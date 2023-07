Z 30 let starého domu je po rekonstrukci mladý elegán s luxusním wellness

V rodinném domě s dispozicí 5+kk a s užitnou plochou včetně garáže přibližně 380 m2 žije tříčlenná rodina. Požadavkem majitelky domu bylo zvětšení prostoru k bydlení a moderní vzhled domu.

Jídelna s přímým výstupem na zahradu

„Architektovi Gebasovi jsem připravila půdorys, jak bych si představovala, aby dům po rekonstrukci vypadal a on následně mou představu převedl do reálných plánů včetně vnější podoby. Následně jsme spolu upravovali technické řešení až do finální studie,“ vysvětluje majitelka domu.

V první části prací přišly na řadu bourací práce, kdy byly odstraněny některé příčky v obytné části v přízemí a zvětšení otvorů pro nová okna. Došlo také k zateplení některých částí domu včetně střechy. V prvním patře v místě původní zimní zahrady vznikl další pokoj. Během bouracích prací se také do obvodových stěn garáže připravily nové otvory pro okna a dveře.

Další část proměny představuje nová přístavba včetně hlavního vstupu, který spojuje obě části domu. Hlavní vstup navrhl architekt Miroslav Gebas na jižní straně domu. Po vstupu se dostanete do chodby, odkud je možné jít do wellness, prádelny nebo garáže (pravá část domu – nová přístavba), nebo do obytného prostoru s kuchyňským koutem, pracovnou a koupelnou (levá část domu).

V přízemí obytné části na vás dýchne příjemná rodinná atmosféra. Na přání majitelky jsou společné prostory, obývací pokoj, kuchyň a jídelna spojené v jednu velkou prostornou místnost. Vše působí vzdušně a zároveň útulně. Celý interiér včetně doplňků si majitelka navrhla ve spolupráci s architekty sama, podle vlastních představ.

Bílou kuchyň doplňuje šedá pracovní plocha a černé spotřebiče.

Dominantu obývací části představuje bezesporu krb a mohutná sedací souprava. Vše je laděné do přírodních tónů v kombinaci s nábytkem z dubového dřeva, který truhlář vyrobil přímo na míru.

Jde o velmi prosvětlený prostor díky velkým francouzským oknům, kterými se dostanete na terasu a do zahrady. Do budoucna počítají majitelé se zastřešením terasy., Stínění pokojů vyřešily venkovní žaluzie.

Dubové schodiště vede do patra

Bílou kuchyň krásně doplňuje šedá pracovní plocha a černé spotřebiče. Celkový moderní dojem podtrhují hnědé barové židle a dubová deska. Židle ve stejném duchu majitelka pořídila také k velkému jídelnímu stolu pro šest až osm lidí.

Z obytném prostoru lze vyjít po masivním dubovém schodišti do patra na chodbu, z níž je vstup do dvou pokojů, koupelny a do ložnice. Ložnice má samostatnou koupelnu a šatnu. Na chodbě je stahovací schodiště na půdu.

V přístavbě, do které lze vejít hned po vstupu do domu, lze pokračovat do garáže a wellness se samostatným WC, sprchou a saunou. Dále je tu také prádelna, z níž vedou dveře do technické místnosti a skladu. Ze skladu se pak dostanete do spíže a do garáže.

Do patra vede elegantní schodiště z dubového masivu.

Technické údaje Zastavěná plocha: 324,9 m2 (+ terasy, zpevněné plochy a bazén) Užitná plocha: 381,5 m2 (+ venkovní plochy a bazén) Stávající stavba rodinného domu je plošně založena na pasech, obvodové zdivo je z keramzitových tvárnic LIATHERM 365 (365/255/238) na tl. zdiva 375 mm. Stávající rodinný dům byl nově zateplen, na obvodových stěnách byla použita minerální vata o tl. 120 mm. Nové založení přístavby je na pasech zakončených ztraceným bedněním. Nově navržené obvodové zdivo je z cihel POROTHERM 24 P PROFI. Přístavba je zateplena polystyrenem tl. 160 mm. Vytápění a technologie: tepelné čerpadlo vzduch – voda (výkon 13 kW, výrobce Samsung), podlahové teplovodní vytápění, v koupelnách topné žebříky, akumulační nádoba na ohřev vody 650 l, přirozené větrání, klimatizace, krb s krbovou vložkou, bazén Albixon Dodavatel interiéru: kuchyně Sykora, sedačka Natuzzi, ostatní zakázková výroba

V přístavbě je garáž, wellness, sauna i technická místnost a sklad.