Domácí spotřebiče dostanou nové energetické štítky. Zmizí „áčka“

Od 1. března 2021 se budou novým štítkem označovat chladničky, mrazničky, pračky a kombinované pračky se sušičkami, myčky nádobí, televizory, monitory a elektronické displeje.

Stávající energetický štítek

Největší změna se dotkne škály energetických tříd, která bude nově A až G. Dnešní nejúčinnější výrobky z třídy A+++ budou zařazeny do nižší třídy (B až D), kategorie A bude zatím převážně prázdná.

To však neznamená, že by se snížila energetická účinnost spotřebičů, jen se zpřísní kritéria pro jednotlivé třídy, aby byl ponechán prostor pro další vývoj účinnějších výrobků a jejich inovace, které budou zařazovány do třídy A.

Jak bude přeštítkování probíhat

Výměnu štítků nelze provést během jednoho dne. Prodejci mají za úkol jednotlivé výrobky v uvedených kategoriích přeštítkovat v období mezi 1. až 18. březnem 2021.

Nový energetický štítek

Pak už musí nahradit staré štítky novými. Výrobek smí být v tomto přechodném období označen pouze jedním typem štítku, buď ještě starým, nebo již novým.

Novinkou, která se objeví na novém štítku, bude QR kód. Prostřednictvím něj bude možné rychle nahlédnout do evropské databáze EPREL, která umožní snazší porovnání výrobků. Spotřeba energie výrobků je nově uvedena na zvýrazněném místě uprostřed štítku, některé štítky obsahují oproti původní verzi i další spotřebitelské informace.