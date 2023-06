Z ohavné barabizny řadového domu je teď klenot zalitý světlem

Dům zděděný po babičce byl pod vedením architekta Christiana Richtera kompletně zrekonstruován, rozšířený a upravený tak, aby odpovídal dnešním standardům, ekonomicky, prakticky i esteticky.

Původní stav domu

Řadový domek stojí ve čtvrti Poll na levém břehu Rýna, blízko centra města. Řeka je coby kamenem dohodil, dokonce ji lze zahlédnout z předzahrádky.

„Dům je teď absolutní klenot,“ tvrdí Kerstin Kucková, „je to pro nás splněný sen. Výrazně jsme mohli ovlivnit podobu našeho domova a založit zde rodinu.“ Ale nebylo to hned, dva roky trvalo, než vytřídili a vystěhovali, co manželova babička během svého života nashromáždila.

Rekonstrukce byla jediným řešením

První zásadní rozhodnutí se týkalo otázky, zda budovu zachovat, nebo zcela zbourat. Protože bourání by mohlo znamenat riziko pro společné zdi, které dům sdílí se sousedy, manželé zvolili jen rekonstrukci. Pomalu a opatrně zjišťovali, co půjde zachovat, odkryli dřevěné stropní trámy, strhli tapety a těšili se, že si spoustu věcí udělají sami.

Prvotní nadšení však brzy přešlo v rozčarování: většina domu byla zchátralá, nemluvě o kvalitě použitých materiálů, které zde našli. Není divu, v meziválečné době se stavělo z toho, co bylo k dispozici.

„Každý strop měl jinou výplň,“ vzpomíná investorka, „trámy byly shnilé, takže jsme je bohužel museli kompletně vyměnit.“ Začátkem roku 2021 se proto manželé na radu svého architekta Christiana Richtera z kolínské kanceláře Arctum plus Architekten rozhodli stávající budovu kompletně „vykuchat“.

Díky přístavbám architekt zvětšil obytnou plochu z původních 120 na 180 metrů čtverečních.

Zčásti zachovali obvodové zdi směřující do ulice a teracovou podlahu ve vstupní části domu, kterou odborně zrenovovali. Teraco se nakonec stalo i prvkem, který se prolíná celým domem, nad kuchyňským ostrůvkem visí teracová svítidla, na toaletě pro hosty jsou teracové podlahy a umyvadlo a i do dřevěné podlahy v jídelně byl rovněž zakomponován teracový prvek.

Skleněné plochy

Interiér staré budovy byl velmi tmavý: byla zde malá okna, stísněné prostory, úzké schodiště. Představa klientů o novém domově však byla opačná, chtěli co nejotevřenější interiér. „Přáli jsme si co největší pokoje zalité světlem. Proto u nás doma hraje sklo tak důležitou roli,“ pokračuje Kerstin Kucková. „Ačkoli jsme měli omezený prostor, půdorysy byly rovnou navrženy tak, aby každé dítě mohlo mít později svůj vlastní pokoj.“

Pro naplnění těchto představ nakreslil architekt Christian Richter další patro a dvoupatrovou přístavbu v zadní části, čímž zvětšil obytnou plochu z původních 120 na 180 metrů čtverečních. Při pohledu z ulice provedl pouze drobné úpravy, aby fasáda nevyčnívala mezi sousedními nemovitostmi, stranu do zahrady však kompletně předělal.

„Ačkoli jsme zachovali na fasádě do ulice malá okna, vylepšili jsme je. Protože budova žije zevnitř ven, vytvořili jsme výhledy, které s tím korespondují. To samozřejmě znamenalo změnit rozmístění oken. Jedno okno je otvíravé a druhé pevné, vše ze systému plastových profilů Schüco LivIng. Štíhlé, antracitově šedé rámy jsou zasazeny do jasně omítnuté fasády,“ vysvětluje svoji koncepci architekt Christian Richter.

Přístavba zvětšila obývací pokoj

Na straně do zahrady měl architekt jiný záměr, celý dům zde otevřel. Odstraněním původních balkonů docílil rozšíření prostoru o metr jak pro kuchyň v přízemí, tak pro koupelnu v patře. Další plochu vytvořila tři metry široká a čtyři metry hluboká přístavba, do které se roztáhl obývací pokoj, respektive ložnice rodičů.

Z obývacího pokoje nyní vystoupíte po otevření posuvného portálu se zdvihem na malou terasu. Odtud sejdete do zahrady po ocelovém schodišti v antracitově šedé barvě ladící s okny. Rovněž přístup z kuchyně na terasu je umožněn dveřmi ve stejné barvě (RAL 7016).

Když vstoupíte do domu, díváte se skrz kuchyň až do zahrady. To dodává prostoru obrovskou hloubku.

„Když vstoupíte do domu, díváte se skrz kuchyň až do zahrady. To dodává prostoru obrovskou hloubku,“ říká nadšený klient. Volbu plastových oken a posuvných dveří Schüco LivIngSlide zdůvodňuje vynikajícími hodnotami tepelné izolace v kombinaci s výborným poměrem cena/výkon, stěžejní při výběru však byl i design.

„Trvali jsme na tom, aby celý rám měl jednu barvu ze všech stran, což tento systém umožňuje, vysvětluje Kerstin Kucková.

Zarámovaný výhled

„Obrazy do zahrady“ rovněž zarámovaly dva pevné prvky prosklené od podlahy až ke stropu (2,3 × 2,3 metru). Galerie pohledů se mění v závislosti na denní době a ročním období, a vytváří tak uvnitř domova různou atmosféru.

Velké, pevné, panoramatické okenní jednotky ze systému Schüco LivIng rámují pohled, který se mění v závislosti na denní době a ročním období, a vytvářejí tak v domě různou atmosféru.

„Je úžasné probudit se s výhledem do zahrady nebo se kochat zelení od jídelního stolu,“ libuje si klient a dodává: „Systémy Schüco vytvářejí dokonalou harmonii mezi vizuálním a ekonomickým efektem.“ Hospodárnost platí jak pro pořizovací náklady, tak i následnou energetickou (ne)náročnost domu. Všechna okna jsou osazena trojitým zasklením, což pomáhá minimalizovat spotřebu tepelné energie.

Dominic Kuck k tomu dodává: „Vzhledem k tomu, že jde o řadový dům obestavěný ze dvou stran, jsou ztráty prostupem tepla relativně nízké, k čemuž přispívá i izolace z druhých dvou stran a izolace střechy. Topit začínáme až v prosinci, spotřebou energie jsme na úrovni nízkoenergetického domu.“

Zatím nedokončené zůstalo podkroví, které čeká, až děti Kuckových povyrostou a budou se potřebovat přestěhovat do vlastních pokojů. Občas však do podkroví manželé vystoupají, aby si užili krásné, světlem naplněné prostory s vysokými stropy. Přes vikýře se čtyřmi velkými okny na každé straně domu hledí na kolínské střechy a louky až dolů k Rýnu.