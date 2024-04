Jak dopadne rekonstrukce panelákového bytu, když chybí čas i finance

Světlý byt v posledním patře domu má klasickou dispozici. Vstupními dveřmi se ocitnete v chodbě, z níž vedou dveře na samostatnou toaletu, do koupelny s malou vanou, dětského pokoje a také do obývacího pokoje. Do malé kuchyně se jde průchodem přímo z chodby. Příjemným benefitem bytu je malá komora. Do ložnice rodičů se vchází z obývacího pokoje.

Orientace na tři světové strany

Byt je orientovaný díky svému umístění hned na tři světové strany, což je příjemné, lze tak pohodlně větrat. Ložnice je orientována na jihovýchodní stranu, obývací část na jihozápadní, kuchyň a dětský pokoj na severozápad. Byt nemá bohužel balkon ani lodžii.

Dispozice po rekonstrukci zůstala téměř stejná. Vybouralo se však celé umakartové jádro s koupelnou a WC, které bylo ve velmi špatném stavu. Celé nové „jádro“ se vyzdilo ytongem, což umožnilo o pár centimetrů zvětšit koupelnu. To dovolilo umístění větší vany. V prostoru koupelny, toalety a kuchyně se udělaly nové rozvody vody a kanalizace.

Dvoufázová rekonstrukce

Proměna bytu s plochou 72 m2 byla rozdělena na dvě fáze. V první se uskutečnila rekonstrukce ložnice rodičů, a již zmíněná oblast jádra, tedy chodba, koupelna, toaleta a kuchyň. Druhá fáze klienty teprve čeká, proměnou tak projde obývací a dětský pokoj i komora.

„V ložnici byly původní dubové parkety. Preferovala jsem jejich renovaci, tedy zbroušení a naolejování, prostě jejich záchranu. Bohužel kvůli času vyhrálo jiné řešení, a to položení vinylové podlahy v dekoru dřeva. Na přání klientů jsem ustoupila od svého přesvědčení. Stěny jsou kompletně opraveny, vyštukovány a vymalovány,“ vysvětluje architektka Aneta Dvořáková, autorka proměny.

Ložnice po proměně

Původní ložnice byla velmi neútulná, autorka zde měla pocit chaosu. Snažila se proto o maximální zjednodušení. Velkou část prostoru zabrala vestavná skříň zhotovená na míru od truhláře v jemném, světlounce hnědém odstínu. Protože to hloubka skříně dovolila, zvolila architektka Dvořáková velké posuvné dveře, která se pohybují v hliníkovém rámu. Díky tomu nezasahují dveřní křídla do úzkého prostoru před postelí.

Postel v dubovém dekoru představuje klasické a cenově dostupné lůžko z kolekce Malm od IKEA. Postel má volitelné výsuvy s úložným prostorem. Za čelem lůžka zvolila architektka výmalbu ve světlém, zemitém odstínu, který je tón v tónu s nábytkem.

Symetricky jsou zprava i zleva umístěny závěsné minimalistické noční stolky, také vyrobené truhlářem na míru ve stejném odstínu jako je skříň. Asymetricky k tomu je uspořádání nábytku doplněno jedním závěsným kusem. Tato skřínka byla navržena pro budoucí umístění televize, zatím je to však spíše jakýsi „oltář“ na dekorace a oblíbené věci majitelů. Symetrie ložnice je podtržena dvěma obrazy nad postelí ve velmi jemných barvách s abstraktním motivem.

„Podlahu jsem opatřila dvěma kusy koberečků z mé oblíbené prodejny Hennes & Mauritz, jsou ze 100% přírodních materiálů s nádechem starorůžových, hnědých a béžových barev,“ upozorňuje Aneta Dvořáková. Díky velkému oknu působí ložnice světlým a útulným dojmem.

