Záruka padesát let na výrobek je unikátní, pět let už není výjimkou

Evropská komise sice letos už schválila rezoluci, kde se hovoří o nutnosti prodloužené záruční doby, levnějších a dostupnějších oprav a konci takzvaných kazítek (čeština má pro tento pojem mnohem jadrnější výraz). Mezi nekalé obchodní praktiky by se dokonce mohlo zařadit plánované zastarávání výrobků, které spotřebitele nutí k nákupu nového přístroje.

„Červený puntík“ patří k nejprestižnějším oceněním ve světě.

Jenže od rezoluce k praxi bývá hodně dlouhá cesta, zejména v Evropské unii. Je totiž jasné, že proti změnám se budou stavět, a velmi urputně, mnohé lobbistické skupiny. A ani výsledky průzkumů, které ukázaly, že 77 procent občanů EU by dalo přednost opravě výrobku před pořízením nového, v takovém případě moc nezmůžou. Přitom třeba elektronický odpad je nejrychleji rostoucím typem odpadu na světě, v roce 2019 to bylo 53 milionů tun.

A co tedy zatím zákazníkovi zbývá? Třeba se podívat na nabídku výrobců a pečlivě si ověřit, zda už dnes nejsou na trhu tací, kteří zvládají místo standardní dvouleté záruky poskytnout garanci pět či sedm let. Nebo dokonce padesát. Tyto výrobky se navíc mohou pochlubit velmi zajímavým a nadčasovým designem, právě proto, aby mohly i za řadu let nejen dobře fungovat, ale uspokojit i požadavky na vzhled.

Typický příklad? Židle TON už řadu let koupíte s pětiletou zárukou na pevnost konstrukce. „Je jedno, zda si koupí zákazník jednu židli, nebo si jich objedná tisíc, vždy je záruka pět let. A to i pro restaurace nebo veřejné prostory, kde bývá jejich zatížení enormní,“ vysvětluje Anna Handlová ze společnosti TON. Sama má doma židle vyrobené před více než 100 lety, které posloužily už několika generacím. A jsou ve výborném stavu, protože byly kvalitně vyrobené.

Když se nespokojenost promění v reakci

Tuzemské spotřebitele dnes hodně trápí kvalita domácích spotřebičů. Zatímco dříve lednice fungovaly klidně dvacet let, dnes se často objevuje po pár letech například únik chladiva. Opraváři většinou krčí rameny a doporučují koupi nové, protože opravu odhadují na šest i více tisíc. „A to se vám nevyplatí, paninko,“ zní jejich oblíbená fráze.

Není tak výjimkou, že zatímco patnáct let starou myčku nebo holicí strojek vám opraví, nad značkovým výrobkem zakoupeným jen před pár lety zazvoní pomyslný umíráček. Pro firmy je totiž logistika uchovávání starých náhradních dílů tak finančně nevýhodná, že do výroby už pouštějí jen přístroje, kde prostě výměna řady dílů není možná.

Tato situace přiměla Ardena Daneše, který 30 let obchodoval se spotřebiči v Evropě, k založení vlastní značky kuchyňských spotřebičů Lord. Vyrábí ji v Německu, v továrnách jednoho světově známého výrobce, který akceptoval jeho požadavky, ať již jde o místo výroby nebo o použití nadstandardních materiálů. Nechrlí desítky typů chladniček či myček, ale jen několik, tato koncentrace vede ke zkvalitnění výroby a omezení chyb.

Sušičky Lord mají tři filtry, většina konkurence má dva.

Na vše se nabízí záruka pět let, poruchovost přístrojů je pod 0,5 %, kdežto „standard“ na trhu jsou dvě procenta. „Chceme vrátit poctivost do výroby a servisu elektrospotřebičů,“ říká zakladatel Arden Daneš.

Během pětileté záruky garantuje servis technika do druhého pracovního dne. Pokud by technik nedokázal opravit spotřebič na místě, do dalšího pracovního dne bude elektrospotřebič zdarma vyměněný. Pro pětiletou záruku není nutná žádná registrace, což bývá takový „drobný reklamní žertík“ některých výrobců. Zákazník snadno přehlédne, že tak musí učinit do 14 dní, jinak platí jen stanovené dva roky, záruka se navíc vztahuje jen na určité části, nikoli na vše.

Záruku pět let a bezplatný servis nabízí na svá tepelná čerpadla i milevská společnost Acond, největší tuzemský výrobce, který je na trhu už 25 let. Svým výrobkům tak důvěřuje, že pokud jí v době záruky „dodáte“ klienta, získáte další rok k dobru. „Máme dokonce zákazníka, který už má záruku 12 let,“ prozrazuje s úsměvem Jakub Tykal z Acondu.

Barevnost porcelánových vypínačů Katy Paty si lze zvolit podle přání či vybavení interiéru.

Záruka padesát let není utopie

Zatímco střešní krytiny a podobné výrobky používají slogany „na celý život“, u vybavení interiéru se s dlouhou zárukou příliš nesetkáte. Ovšem české vypínače Katy Paty nabízejí záruku hned padesát let. To není pohádka, ovšem vznik této značku trochu pohádkový je. Mladý pár, Patrik Novotný a Katarína Rothová (název firmy je odvozený od jejich křestních jmen) chtěl mít ve své dřevostavbě černé porcelánové vypínače. Takové, jaké by se jim líbily, však nenašli.

Našli si odborníky a v roce 2015 dokonce založili firmu a sedm let poté jsou už největším výrobcem porcelánových vypínačů na světě. Unikátní materiál, který je tvrdý a odolný (vydrží žár i elektrický zkrat), zdravotně nezávadný a recyklovatelný, není jen pro retro tvary, lze z něj vytvořit jakékoliv, zejména když se spojíte s tak skvělými designéry, jako jsou Jaroslav Juřica či Milan Pekař.

Svítidlo Roto si lze pořídit i v módní barvě letošního roku, Veri Peri.

Díky ručními glazování a barvení se vypínače a zásuvky Katy Paty pyšní obrovským množstvím barev, od oblíbené černé až po metalické nebo matné. S pomocí speciálních pigmentů, které se používají při takzvané vtavné metodě, kdy se zataví do glazury při teplotě 1 150 °C, získávají vypínače doslova nesmrtelnou barvu.

Výrobce tak dává na své výrobky záruku 50 let (samozřejmě vám nesmí před instalací upadnout na tvrdou podlahu, střepy nejsou vždycky štěstí). „Jsme jedni z mála, kdo dokážou porcelán barvit, tak širokou škálu barev však nabízíme jen my, zvládáme až 12 tisíc barevných kombinací, i proto vyvážíme naše produkty téměř do 30 zemí světa,“ říká hrdě Patrik Novotný.

Skandinávská preciznost

Kromě tuzemských firem se na prodlouženou záruční lhůtu zaměřily i některé zahraniční značky. Třeba švédská společnost ASKO vyrábějící domácí spotřebiče (nemá nic společného s řetězcem nábytku), u ní najdete záruku dokonce sedm let. Plast v přístrojích byste hledali marně, důraz se klade na švédskou ocel a kvalitní výrobu.

Pokud se přesto během sedmi let objeví nějaké problémy, servis je zdarma, v případě neopravitelnosti se výrobek prostě vymění za nový. Vyšší ceny sice většinu lidí nepotěší, ale nákup je možný i na splátky právě po dobu sedmi let, a to bez jakéhokoliv navýšení.