Starý dům díky zateplení a novým oknům šetří energie, navíc se zvětšil

„Cílem rekonstrukce domu byla změna dispozic a vytvoření nových obytných místností z půdního neobývaného prostoru. Součástí bylo také zateplení střechy i fasády domu a výměna stávajících oken za nová plastová s trojskly,“ vypočítává architekt Miroslav Gebas ze studia Gebas atelier architects.

Ze zahrady lze teď do domu vstoupit i po „rovině“, není nutné používat schody.

Jako první tedy přišly na řadu bourací práce. V prvním patře se vybouralo několik příček, aby vznikl požadovaný vzdušný interiér.

Nově tak vznikl prostorný obývací pokoj propojený s kuchyní a dva samostatné pokoje. Rekonstrukcí prošlo také zádveří, koupelna a WC.

Shoda se vyplatila

Na návrhu interiéru spolupracovala majitelka s designérkou ze studia Gebas atelier architects. Po několika drobných úpravách se shodly téměř na prvním návrhu.

Nábytek do obývacího pokoje si majitelka zvolila z exotického palisandrového dřeva v červeno-hnědé barvě. Přesto je díky velkým francouzským oknům obývací pokoj světlý a vzdušný, dokonce je v letních měsících kvůli přemíře slunce nutné použít předokenní žaluzie.

Velký jídelní stůl pomyslně odděluje obývací část a kuchyň. Navazuje na něj kuchyňský ostrůvek, který slouží i jako úložný prostor, kterého není v kuchyni nikdy dost. Kuchyňskou linku si majitelka nechala vyrobit na míru.

Dominantou kuchyně je velký kuchyňský ostrůvek

V celém patře je jednotná vinylová podlaha, stěny jsou vymalované bílou barvou v kombinaci s betonovou stěrkou. Výborně jsou sladěné i detaily včetně vypínačů a dveří v antracitové barvě.

Dominantu tohoto prostoru představuje bezpochyby krb včetně zajímavě řešeného úložného prostoru na dřevo. V pokoji slouží jako hlavní zdroj vytápění. Koupelna a WC v patře jsou spojené, je zde i pračka a sušička.

Bydlení na půdě

Stavební proměnou také prošla půda, která původně sloužila pouze jako úložný prostor. Nově zde vznikly plnohodnotné obytné prostory.

Když vystoupáte po schodech do prostor původní půdy, první, co vás upoutá, jsou přiznané trámy a dřevěný strop, což dodává místnosti romantický nádech. Interiér je opět laděný do šedé barvy v kombinaci s betonovou stěrkou a bílou výmalbou. Nábytek a doplňky jsou z masivu.

Ložnice majitelů

Ložnici dominuje velká čalouněná manželská postel. Součástí pokoje je také relaxační čtecí koutek s knihovničkou, který slouží k odpočinku v pohodlném ušáku.

Díky novému prostoru si majitelé mohli dopřát hned dvě prostorné šatny, pánskou a dámskou. Další místností, která zde nově vznikla, je koupelna se sprchovým koutem a WC. Tady nelze přehlédnout moderní designovou podlahu.

Novou podobu dostala i fasáda domu. Architekti zvolili bílošedou kombinaci, která v kombinaci s plastovými okny od společnosti K-plasty vypadá velmi dobře a moderně. Dům tak díky rekonstrukci, která proběhla v roce 2020, znovu ožil.

Čtecí koutek s ušákem a dřevěný strop přidávají ložnici na útulnosti.