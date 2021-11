Indukční varná deska nabízí nejbezpečnější a nejrychlejší vaření

Pokud vaříte „na elektřině“, můžete vybírat varné desky či sporáky s klasickými plotýnkami nebo se sklokeramickou varnou deskou. Sklokeramické varné desky se dále dělí na modely s topnou spirálou a modely využívající indukční technologii.

Indukční deska nepoužívá k ohřevu teplo, které produkuje pomocí hořáku nebo topné spirály, ale funguje na principu elektromagnetické indukce. Ta vzniká působením cívky (umístěné pod sklokeramickou deskou) na železné dno hrnce, kde se vytváří teplo díky indukovaným proudům.

Proč byste měli chtít indukční desku?

Výhodou této technologie je, že teplo vzniká tam, kde je ho zapotřebí. Umožňuje to maximální efektivitu včetně rychlého přivedení k varu, protože teplo neuniká okolo hrnce jako u vaření na plynu ani nedochází ke zbytečnému ohřívání samotné desky, jak se tomu děje u sklokeramiky s topnou spirálou.

Indukční deska se pouze zpětně zahřívá od ohřáté nádoby. Pokud hrnec odstavíte z varné zóny, indukce se přeruší a žádné teplo dál nevzniká.

Indukční varné desky vynikají specifickými vlastnostmi. Umožní například spojit několik varných zón do jedné a zvětšit tak varnou plochu, kdykoli je třeba, pro pekáč nebo opravdu velký hrnec. Jsou špičkou, pokud jde o bezpečnost, a perfektně pracují s využitím energie a zbytkovým teplem.

Další výhody indukce

Indukční desky potěší i chytrými funkcemi. „Pokud zapomenete desku vypnout, sama to po krátké době udělá. Některé indukční desky jsou schopny rozpoznat prázdnou nádobu na plotně a snížit její výkon. A v okamžiku, kdy dojde k přetečení vroucí vody na desku, reagují vypnutím plotýnky. To je velmi užitečné u desek s dotykovým ovládáním, které by kvůli vařící vodě nešlo používat,“ vysvětluje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka dTestu.

U indukčních desek oceníte i snadnou údržbu: „Tím, že se varná zóna indukční desky neohřívá, se ani rozlitá jídla nikde nepřipečou a desku velmi snadno vyčistíte.“

Nehrozí poškrábání?

Varné desky, které mají pod sebou topnou spirálu nebo indukční cívku, jsou sklokeramické. V názvu obsažené slovo sklo vás může zaskočit a asi si pomyslíte, že se deska snadno poškrábe.

„Opak je však pravdou, protože tvrdost skla odpovídá stupni 5 Mohsovy stupnice tvrdosti, tedy tvrdosti apatitu. Při našich testech se ji podařilo poškrábat až živcem, který má tvrdost 6, a to z 10 stupňů, kde nejtvrdší je diamant,“ prezentuje výsledek Hana Hoffmannová.

Při čištění desky se tak nemusíte bát použít běžný čisticí prostředek. Součástí balení bývá také speciální škrabka na sklo.

Druhá tvář indukce

Vaření pomocí indukce má však i své drobné nevýhody. Nejčastějším překvapením pro většinu uživatelů je určitá hlučnost indukčních desek. Zatímco sklokeramické vaří zcela bezhlučně, indukční mírně hučí. Hučení je způsobeno větrákem, kterým jsou indukční desky vybaveny. Má za úkol odvádět teplo z prostoru pod deskou, neboť právě tam jsou umístěny citlivé součástky, které by se mohly vlivem tepla přecházejícího z horké nádoby poškodit.

S tím je také třeba počítat při umísťování desky. Je nutné zachovat dostatečný volný prostor pod deskou, aby teplo mělo kudy unikat. Doporučené odstupy jsou uvedeny v návodech k použití.

Každý hrnec má svůj zvuk

Při vaření na indukční desce se mohou dále ozývat zvuky podobné bzučení a jemným vibracím, které jsou však pro tento typ ohřevu zcela přirozené. Zvuky vznikají ve dně nádoby, protože elektromagnetická indukce rozvibruje molekuly železa v něm na frekvenci 20 až 60 kHz. Tím vzniká samotné teplo.

Některé menší nádoby mohou na takové desce dokonce lehce vibrovat. Každý hrnec má svůj specifický zvuk podle konstrukce svého dna. Nejhlučnější, ale také nejúčinnější, co se rychlosti vaření týče, jsou nádoby s tlustým, sendvičovým dnem.

S tím souvisí i skutečnost, že pro vaření na indukci potřebujete nádobí se speciálním dnem. Pomůže jednoduchý test magnetem: Když přiložíte magnet na spodek hrnce a drží, vystačíte si s tím stávajícím.

Připojení k elektrické síti

Než si pořídíte indukční varnou desku, je zcela zásadní si ověřit, jestli máte domácí elektrickou síť dimenzovanou na nové spotřebiče (jde o vlastní elektro rozvody a jističe). V každém návodu k varné desce je sekce náročnost, kde se o požadavcích na zapojení dočtete. Problém to může být zejména ve starých rodinných domech a panelových bytech.

Důležitým parametrem při výběru indukční varné desky je její celkový příkon, od kterého se odvíjí mimo jiné rychlost vaření. V případě, že síť na indukční desky uzpůsobená není a nechcete předělávat elektroinstalaci, vyberte si méně výkonnou indukční desku, případně nějakou menší (se dvěma plotýnkami nebo malou přenosnou), desky mají obecně příkony od 3 000 do 7 500 W.

Desku by měl vždy připojit zkušený elektrikář (nezapojuje se totiž klasicky do zásuvky). Existují ale i takové indukční varné desky, které připojíte do zásuvky na běžný rozvod 230 V.