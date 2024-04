Konečně útulný byt. Majitelé si ponechali kousky z předchozího bydlení

Přání majitelů znělo jasně: zrekonstruovat koupelnu, chodbu, kuchyni i obývací pokoj. Byt měl rozumnou dispozici, a proto ji, až na zazdění dveří mezi kuchyní a chodbou, nebylo třeba upravovat. Zcela beze změn zůstaly ložnice, dětský a hostovský pokoj.

V eklektickém stylu

Kulatý jídelní stůl s restaurovanými židlemi má nad sebou tvarově sjednocený lustr.

Rekonstrukce se ujala interiérová designérka Kristýna Jandíková ze studia Xtina Design. S majiteli se shodli, že zajímavé kousky z původního nábytku a obrazů v bytě zůstanou. Míchání různých stylů, barev a nového se starším je podle designérky zábavné a výsledný interiér působí nadčasově. Bydlení v eklektickém stylu neomrzí ani po letech a případné nové přírůstky harmonicky zapadnou do celku.

Pomyslné srdce bytu představuje obývací pokoj s několika zónami. Dominantou prostoru je luxusní kamenná dýha na stěně s televizí. Je to přírodní kámen nařezaný na tenké pláty, které se následně lepí přímo na stěnu. Každý kus je originál a designérka jela kámen osobně vybrat i s majiteli. Každý kámen má totiž jinou kresbu, hrubost i barvu. Pro tento konkrétní se nadchli všichni tři.

Luxusní obklad dostala i protilehlá stěna, a to lakovanou dřevěnou dýhu. Na tmavém obkladu působivě vyniknou oblíbené obrazy majitelů ve zlatých rámech. Kamenná i dřevěná stěna jsou pro podtržení noblesního dojmu nasvícené.

Hlavní část obývacího pokoje patří pohodlné pohovce Phase, konferenčnímu stolku a televizí. Obrazů ve starých rámech se rodina nevzdala.

Dalším přírodním materiálem jsou v obývacím pokoji jasanové dřevěné parkety. Jsou původní, jen se dočkaly pečlivé renovace. Po zbroušení a nalakování podlaha krásně zapadla do celého konceptu, vzor do skladby rybí kosti je navíc v současnosti velmi „trendy“.

Největší pokoj v bytě logicky plní nejvíce rolí. Kromě hlavní části s pohodlnou pohovkou Phase, konferenčním stolkem a televizí nechybí velké křeslo s čtecí lampou, oblíbené duo každého milovníka knih.

Druhou část pokoje zabírá jídelna s velkou knihovnou. Kulatý jídelní stůl s restaurovanými židlemi má nad sebou tvarově sjednocený lustr. „V tomto prostoru si přáli majitelé navýšit kapacitu úložných prostor, hlavně pro knihy, kterých mají pěknou řádku. Velkou knihovnu jsme efektně nasvítili a je dostupná i z boční strany,“ vysvětluje designérka.

V obývacím pokoji zkombinovala designérka staré kusy se solitéry vyrobenými na míru.

Obecně pro celý byt platí, že nábytek nechala Kristýna Jandíková vyrobit na zakázku podle vlastních návrhů u prověřeného stolaře a detaily s ním jezdila ladit přímo do dílny. Zároveň si v obývacím pokoji pohrála s různými materiály a odlišnými strukturami. Hladké plochy střídá zvrásněný povrch kamene nebo laťková čelní dvířka komody a TV stolku.

Umírněné barvy rozsvítily cihlově červené solitérní křeslo, polštářky na pohovce ve stejném barevném ladění i kopie slavného obrazu Kleopatra od Jana Zrzavého.

Nejen v obývacím pokoji došlo k výměně původních dveří za nové. Slovy designérky Kristýny: „Pro každý interiér jsou dveře velmi důležitým prvkem. Tady jsme vyměnili všechny dveře za Sapeli řadu Harmonie 81, které jsou částečně prosklené. Jen do koupelny jsou plné a do obývacího pokoje naopak skleněné, navíc posuvné do pouzdra. Kliky jsme vybrali od M&T ze série Maximal.“

Chytře proti otiskům

Na obývací pokoj navazuje kuchyň. V ní si majitelka přála navýšit úložný prostor a zvětšit pracovní plochu. To se povedlo mírnou stavební úpravou, a to zazděním dveří do chodby. Dané místo bylo využito na sestavu vysokých skříní řešených až do stropu.

Pracovní deska z kompaktního materiálu je velmi odolná vůči vodě, umožnila také využití šikovného podstavného dřezu. Vypínače a zásuvky řady Decente mají rámeček z odolného skla.

„Pro kuchyňskou linku jsem volila kvalitní chytré materiály, které jsou krásné i praktické v jednom. Třeba pracovní deska z kompaktu je velmi odolná vůči vodě a umožňuje také využití šikovného podstavného dřezu. Na kuchyňská dvířka jsem zvolila ‚protiotiskový‘ materiál, se kterým odpadá otravná nutnost v jednom kuse leštit povrch,“ popisuje designérka Jandíková.

