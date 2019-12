Pět nejlepších rekonstrukcí 2019, kde se pokocháte interiérem i jídlem

Rekonstrukce, to je opravdu silná parketa českých architektů. Je to vidět i ve všech architektonických soutěžích, ať již jde o Interiér roku nebo Grand Prix architektů. Autoři těchto projektů dokážou vykouzlit ze starých prostor, zničených far i chalup úžasné hotely a restaurace.