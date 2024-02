Za šest dnů dostala stará chata novou obří terasu i interiér

Manželé Kim a Cristine měli štěstí, byli vybráni do lifestylového seriálu Norské domy snů. Jejich chata má sice úchvatný výhled na moře, ale dopravit k ní materiál na rekonstrukci znamenalo využít vrtulník, jeden let samozřejmě nestačil. Naštěstí náklady jdou za produkcí pořadu.

Proměny se dočkala i zadní část chaty: místo okna jsou tam nyní posuvné dveře na malou terasu, které teď vedou do ložnice rodičů.

Designér Halvor Bakke a jeho dva kolegové Ole a Torken se pustili do výrazné proměny chaty: změnili dispozici (ložnice se po odstranění příčky proměnila na kuchyň navazující na obývací pokoj a jídelnu, z kuchyňského koutu se naopak stala ložnice), položili novou dřevěnou podlahu.

Torken postavil novou velkou terasu, která nahradila vratké schůdky. Protože západní pobřeží Norska je proslulé studeným větrem a dešti, obklopují jídelní stůl s lavicemi prosklené příčky, místo zastřešení slouží velký slunečník. Malá terasa přibyla i u zadní strany chaty. Z nově vzniklé ložnice mohou manželé vyjít ven rovnou posuvnými prosklenými dveřmi.

Zelená je dobrá

Místo původní zelené dostala fasáda chaty tlumeně šedou barvu, její aplikaci si vzala tentokrát na starost specializovaná firma. Hned tři odstíny zelené použil Halvor v interiéru, nejsvětlejší na strop, nejtmavší na dveřích, ty designér doplnil s pomocí latěk o motiv kříže, dodal jim tak až rustikální styl. Stejný motiv použil Ole i na podnoží stolu na terasu nebo na svítidlo nad jídelním stolem.

Obytný prostor propojili s bývalou ložnicí, kde vznikla kuchyň.

Ložnice rodičů má na stěnách zelené tapety s lněnou strukturou, které tlumí zvuk. Tapety doplnila dřevěná podlaha natřená béžovou barvou.

Díky novým solárním panelům na střeše chaty bylo možné vybavit kuchyň všemi potřebnými elektrickými spotřebiči včetně digestoře. Aby otevřený krb na dřevo působil „staře“, vyrobil na něj Ole ze starého trámu „obrubu“.

Torkel už měl terasu hotovou, když přišel Ole s nápadem, že po vyříznutí části podlahy terasy může vzniknout opěrka zad, která nahradí lehátko.

Při stavbě terasy se Torkel nechal přemluvit Olem, aby do již hotové plochy vyřízl dva otvory, aby mohly vzniknout opěrky pro lehátka. Moc se mu do toho zpočátku nechtělo, ale pak uznal, že to byl výborný nápad. Ole se pochlubil i dalším nápadem, z odřezků úzkých fošen na podlahu terasy vyrobil velkou houpací síť.

Během proměny se neřešila ložnice dětí, jako kdyby zde ani nebyla. Dětský element se tak objevil až na úplném konci videa, kde si děti užívají Oleho houpací síť.

Staré chaty nestačí

Norové chaty milují, jen během dvacátého století jich bylo v Norsku postaveno víc než čtyři sta tisíc, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci či nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.

Ole se rozhodl vyrobit z odřezků latí pro terasu závěsnou houpací síť. Místo šroubů použil drát.

Seriál Jak se staví sen à la chata má v norštině originální název – Eventyrlig Oppusssing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do nové série se přihlásily tisíce lidí, ale jen málokdo uspěl: pro výběr bylo důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, standardní staré dřevěné chaty tak už neměly moc šancí. Veškeré náklady jdou za produkcí pořadu a jeho sponzory.

Nové díly Norských domů snů můžete sledovat na Prima Zoom od 4. února vždy v neděli od 20:00, reprízy pak každou středu od 9:35.