Geniální designér a vynálezce James Dyson navrhl vysavač s laserem

Rodák z Norfolku (*1947) patří mezi největší vynálezce současnosti. Jeho příběh je neuvěřitelný, začínal doslova od nuly, dnes si prostřednictvím své společnosti může dovolit investovat desítky milionů liber do výzkumu nových technologií.

James Dyson je autorem i bezlopatkového ventilátoru a dalších přístrojů.

Byl ještě malý chlapec, když mu zemřel otec, nezdědil žádný majetek. V počátcích jeho práce ho dokonce musela podporovat manželka Deirdre ze svého učitelského platu. Měl však obrovskou touhu po vzdělání, obdivoval zejména práci amerického architekta, matematika, vynálezce a spisovatele Buckminstera Fullera.

Vystudoval prestižní uměleckou školu v Londýně Royal College of Art, kde se dostal ke studiu designu. I proto jeho spotřebiče udivují nejen novými inovativními technologiemi, ale i designem, který je na první pohled odlišuje od ostatních produktů. Do podvědomí veřejnosti i odborníků vstoupil svým převratným bezsáčkovým vysavačem v roce 1993. Letos přichází na trh jeho tyčový vysavač vybavený i laserem.

Na počátku bylo vyloďovací plavidlo

„Když jsem studoval na Royal College of Art, uvědomil jsem si, že to, jak něco funguje a jaká je v tom technologie, je stejně zajímavé, ne-li zajímavější než samotný design,“ vzpomíná Dyson. Náhodou se tehdy setkal s inženýrem Jeremym Fryem, který vlastnil strojírenskou společnost.

„Ukázal jsem mu návrh, který jsem udělal, a on řekl: to je moc pěkné, ale žádné peníze ti za to nedám. Ale chtěl bych, abys pro mě navrhl vysokorychlostní vyloďovací plavidlo, které by přistávalo přímo na břehu, nikoliv u mola.‘O tom jsem nic nevěděl. Takže jsem se to musel narychlo naučit za pochodu. Byla to první věc, kterou jsem kdy vyrobil. Nebyl jsem žádný obchodník, ale přistupoval jsem k tomu s nadšením a rychle jsem se učil od ostatních lidí,“ vzpomíná vynálezce.

Právě ochota učit se stále něco nového, i když při hledání správné cesty udělal často spoustu chyb, ho přivedla na pomyslný vrchol. Chyba pro něho totiž znamená příležitost ke zlepšení.

Dodnes dokáže vyvíjet tisíce prototypů, než je spokojený. Jeho prvním vynálezem bylo zahradní kolečko, které mělo kouli místo klasického kola. Díky tomu nezapadávalo do bláta. Pojmenoval ho Ballbarrow.

Přemýšlel, jak zlepšit i spoustu dalších výrobků, od škrabky na brambory, přes invalidní vozík až po vysavač. A právě ten změnil celý jeho život.

Pan vysavač

Na konci 70. let se pustil do návrhu nového vysavače. Ty dosavadní ho iritovaly, byly hlučné, měly nízký výkon. Vadily mu hlavně nepraktické sáčky. „Při úklidu jsem si všiml, že čím více prachu vysavač odstranil, tím víc se jeho výkon snížil,“ popisuje Dyson své zkušenosti z uklízení. Napadlo ho proto inspirovat se průmyslovými cyklonovými vysavači a uzpůsobit je domácímu použití.

Manželka Deidre vzpomíná, jak se z jeho pracovny každý den ozývalo bouchání, nárazy, řezání. Byl schopen provádět každý den testy a zapisoval si výsledky. Den za dnem, měsíc za měsícem, rok za rokem. Během čtyř let vyrobil více než pět tisíc prototypů, než byl konečně spokojený.

Revoluční vysavač Dyson V15 Detect vyvíjel tým 370 inženýrů po celém světě.

„Nemáte absolutně žádnou představu, jestli to bude komerčně úspěšné a jestli to bude vůbec fungovat, zda se to podaří nebo ne,“ vybavuje si James Dyson své pochybnosti.

Přibral k sobě postupně tým, který mu pomáhal vynález stále vylepšovat. Začal se rodit přístroj, jenž měl jednoho dne způsobit revoluci v úklidu domácnosti. Kvůli vývoji převratného vysavače se však James Dyson musel zadlužit. V jednu chvíli měl od banky půjčeno až milion liber. První bezsáčkový cyklonový vysavač byl na trh uvedený v roce 1993.

Vychovává své nástupce

Značka, která vyrostla z jednoho muže a jeho nápadů, je dnes celosvětovou technologickou společností s výzkumem, vývojem a testováním ve Velké Británii, Malajsii, Singapuru a na Filipínách. Společnost přímo zaměstnává více než 14 tisíc lidí, včetně šesti tisíc inženýrů a vědců a drží tisíce patentů po celém světě.

