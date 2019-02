Proč indukční varné desky trumfly plyn a spojily se i s digestořemi

Indukční varné desky už od počátku lákaly na rychlost ohřevu vody nebo na bezpečnost, protože varné plochy se ohřívají jen od dna hrnců či pánví, teplota desky tak nikdy nepřesáhne 100 stupňů Celsia. S tím pak souvisí i jejich velmi snadná údržba.

Indukční varné desky lze nastavit přesně na danou teplotu během pár sekund.

V porovnání se sklokeramickými deskami mají také nižší spotřebu elektrické energie (o 20 až 40 procent), nabízejí však i další velký bonus, a to velmi přesné nastavení teploty během pár sekund s přesností takřka na jeden stupeň Celsia.

To vyžaduje hlavně příprava některých kulinářských specialit. I proto se indukční varné desky používají stále častěji i v restauracích včetně těch ověnčených michelinskou hvězdou, kde vytěsňují dříve bezkonkurenční plyn.

Poslední novinky u indukčních desek představené na posledních veletrzích však dokážou ještě víc: třeba technologie SenseBoil® slouží k tomu, aby vám nepřetekla voda přes okraj při vaření brambor či těstovin nebo polévky. Indukční varné desky vybavené touto technologií po celou dobu vaření detekují, kdy voda v hrnci dosáhne bodu varu.

Při jeho dosažení se teplota automaticky reguluje, i kdybyste ji předtím nastavili na nejvyšší stupeň, a to až do doby, než ji sami změníte. Můžete vařit třeba brambory a odběhnout ke dveřím, kde zvoní neodbytná sousedka a v klidu vše vyřídit. Voda vám nepřekypí.

Jak funguje indukce Indukční varné desky pracují na principu elektromagnetické indukce, kdy se umístěním kovové nádoby na sklokeramickou desku vytváří silné magnetické pole. Indukční cívka se po zapnutí spotřebiče aktivuje dotekem dna hrnce. Ohřívá se přímo dno nádoby, zatímco u sklokeramických varných desek se ohřívá nejdříve plotýnka, která teprve poté předává teplo nádobě. Ještě dlouho po skončení vaření se tak můžete o sklokeramiku popálit.

Displeje pro intuitivní ovládání indukčních varných desek a možnosti různého nastavení tak připomínají pračky či pečící trouby: stejně jako u nich si uživatel může nastavit naprosto konkrétně to, co právě potřebuje.

Když si vše hlídá varná deska

Kromě chytré technologie SenseBoil®, která hlídá bod varu, lze využít u indukčních varných desek i další nové technologie.

Nechcete mít spálené lívanečky nebo steaky? Stačí si na displeji vybrat pokrm, který připravujete. Varné desky Electrolux vybavené technologií SenseFry® si samy nastaví ideální stupeň smažení pro konkrétní pokrm. Ohlídají si jak teplotu omastku, tak pánve a udržují ji po celou dobu přípravy.

Značky Siemens a Bosch používají zase pro udržení teploty oleje v pánvi na čtyřech stupních funkci fryingSensor Plus. Indukční desky tak dokážou to, co nezvládne plyn.

Nové indukční desky však lze využít i pro moderní a zdravou přípravu pokrmů s označením sous-vide, pro niž je nezbytná konstantní řízená teplota. Bezdrátové snímače teploty, kterými jsou vybavené nové indukční desky SensePro® řady 900, měří teplotu ve středu pokrmu. Tato teplotní sonda ohlídá teplotu velmi přesně, na dotykovém displeji se vám navíc zobrazí potřebný postup doslova krok za krokem.

Jak funguje vztah s digestoří

Důležitý je však i „vztah“ mezi indukční deskou a odsavačem. S funkcí Con@ctivity, kterou nabízí značka Miele, se digestoř spustí automaticky po zapnutí varné desky a intenzitu odsávání přizpůsobí tomu, co se na ní odehrává. Pro ty, kteří v návalu práce zapomínají digestoř pustit hned na začátku vaření, je taková pomoc určitě praktická.

S funkcí Con@ctivity se digestoř spustí automaticky po zapnutí varné desky a intenzitu odsávání přizpůsobí tomu, co se na ní odehrává.

Když si uvědomíte, že třeba nové indukční varné desky KM 7000 Miele mají šířku až 90 cm a nabízejí prostor i pro šest hrnců, pánví nebo pekáčů, pak je regulace výkonu odsávání velmi důležitá.

Podobně funguje odsavač par Electrolux s funkcí Hob2Hood. Jakmile začnete vařit, chytrý systém se automaticky zapne a nastaví odsávání podle intenzity vaření.

Nový pár

Indukční varné desky se dnes stále častěji propojují s digestořemi do jednoho spotřebiče, přesněji odsavače se do nich přímo integrují. V prostoru kuchyně tak nezabírá místo komínová či ostrůvková digestoř a pára mizí včetně tuku a zápachu velmi rychle do filtrů umístěných ve spodní skříňce.

Pachy a pára totiž stoupají nahoru (a tedy do prostoru) rychlostí jeden metr za sekundu, zatímco digestoře se spodním odtahem zvládají odtah směrem dolů se čtyřnásobnou rychlostí. To ocení hlavně majitelé kuchyní spojených s obývacím pokojem. Spodní odsávání uprostřed varné desky lze navíc regulovat stejně přesně jako jednotlivé varné zóny.

Bezdrátové snímače teploty, kterými jsou vybavené nové indukční desky SensePro® řady 900, měří teplotu ve středu pokrmu. Na displeji se vám ukážou přesné pokyny.

Spodní odsávání může fungovat pouze jako recirkulace, vhodnější je samozřejmě klasický odtah. Mezi nejznámější značky, které je nabízejí, patří třeba Bora, AEG, Miele, Siemens, Bosch, ale také Airforce nebo Elica.