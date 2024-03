Roubenka postavená kolem roku 1861 se uvnitř dočkala razantní změny

Roubenku, s jejíž stavbou se podle dochovaných zdrojů začalo v roce 1861, koupil otec současného majitele po druhé světové válce. Přáním majitelů bylo zachovat genius loci roubenky, ale zároveň posunout interiér do dnešní doby.

Proměna se tentokrát hodně protáhla, a to až do zimních měsíců.

Roubenka v Krkonoších představuje nejstarší stavení ve výběru aktuální série. Má ještě další 3 NEJ: nejdelší proměna, technicky nejnáročnější a také nejdražší.

Ačkoliv se zevnějšek neměnil, bylo nutné zvládnout plno předělávek v interiéru, vyskytly se problémy s výškami konstrukcí a s uchycením nových, bylo nutné přidat izolaci střechy v podobě vaty, parotěsné zábrany i záklopu. S tím vším si v pořadu České chaty snů museli poradit architekti Petr Portych, Ondřej Zdvomka a sochař Sebastian Wojnar.

Přízemí nedotčené, bourání v patře

Architekti rychle poznali, že nelze necitlivě zasáhnout do spřažené dřevěné konstrukce, pokud by něco vyřízli chybně, mohla by se celá chalupa „rozjet“.

Dlažba Rako v kobaltové modré výborně ladí se zelenou barvou kachlových kamen.

A tak zatímco přízemí zůstalo (novou podlahu nebo nábytek nepočítáme), pokud jde o bourání, skoro celé téměř nedotčené, v podkroví došlo k výraznému bourání. Tedy až na dělící stěnu mezi pokoji.

Do větší části byl umístěný vložený objem neboli hygienické zázemí, tedy záchod. Zvnějšku je pak na stěnu toalety zavěšená mini kuchyňka s dřezem a dvouplotýnkou.

V podkroví jsou teď dvě ložnice, kde se prohodili majitelé: jedna je určená rodičům, druhá nejmladšímu synovi. Tedy zatím, rodiče počítají s vybudováním vlastní ložnice v přízemí a podkroví přenechají synům.

Na původních architektonických detailech se architekti inspirovali základním barevným řešením: objevila se tu tak tmavě zelená, zlatě žlutá, sytě červená, bílá a tmavě hnědá. Barvy byly použité na konstrukčních prvcích i v podkroví. Nosné konstrukce jsou červené, štíty a svislé stěny zelené, dveře žluté.

Ložnice rodičů se přesunula, v čele lůžka upoutá komoda s novým „římsováním“ a horním víkem.

A shrnutí proměny od architekta Ondřeje Zdvomka? „Spodek byl příliš krásný na to, abychom v něm něco měnili. Kamna zůstala, ta jsou určujícím prvkem. Dopasovali jsme k nim dlažbu s chybějícím tónem. Protože je tmavý dřevěný obklad opravdu dost temný, ostatní prvky, nábytek, kuchyně, osvětlení, jsme zvolili čistě bílé. Nové tak vychází ze starého, krása místa, okolí i konstrukce zůstává.“

Premiérové díly České chaty snů můžete vidět každou sobotu ve 21.40 na Primě, reprízu pak v neděli v 8.05 opět na Primě.