuje dvoukřídlými celoskleněnými posuvnými dveřmi. „Po odsunutí dveří do pouzder získáme dvoumetrový a na centimetr přesný otvor stejných rozměrů jako pojízdný portál čelního prosklení domu. Díky němu lze pokoj propojit s atriem. Okna v přístavbě jsou vyrobena na míru,“ doplňuje Leskovjan. V dětském pokoji stolař vytvořil dvouposchoďovou postel s úložnými prostory.

Koupelna je bez oken pod úrovní svahu, proto je vybavena světlovodem Lightway.

Protože dům řeší nedostatek oken, a tedy i světla, světlovody Lightway s instalovanými LED žárovkami fungují ve tmě i jako vestavěná světla. Proto jsou v domě celkem tři tyto světlovody, aby krásně rozzářily denním světlem pokoj, koupelnu a šatnu.

Firma používá při výrobě světlovodů český křišťál. Na míru vyrobili k betonu „počesané“ nerezové obruby, aby vše splynulo s pohledovým betonem.

Vstup do koupelny obyvatelé domu nazývají „násoska“. „Jde o jakési vtažení ze šedého prostoru chodby díky obdélníku s bílým rámem. Koupelna je bez oken pod úrovní svahu, proto je vybavena světlovodem Lightway, pomocí kterého se do prostoru dostane přirozené denní světlo a nádherně vše uvnitř bílé koupelny rozzáří,“ popisuje dále Radek Leskovjan.

I v tak malé koupelně se dá ležet ve vaně a mít výhled do přírody díky důmyslně vyrobeným bezrámovým dveřím J. A. P. s magnetickým zámkem, která se dají otevřít na obě strany.

„Je to takový šperk z mléčného skla. Při večerním osvětlení zahrady koupelnu používáme tak, že ji zavřeme a dálkově ovládaným světlem přes mléčné sklo necháme vyniknout přes dveře do zahrady jemné světlo s barevně zvolenou náladou,“ dodává majitel.

Moderní architekturu stavby doplňuje i vnitřní zařízení a interiér domu.

Jinak kojetínskému domu s ateliérem vévodí střídaní černé a bílé barvy. „Je to kombinace typická i pro naši značku, proto jsem volil střídání těchto barev. Firemní design je v domě takřka na každém kroku. Při vjezdu do domu návštěvníky přivítá firemní obrázek Relax, který vystihuje celkovou podstatu a atmosféru domu,“ vysvětluje Leskovjan.

Architektura v betonu

„Když jsme s Kamilem Mrvou a stavební společností Probi z Hranic na Moravě představili projekt domu firmě Českomoravský beton, tak je nadchl a rozhodli se, že zde natočí další díl videodokumentu Architektura v betonu, tedy jak nejlépe využívat jejich beton v architektuře,“ prozrazuje Leskovjan s tím, že jeho stavbě pak v betonárce věnovali speciální péči.

Po dobu stavby měl tak klient nad zakázkou odborný dohled a při každém lití kontrolovali jejich odborníci směs betonu. Díky této péči i dnes pohledový beton vypadá tak čistě.

Majitel domu Radek Leskovjan, designér a grafik Vytvořil značku UAX!, dále pak personalizovaný design a animace na míru pro firmy a značky jako například Meopta, Jablotron, Oceláři Třinec, USSPA, EIZO a další. Tvoří rovněž gify, nálepky pro sociální sítě a animace, ale také interiéry.