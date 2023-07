Z esence pseudoantického nevkusu se stal moderní dům plný světla

„Dům byl sice z technického pohledu v dobrém stavu, ale to bylo tak všechno. Naším úkolem bylo převést interiér do dnešní doby a přidat lehkost a světlo, aby se v něm noví návštěvníci cítili víc jako doma,“ vysvětluje architekt Karel Kubza ze studia Čtyřstěn.

Efektní dřevěné točité schodiště vede do patra.

A pokračuje: „Původně jsme neměli příliš zasahovat do dispozice a konstrukcí, ale po delších debatách jsme se nakonec dohodli na úpravách vikýřů a přebudování pokojů ve stísněném podkroví, které bylo ve velkém nepoměru k velkorysým prostorám v přízemí.“

Projekt zásadní proměny domu v Brně přihlásilo studio do soutěže Interiér roku 2022, a to v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Bohužel fotografie původního stavu interiéru nejsou k dispozici.

Nový domov

Srdce domu tvoří velká vstupní hala s jídelnou, která je vizuálně propojená se zahradou velkoformátovým pevným oknem.

Prostor pro kuchyň nebyl příliš velký, proto architekti postavili její řešení na centrálním ostrůvku, který vybíhá do prostoru a slouží jako oblíbené snídaňové místo.

Kuchyni dominuje velký ostrůvek. Z kuchyně je i vstup do praktické spíže.

Na druhé straně jídelny vznikl klidnější večerní kout s televizí. Vedle bazénu je pak „schovaná“ herna pro volnočasové aktivity, cvičení, tvorbu i videohry.

„Přízemí ještě doplňuje pokoj pro hosty a velká samostatná pracovna s vlastní koupelnou a skrytou terasou, kde tráví většinu času jeden z majitelů pracující z domova,“ doplňuje architekt Kubza.

Podkroví je určené soukromé zóně s hlavní ložnicí, koupelnou a dětskými pokoji. V nároží vedle ložnice je ještě menší pracovna pro manželku.

„Díky rozšíření vikýřů a jejich změně ze sedlových na pultové jsme do hlavní ložnice a koupelny dostali větší podchodnou výšku. Zejména koupelna teď těží z krásného výhledu do krajiny. Využití vestavných skříní a nábytku na míru nám umožnilo uklidnit a zjednodušit tvarově složité pokoje a přidat úložné prostory i do míst, které je jinak obtížné využít,“ popisuje Karel Kubza.

Vše změnit nešlo

Velkou pozornost věnovali architekti celkovému návrhu osvětlení, které odráží různé využití a stupeň intimity prostor. Spousta nepřímého osvětlení je součástí nábytku a dostalo se i na čistě dekorační prvky, které dodávají prostoru specifickou atmosféru, jako je třeba podsvícená kamenná dýha v obývacím koutu.

Herna pro volnočasové aktivity

Největší výzvou pro autory proměny bylo respektování proporcí domu a využití původních prvků interiéru, různých nik, vitrín a zákoutí nebo výrazné křivky schodiště a galerie.

„U novostavby bychom takové tvarosloví nejspíš nepoužili, ale tady jsme byli nuceni s ním pracovat a přetvořit je v něco nového. Právě tato omezení nakonec přispěla k zajímavému výsledku a zachování určité kontinuity místa, která interiéru dává další, téměř nepostřehnutelnou kvalitu,“ dodává na závěr architekt Kubza.

O projektu Dodávka interiéru: Target Design Návrh a dodávka osvětlení: ATEH lighting Stavební práce: X-bau-beton

Odpočivnou zónu od jídelní části a kuchyně opticky odděluje skříňka s televizorem.