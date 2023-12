Malé, ale šikovné spotřebiče, které nahradí klidně dva i tři jiné

Spousta lidí nedá třeba dopustit na mikrovlnnou troubu. Jenže bez klasické trouby se těžko obejdete, zejména o Vánocích. Poradci přes výživu zase doporučují parní troubu, v níž se ryby nebo zelenina připraví beze ztráty vitaminů, o zachování chuti a barvy nemluvě. A co teď s tím? Do malého bytu tři spotřebiče nedáte…

Malé, ale šikovné

Kompaktní trouba Gorenje spojuje výhody klasické, parní a mikrovlnné trouby. Zabere však minimum místa.

Pod pojmem „kompaktní“ najdete vestavné trouby, jejichž rozměry odpovídají, pokud jde o šířku a hloubku, těm klasických, tedy šířka necelých 60 a hloubka 55 cm, výška je však místo tradičních 60 cm pouze 45 cm.

Mezi kompaktními troubami však najdete i takovou, která potřebuje nejen méně místa, ale splňuje i označení „tři v jednom“. Kompaktní trouba Gorenje BCMS598S19X s mikrovlnami a párou s objemem 50 litrů v kombinaci se speciálním ventilačním systémem Multiflow 360˚ dává možnost péct na více úrovních.

Trouba však zvládne i vaření v páře, a to se třemi úrovněmi páry, a dokonce i funkci SousVide pro přípravu jídla ve vakuu při nízkých teplotách. A samozřejmě nechybí ani funkce klasického pečení, takže se o vánočku nebo vepřovou pečeni nemusíte bát.

Podobně funguje i kompaktní trouba od švédské značky luxusních spotřebičů Asko, na kterou dává výrobce záruku sedm let. Jinak však „trojkombinace“ budete patrně hledat jen těžko.

Místo vysavače a kbelíku s hadrem

Muži většinou nesnášejí vysávání, o vytírání pomocí hadru na podlahu a kbelíku s vodou nemluvě. Upřímně, ženy jsou na tom podobně. Po letech, kdy vytírací mopy dokázaly špínu většinou jen pečlivě „rozetřít“ po podlaze, se začíná mnohé měnit.

Důkazem je ultralehký tyčový vysavač Electrolux 700, který kromě hmotnosti pouhých 2,2 kg nabízí zároveň silný sací výkon a uspokojí jistě i ekology, protože 60 % plastů použitých při jeho výrobě pochází z recyklovaných zdrojů.

Nejen pro vánoční úklid je však důležité to, že jej lze doplnit o hubici a čisticí stanici PowerPro Mop (tu lze použít i pro řady tyčových vysavačů 500, 600, 700 a 800). Modely Wet mají speciální hubici již jako součást svého balení.

A jak to funguje? Čisticí stanice (řekněme jednoduše nízký kyblík) je vybavena zásobníkem na čistou vodu, do které jen přidáte pár kapek čisticího prostředku. Použitá voda steče do oddělené nádrže. Na stanici se položí ždímací žebrování, které pomáhá ždímat vodu z podložek do odděleného zásobníku. Vestavěné tlačítko po stisknutí otočné podložky roztočí vodní kolo a aktivuje oplachování rotačních podložek.

Tedy žádné máchání a ruční ždímání špinavého hadru na podlahu ani praní v pračce, což před lety výrobci doporučovali. Stanice zabere i mnohem méně místa než klasický kbelík, o mopu s dlouho tyčí nemluvě.

Obrovskou uživatelskou výhodou je navíc vypouštěcí ventil, díky kterému nasměrujete a vypustíte proud špinavé vody do výlevky a nemusíte riskovat, že při manipulaci a čištění stanice zašpiníte koupelnu. Podobný systém „mopování“ jiná značka nenabízí.

Rychlý pomocník z Ameriky

V Česku milujeme smažená jídla. Nezdravá, ale… Řešením může být horkovzdušná fritéza nebo ještě lépe řečeno multifunkční minitrouba, jako je Cuisinart TOA60E. Vedle všech tradičních funkcí vaření totiž funguje i jako horkovzdušná fritéza bez použití oleje nebo jako parní hrnec.

Cuisinart TOA60E umí smažit horkým vzduchem, opékat, péct, grilovat, zapékat, nabízí speciální program pro přípravu toastů a udržování teplého jídla. Plechy a pekáče lze umístit ve dvou výškách, rovnoměrné proudění vzduchu umožňuje dokonce přípravu jídla i přílohy současně v obou úrovních.

Trouba svou velikostí připomíná mikrovlnku. Americká značka Cuisinart má u nás letos premiéru, v Americe se však může pochlubit víc než 50letou tradicí.

Vnitřní objem trouby je 17 litrů, přesto zde připravíte bez problémů dvoukilové kuře, pečené maso, francouzské brambory, zapečené těstoviny nebo pizzu o průměru 30 cm.

Pomocí čtyř ovládacích koleček lze nastavovat jednu ze sedmi funkcí trouby, teplotu ohřevu, až 60minutový časovač s funkcí automatického vypnutí ohřevu a při přípravě toastů dokonce míru jejich propečení.

Trouba se nahřeje za minutu a půl, i samotná příprava pokrmů je díky technologii řízeného proudění vzduchu oproti tradiční troubě až o 30 % rychlejší. Jídlo se propéká či vaří rychle a rovnoměrně.

Minitrouba Cuisinart umí také udržet pokrm teplý, a přitom jej nevysušit. Díky rychlosti nahřátí lze s její pomocí také snadno a zdravě ohřát jídlo z předešlého dne.

Kombinace nabízených programů je mezi výrobci ojedinělá.