Dispoziční úpravy kuchyně

Původní kuchyň

Dispozičních úprav v kuchyni bylo minimálně. Kuchyňská linka je navržena do písmene L s tím, že došlo k vybourání původní spíže na potraviny. Ve stejném místě tak vznikl prostor pro velkou potravinovou skříň. „Snažila jsem se o maximální zjednodušení a celistvost, pocitově vyvážený úložný a volný prostor. Všechna dvířka kuchyně jsou plná, pouze jeden díl má otevřené police pro snazší přístup,“ popisuje architektka.

Kuchyňská linka má smetanovou světlou barvu, detaily jsou stříbrné a šedé. Jemnost kuchyně umocňují bílé spotřebiče. Kovově šedá lednice stojí jako samostatný solitér na místě původní. V kuchyni je opět pratelný kobereček a dřevěné schůdky pro pohodlnější přístup k vyšším horním skříňkám.

Kuchyň je kompaktní, od podlahy ke stropu. Obklad byl zhotovený ze skla lacobel v antracitové barvy. Tato antracitová metalíza oživuje jinak velmi jednoduchou a čistou kuchyni. V kuchyni je veliké okno, díky tomu se zde daří i vzrostlým květinám.

Vstupní chodba

Již zmiňovaná dlažba v zemitém tónu je oživena běhouny stejné kolekce, ale jiného odstínu než v ložnici. Běhouny jsou bavlněné a pratelné.

Do kuchyně se prochází nikoli dveřmi, ale praktickým průchodem z chodby.

„V chodbě zůstaly původní botníky Bissa od IKEA. Časem je plánované ještě jedno velké centrální zrcadlo. Moji snahou bylo eliminovat věšení kabátů a bund v prostoru a ponechávání obuvi volně na podlaze. Maximum věcí se proto uložilo do zadní bílé vestavné skříně,“ popisuje Aneta Dvořáková.

Rekonstrukce koupelny

Vzhledem k tomu, že koupelna představuje jen velmi malý prostor, snažila se autorka proměny nepoužívat žádné tmavé prvky. Dlažba, která je na podlaze, posloužila i k obkladu bílé vany a prostoru za ní. To je vlastně jediná obložená stěna koupelny. Všechny ostatní stěny jsou opatřené speciální epoxidovou stěrkou vhodnou do vlhkých provozů. Nábytek je opět na míru od truhláře ve stejném dekoru jako toaleta a ložnice.

Nad umyvadlem je dominantní kruhové zrcadlo s LED osvětlením. Koupelnu doplnily dekorace z přírodních materiálů a starorůžové odstíny, které koupelnu bez denního světla pocitově zateplují.

Za dveřmi skříňky je i revizní otvor, nejen úložný prostor.

Nechybí ani nový otopný žebřík, který zde dosud chyběl, bylo to jedno z přání klientů. V koupelně jsou i nové elektroinstalace, zbytek bytu na ně teprve čeká.

Architektka Aneta Dvořáková by dotáhla ještě některé detaily. Příkladem je betonové nadpraží při vstupu do kuchyně, které je zbytečné. Tento detail se opakuje i v chodbě a u vstupu do dětského pokoje. Po vybourání těchto betonových prvků by se dostalo více světla do chodby a prostor by byl čistší a vzdušnější. Klienti však měli omezený čas na rekonstrukci a omezený finanční rozpočet. Jejich rozhodnutí architektka respektovala.

Boj o centimetry

„Toaleta představuje úplně minimální prostor, takže se nedalo moc vymýšlet. Byli jsme rádi, že se nám sem podařilo umístit závěsný systém Geberit. Nad ním je skřínka od truhláře pro úklidové prostředky a podobně, samozřejmě je v ní také schovaný revizní otvor pro techniky,“ doplňuje Aneta Dvořáková.

Tato rekonstrukce byla vázána omezenými finančními prostředky. Takže architektka vycházela ze standardů stávajícího trhu, ať šlo o výběr materiálů, technických řešení, nábytku nebo dekorací.

