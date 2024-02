Tomu neuvěříte. Stará děravá stodola se proměnila na luxusní domek u pláže

Stodola na ostrově Sommarøy nedaleko pobřeží severního Norska pamatovala i lepší časy, ale její vzhled se začal blížit spíš ruině než stavbě, která by měla sloužit pro odpočinek.

Stodola se po rekonstrukci proměnila na přepychový rekreační domek.

Designér Halvor Bakke však po rekonstrukci chaty na tomto ostrově už delší dobu „pošilhával“, protože pláž s bílým pískem a pozvolným vstupem do zelenomodrého moře evokuje spíš středomořskou Ibizu než chladný sever, a tak se nenechal odradit.

Opravdu špatný stav stavby si však vynutil jednu podstatnou změnu, a to rekonstrukci stavby ještě před příjezdem designéra Bakkeho a jeho dvou kolegů. Za šest dnů, což je podmínka pro zařazení do seriálu Norské domy snů, by totiž proměnu nestihli.

Místo stájí ložnice, kuchyň na půdě

Halvor Bakke a tesaři Ole a Torkel se tak mohli soustředit už jen víceméně na příjemné změny. Zatímco Halvor natíral bílou barvou trámy v bývalé stáji, která se proměnila na ložnici a tapetoval chodbu, další dva členové týmu se pustili do výroby nábytku a schodů.

Ole jako vždy využil staré dřevo z rekonstrukce stodoly a vyrobil z něj zajímavý kulatý jídelní stůl a schodnice, Torkel se pustil do venkovních schodů, které vedou z koupelny dolů k pláži, vytvořil i konzolový stolek do ložnice, umístěný za velké čelo postele.

Na bývalé půdě vznikla kuchyň a jídelna. Slaměné klobouky a žárovky posloužily místo lustrů.

Z původní nevyužívané půdy se vyloupla luxusní kuchyň a jídelna. Podlaha z bílého lakovaného dubu ladí s barvou písku na pláži, středomořský styl „Ibiza“ podpořil i lustr ze slaměných klobouků, křesílka z proutí nebo výběr zelených rostlin a dalších dekorací.

Kuchyňská linka ve tvaru písmene L má netradiční hloubku 80 cm, protože u zdi je nižší světlá výška, než je pro práci v kuchyni potřeba. A také kvůli výsuvné digestoři, která je umístěná za varnou deskou. Interiér a jeho vybavení majitele nadchly, takže o něm prohlásili, že teď tady mají větší luxus než doma...

Z bývalého skladu vznikla i krásná koupelna, z níž lze sejít přímo před stodolu a vydat se k moři. Sklep v suterénu sloužící kdysi jako sklad hnoje byste také nepoznali: Halvor Bakke tady navrhl otevřenou místnost s lavicemi, krbem a podlahou z břidlice, kde lze posedět s rodinou a přáteli i za nepříznivého počasí.

Hodně nezvyklý a luxusní materiál byl použitý na střechu, je totiž z velkých tašek z přírodního kamene, takže se Ole a Torkel pořádně nadřeli, než vše vynosili po lešení nahoru a přidělali na nové trámy.

Na nové schodiště použil Ole i staré dřevo. LED pásky u schodů vypadají velmi efektně.

Oproti předchozím sériím se na proměně podílelo hodně specialistů, od instalatérů, elektrikářů a kamnářů až po malíře a zedníky.

Konečný výsledek je ovšem impozantní, a přivedl Halvora Bakkeho až k slzám, ty uronil i jinak veselý a „odolný“ Ole.

Staré chaty už Norům nestačí

Norové chaty milují, jen během dvacátého století jich bylo v Norsku postaveno víc než čtyři sta tisíc, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci či nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.

Seriál Jak se staví sen à la chata má v norštině originální název – Eventyrlig Oppusssing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do nové série se přihlásily tisíce lidí, ale jen málokdo uspěl: pro výběr bylo důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, standardní staré dřevěné chaty tak už neměly moc šancí. Veškeré náklady jdou za produkcí pořadu a jeho sponzory.

V koupelně je pohodlná vana, která se odráží ve velkém zrcadle. V koupelně je i toaleta. Lze z ní sejít po venkovním schodišti dolů na pláž.

Nové díly Norských domů snů můžete sledovat na Prima Zoom od 4. února vždy v neděli od 20:00, reprízy pak každou středu od 9:35.