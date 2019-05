Podle čeho vybrat digestoř: důležitý je výkon, pozor však na instalaci

Recirkulační režim neodvádí nečistoty ven z domu, ale prožene je přes uhlíkový filtr, který je zachytí a vyčištěný vzduch pak vrátí zpět do kuchyně. Uhlíkový filtr se však musí po určité době vyměnit, tukový umýt například v myčce.

Komínové řešení nabízí dvě podstatné výhody: vyšší účinnost a nižší hlučnost. Bohužel se však kvůli nutnosti řešení odtahu nedá nainstalovat do každé kuchyně.

I v případě, že do té vaší ano, možná se neobejdete bez stavebních úprav. Může se také výrazně zvýšit hlučnost v důsledku „ohýbání“ odtahového potrubí.

Digestoř, která nabízí výhradně recirkulační režim, lze naopak umístit kamkoliv a nemusíte si lámat hlavu s vedením odtahu. Další výhodu recirkulace představuje větší energetická úspora v zimním období, protože neodvádíte teplý vzduch ven z místnosti jako v případě odtahového režimu.

Výkon je důležitý

Pro výběr digestoře je velmi důležitý výkon. Řadu let platilo doporučení, že vzduch v místnosti by se měl vyměnit v místnosti desetkrát, lépe však šestnáctkrát za hodinu. Jenže rovnici Q = V x f (V se rovná plocha kuchyně x výška prostoru) nelze použít pro velké místnosti nebo dokonce při spojení kuchyně a obývacího pokoje, kdy se výměra běžně pohybuje nad 50 metrů čtverečních. S párou a zápachem by odcházela také spousta teplo.

Co teď? Řešením jsou digestoře s výkonem nad 600 m³/h, které byste měli pustit ještě chvilku předtím, než začnete vařit. Tak se vytvoří potřebný podtlak a znečištěný vzduch s párou rychle zmizí.

Během vaření se vyplatí využít maximální výkon (dnešní spotřebiče mívají běžně tři až pět výkonnostních stupňů, špičkové výrobky nabízejí i senzor, který digestoř v případě, že vlhkost vzduchu převýší doporučenou hladinu, přístroj sám spustí), a pak přejít na nižší stupeň.

Likvidace mastnoty

Klíčová zkouška testu komínových digestoří, kterou publikoval časopis dTest, prověřovala, jak se digestoř vypořádá s mastnotou. Redakce ji prováděla pomocí neslučitelné kombinace vody a oleje na pánvi.

V odtahovém i recirkulačním režimu dopadly nejlépe dva modely značky Miele (jeden z nich test vyhrál, ale byl výrazně nejdražší). Zhruba polovina digestoří však neobstála.

Snížení vlhkosti

Pro zkoušku snížení vlhkosti v odtahovém režimu umístili testující odborníci na sporák místo pánve čtyři hrnce plné vody. „Vodu jsme přivedli k varu a počkali, až vlhkost v testovací místnosti s plochou 22 m2 dosáhla 90 %. V tu chvíli jsme zapnuli digestoř na plný výkon a stopovali čas, za který dokáže vlhkost snížit na přijatelných 60 %,“ líčí Hana Hoffmannová, šéfredaktorka dTestu.

„Kromě toho jsme při hodnocení vzali v potaz i to, jak se digestoř vypořádává s kondenzující párou. U řady modelů totiž po skončení testu zůstalo na spodní nebo přední části digestoře velké množství kapek vody.“

Na třetím místě z jednadvaceti testovaných modelů skončila digestoř Siemens LC97BC532 (celkové hodnocení 66 %, cena v době testu 14 400 Kč).

V tomto směru zklamal i vítězný model Miele, který si jinak se snížením vlhkosti v prostoru poradil rychle.

Recirkulace a pachy

Zatímco při odtahu do komína digestoř efektivně vyvádí pachy ven z místnosti, v recirkulačním režimu se musíte spolehnout na jejich lapení filtrem. Většina digestoří v tomto testu dopadla bídně, šest z nich zcela propadlo (tři modely zachytily méně než čtyři procenta pachů!). Nejlépe se dařilo vítěznému Miele, které dokázalo zachytit 86 procent aromatických látek.

Hlučnost

Přílišná hlučnost trápí digestoře zejména v recirkulačním režimu. V řadě případů ale byly tristní oba výsledky. Nejtišší provoz nabízí vítězný model Miele DA 6096 W. Dobře dopadly také dvě digestoře Siemens. Opravdu přesvědčivého výsledku ovšem dosáhly jen v odtahovém režimu.

I u kvalitní digestoře je však podmínkou plné funkčnosti správná instalace odtahového potrubí. Jeho délka a tvar mají zásadní vliv na výkon i hlučnost celého systému.

Potrubí by mělo být co nejkratší (maximálně čtyři metry), s minimem ohybů (nanejvýš dvě kolena, přesto počítejte s tím, že každý ohyb výrazně zvyšuje hlučnost), s mírným sklonem od digestoře dolů (aby do ní nestékala odváděná vlhkost), s předepsaným průměrem a hladkým vnitřkem roury.

Cena vždy nerozhoduje

Digestoř IKEA Utdrag

Většina digestoří z nejlevnější kategorie skončila na chvostu startovního pole. Absolutně nejlevnější model se však umístil přesně ve středu tabulky.

Byla jím digestoř IKEA Utdrag (celkové hodnocení 45 %, cena v době testu 1 790 Kč). V ničem zásadně nezklamala, měla i kvalitní dílenské zpracování.

Podrobný postup testu najdete na webových stránkách časopisu dTest v kategorii Domácnost, podkategorie Vaření a pečení. Kompletní výsledky jsou však dostupné pouze předplatitelům.