James Dyson stojí v čele žebříčku nejbohatších Britů, od královny Alžběty byl za svůj přínos vyznamenán Řádem britského impéria a může se pyšnit titulem Sir. Je velkým milovníkem umění, v Dodingtonu v Gloucestershire v Anglii stojí přízemní pavilon, který pro sbírku moderního umění manželů Jamese a Deirdre Dysonových navrhl architekt Chris Wilkinson. Najdete zde obrazy Picassa, Warhola či Hockneyho. Dyson obdivuje i Prahu, kam se rádi i s ženou vracejí.

Velikost a počet částic vidíte na LCD displeji v zadní části vysavače.

„Paní Deirdre Prahu několikrát navštívila. Kromě Prahy zbožňuje operní zpěv, takže se jí prý podařilo zařídit si, že zazpívala za doprovodu varhan v Kostele u Pražského Jezulátka a nechala si svůj výkon zaznamenat na CD,“ vzpomíná Petr Tschakert, zakladatel soutěže Interiér roku, který manžele před lety navštívil v jejich viktoriánském domě v Londýně i ve zrekonstruovaném mlýně v Malmesbury. A dodnes rád vzpomíná na milé přijetí a lidský přístup, který je pro Dysona typický.

Nezapomíná totiž na své těžké začátky, a chce proto dnešním mladým inovátorům umožnit jejich rozvoj, podporuje proto strojírenství ve Velké Británii prostřednictvím Nadace Jamese Dysona, která také každoročně pořádá soutěž pro mladé inženýry a konstruktéry. V roce 2017 tak založil Dysonův institut inženýrství a technologií, který nabízí inženýrské tituly.

Vysavače stále hrají prim

Značka Dyson má v současnosti zvuk i v oblasti péče o vlasy, fén Supersonic, styler Airwrap či unikátní žehlička Corrale s měděnými pohyblivými destičkami oceňují ženy pro jejich šetrný přístup k vlasům, nízkou spotřebu i hlučnost, ale také rychlost, s níž lze upravit účes.

Asi nejznámější, a v pokusu Westminsterské univerzity použitý „proudový“ či „turbo“ sušič rukou, Dyson Airblade.

Značku Dyson znají velmi dobře i cestující na letištích nebo návštěvníci restaurací, jeho sušič rukou Airblade do veřejných prostor znamenal veliký převrat, dnes jeho princip využívají další značky.

K nejoblíbenějším novátorským kouskům Jamese Dysona patří i jeho bezlopatkové ventilátory, které dokážou ovlivnit proudění vzduchu tak, aby směřovalo přímo na vás, nebo po celé místnosti. Ventilátory mohou mít i integrovanou čističku vzduchu.

Větrák získal prestižní cenu Good Design Award. Dyson neváhal věnovat do vývoje dalších šedesát milionů dolarů, aby snížil jeho hlučnost, teprve pak „vypustil“ větrák na trh. Preciznost je totiž pro něho nesmírně důležitá, stejně jako vztah k ekologii. Ne náhodou jsou produkty s jeho značkou proslulé i velmi nízkou spotřebou elektrické energie.

Vysavač s laserem

Jeho nejnovějším počinem je vysavač Dyson V15 Detect, který má v sobě zabudovaný laserový zaměřovač prachu. Odhaluje proto i nečistoty neviditelné pouhým okem. Kromě toho má senzor regulující tah vzduchu podle velikosti a množství prachových částic.

Díky tomu si vysavač sám upravuje výkon svého motoru, aby optimalizoval energii. K tomu má i akustický detektor prachu: na LCD displeji můžete sledovat, kolik částeček včetně jejich velikosti aktuálně nasává.

„Nejenže vysáváte, ale také zaznamenáváte, jak byly velké a kolik jich bylo, přesně na rozměry každé částice,“ popisuje Dyson svůj nejnovější produkt. Pětistupňová dokonale utěsněná filtrace navíc zachytí 99,99 % částic od velikosti 0,3 mikronu, takže po úklidu zůstává v interiéru čistý vzduch.

Lidé se často obávají, že bezdrátové vysavače nemají tak vysoký výkon a navíc nevydrží dlouho v chodu. To ovšem u Dyson V15 Detect neplatí. Motor Dyson Hyperdymium generuje až 125 tisíc otáček za minutu a vytváří sací výkon až 230 air wattů, což je o úctyhodných 24 % více než u jeho předchůdce.

Za pozornost stojí u vysavače Dyson V15 Detect další příslušenství, například štěrbinová hubice s LED přisvícením, s níž budete mít přehled o nečistotách i tam, kde je nedostatek světla.

Dlouhou výdrž zajišťuje sedmičlánkový akumulátor nejnovější generace, který dokáže vysavač udržet v konstantním výkonu po dobu až 60 minut. V případě potřeby lze baterii snadno vyměnit stisknutím tlačítka. Stačí dokoupit druhý kus a můžete vysávat až dvě hodiny.

U vysavačů však James Dyson rozhodně nekončí, mluví se o jeho návrhu elektroauta a dalších projektech. Kdoví, čím nás překvapí příště.