Komunitní chata přímo u lanovky je teď pýchou celé vesnice

Norská vesnice Glomfjord má sice jen něco přes tisíc obyvatel, ale vždy se tu najdou dobrovolníci, kteří se starají o lanovku i ohřívárnu vedle ní. Právě oni přihlásili komunitní chatu do pořadu Norské domy snů. A uspěli.

Velké kruhové okno má průměr 180 cm.

Designér Halvor Bakke a jeho kolegové se pustili do náročného úkolu, protože interiér chaty už nesl stopy mnohaletého používání a zalíbilo se v něm i myším.

Okna do údolí

Halvor Bakke nechal vyříznout velké otvory pro okna s trojitým sklem hned ve dvou stěnách, aby si návštěvníci užili výhled na okolní hory i na fjord. Přidal dokonce velké kruhové okno s průměrem 180 cm, jímž je nádherně vidět (pokud počasí dovolí) přímo do údolí.

Ole navíc přišel s nápadem použít staré sedadlo z lanovky, připevnil je na strop a opatřil číslem 95, protože místní lanovka má sedaček 94… Lze tak přijet přímo ke kruhovému oknu a kochat se výhledem na okolí.

Z pohledu Bakkeho nudné obložení ze žluté borovice na stěnách i na stropě zmizelo: zatímco strop natřel černým mořidlem, takže dostal černohnědý odstín, na podlahu přišly praktické lamely s dekorem i strukturou dřeva, které jsou velmi odolné a dobře se udržují.

Halvor Bakke nechal vyříznout část dvou stěn pro velká okna, aby stavba získala výhled do údolí.

Původní kuchyň Ole a Torkel vybourali, přemístili ji do velké místnosti a oddělili sklem, které je průhledné pouze ze strany kuchyně, z jídelní části se v něm odráží vše jako v zrcadle. Do kuchyně se vešel nejen nový nábytek a spotřebiče, ale také dvě kavárenské průhledné lednice, aby bylo vidět, co obsahují.

Hlavní obytná část dostala podél nových oken lavice na sezení, pod které se vejde i dřevo pro krbová otočná kamna umístěná uprostřed prostoru. Jednu stěnu pokryly pláty přírodní břidlice, tu oživuje osvětlení LED pásky. Stará kostelní lavice, kterou před lety obyvatelé Glomfjordu vyvezli nahoru, zůstala zachovaná, jen dostala nový, samozřejmě tmavý nátěr.

Ole se postaral o zmodernizování zábradlí na terase: místo dřevěných latěk použil transparentní plexisklo, takže lze obdivovat krásný výhled dolů i při sezení na dřevěných křeslech, chybět na nich samozřejmě nemohly ani teplé huňaté kožešiny změkčující dřevěné sedáky a opěráky.

Staré chaty nestačí

Norové chaty milují, jen během dvacátého století jich bylo v Norsku postaveno víc než čtyři sta tisíc, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci či nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.

Podél oken vyrobil Ole lavice, na které přišly matrace pro pohodlné sezení, pod lavicí je i prostor na dřevo do otočných krbových kamen.

Seriál Jak se staví sen à la chata má v norštině originální název – Eventyrlig Oppusssing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do nové série se přihlásily tisíce lidí, ale jen málokdo uspěl: pro výběr bylo důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, standardní staré dřevěné chaty tak už neměly moc šancí. Veškeré náklady jdou za produkcí pořadu a jeho sponzory.