Kuchyň a chodbu propojuje materiálově podlaha z kvalitního francouzského vinylu, který je velmi odolný a navíc se snadno udržuje. Chodba s předsíní je vybavena účelně, přesto nechybí prostor pro umění v podobě obrazů. Ostré hrany moderního věšáku vyvažuje kulatý jutový koberec.

Nejmenší místnost byla největší výzva

Koupelna sousedící s chodbou byla sice nejmenší místností proměny, zato největším oříškem. Řeší jej většina majitelů bytu, kteří nechtějí, aby pračka byla dominantou koupelny. Designérka Kristýna z Xtina Design toto potvrzuje: „Jednoznačně nejtěžší kalibr bylo dispoziční rozvrhnutí koupelny. Byla velmi malá, navíc se dvěma sloupy, které ztěžovaly rozmístění jejího vybavení. Aby toho nebylo málo, majitelka potřebovala do koupelny dostat ještě pračku se sušičkou! Ty jsme nakonec schovali za posuvnou dřevěnou laťkovou stěnou. Je tak kdykoli k dispozici a přitom nenarušuje estetický dojem z koupelny.“

Chladný kámen obkladu stěn doplnily teplé tóny dřeva a přísné tvary otopného žebříku nebo vypínačů zjemnilo oválné umyvadlo i kruhové zrcadlo.

Naopak výhodou bylo, že koupelna má okno a díky tomu odpadl problém s absencí přirozeného světla a větrání. I tady chladný kámen doplnily teplé tóny dřeva a přísné tvary topného žebříku nebo vypínačů zjemnily kulaté zrcadlo a oválné umyvadlo.

Hra se světlem

Osvětlení interiérů věnuje designérka Kristýna maximální péči: „Při rekonstrukci doporučuji nezapomínat na ambientní osvětlení, které umí vykouzlit různé světelné nálady. V této realizaci jsem si hrála se světlem hodně, například o osvětlení dřevěné dýhy za sedací soupravou v obývacím pokoji se stará LED pásek. Umožňuje regulovat intenzitu světla a ve vteřině vykouzlit příjemnou atmosféru.“

Se světlem úzce souvisejí vypínače, které nenápadně propojují celý byt. Volba padla na vypínače řady Decente od českého Obzoru. Designérka volbu vysvětluje: „V návrhu jsem kladla důraz na kvalitní materiály, a tak byly vypínače Decente se skleněným rámečkem jasnou volbou. Barvu skla jsme vybraly také netradičně. S majitelkou jsem se jednoznačně shodla na bronzové matné. Krásně vynikne na stěně. V kombinaci s bílou matnou krytkou působí velmi elegantně. Všude v bytě jsme použili jen tyto rámečky. Vyniknou totiž krásně v koupelně na obkladu, na luxusní italské stěrce i na dřevěném obložení v chodbě. Propojují tak celý byt.“

V obývacím pokoji zkombinovala designérka staré kusy se solitéry vyrobenými na míru.

Do skleněných rámečků zasadíte hravě kromě klasického vypínače i zásuvky třeba na termostat nebo komunikační zásuvky na TV a USB připojení. Tak může být celá elektroinstalace v bytě elegantně sladěná.

„Vypínače a zásuvky řady Decente se dají sloučit do jednoho rámečku, a to vodorovně i svisle až do čtyřnásobného provedení. Vyrábí se z čistého skla, na které se zespodu nanáší vrstva barevného laku v jemných pastelových či sytých barvách. Údržba je jednoduchá, stačí pouze setřít navlhčeným hadříkem. Není třeba se obávat ani poškrábání, lak na skleněných rámečcích je vysoce odolný,“ doplňuje Ing. Martina Obadalová z družstva Obzor Zlín, českého výrobce domovní elektroinstalace.

Při spolupráci interiérového designéra a majitelů nemovitosti je zásadní, aby přeskočila jiskra, na zásadních věcech se shodli a měli společný cíl. „Nejlepší na celé rekonstrukci byla komunikace s majiteli. Realizace probíhala jako po másle. Majitelé měli šťastnou ruku při výběru řemeslníků, kteří do puntíku dodrželi mé plány, a tak nedocházelo ke zbytečným problémům,“ pochvaluje si designérka Kristýna Jandíková.

Dominantou prostoru je luxusní kamenná dýha na stěně s televizí.

Technické údaje Rok realizace: 2023 Užitná plocha: 100 m2 Výrobci a dodavatelé: Podlaha: dřevěné parkety, vinyl Gerflor ● Dřevěná dýha – Corà Legnami ● Dveře – Sapeli (řada Harmonie 81 ● Dveřní kliky – M&T Maximal ● Chytrý (protiotiskový) povrch skříněk: Optiboard, Kaindl, prodává JAF Holz ● Kamenná dýha: Rockfoil ● Keramické obklady: Marazzi Mystone Ceppo Di Gré, Koupelny Ptáček ● Nábytek: Kuchyně Zlín – KL interiér ● Sanita: Koupelny Ptáček ● Vypínače: řada Decente, Obzor Zlín

Pracovní deska z kompaktního materiálu je velmi odolná vůči vodě, umožnila také využití šikovného podstavného dřezu. Vypínače a zásuvky řady Decente mají rámeček z odolného skla.