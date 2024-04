Chatu vylepšují už přes půl století, teď je konečně podle jejich gusta

Proměnu chaty si vzali na starost architekti Petr Portych a Ondřej Zdvomka a sochař Sebastian Wojnar. Špičku střechy doplnili kruhovými okny, oblý tvar tak lépe navazuje na špičatý štít. Autoři proměny zaoblili také podhled v podkroví, aby kopíroval linii oken. Podkroví tak dostalo úplně novou formu.

Dostavba koupelny narušila původní jednoduchý „áčkový“ tvar. Architekti proto nepříliš atraktivní stěnu skryli „zelenou“ stěnou.

V přízemí byl velmi výrazný, ale předimenzovaný, krb. Svou mohutností přebíjel vše ostatní. Navíc jej majitelé doplnili o osmiválcový motor z tatrovky. Došlo tak ke kompletnímu zbourání krbu, až na funkční část, komínový průduch. Ke komínu přibyla krbová kamna.

Díky těmto změnám vznikl volný prostor mezi kuchyní a obývacím pokojem. Ten, kdo bude vařit, má nyní dokonalý přehled o celé chatě a může si povídat s ostatními.

Milé detaily

V kuchyni se objevila „chalupářská“ podstavná lednička s rychlým náběhem, indukční varná deska, vestavná trouba i myčka. Šedá dlažba RAKO 10×10 cm z řady Color Two byla použitá jak v kuchyni, tak kolem krbových kamen.

V interiéru zmizel „medový odstín“ stěn, což ocenila hlavně majitelka.

Sebastian Wojnar si vyhrál s repasí starého konferenčního stolku od slavného designéra Jindřicha Halabaly, pro který nechal vyrobit i novou skleněnou desku s vypískovaným dekorem. Rodiče určitě potěšilo novou dvoulůžko či velký jídelní stůl, který lze jednoduchým způsobem dokonce ještě rozložit a zvětšit.

Podstatné byly i stavební změny, zejména nový záklop v podkroví, pod který přišla i nová tepelná izolace. Terasa dostala novou protikluznou dlažbu, která svým dekorem „ladí“ s dobou vzniku chaty.

Nepříliš atraktivní zeď přístavby koupelny zakryla v exteriéru stěna s truhlíky, které lze stavět na sebe i vedle sebe – Plantbox od tuzemského výrobce LIKO-S. Stačí zalévat pouze nejvýše položený truhlík. Jakmile se jeho zásobní prostor naplní, voda postupně protéká a zavlažuje všechna ostatní patra.

​​Chatu předávali autoři proměny až v zimě, takže truhlíky zaplněné zelenými rostlinami vypadaly, že je mráz zničil, ale zdání klame: do truhlíků určených do exteriéru se osazují trvalky, které zvládnou teplotu až -25° C, takže na jaře bude stěna stále krásně zelená.

A názor architekta Ondřeje Zdvomky? „Umělecké doplnění interiéru si vzal opět na starost Sebastian. Sloup zdobený klasickým řádem s korintskou hlavicí je jemnou analogií k oblým tvarům oken. Zvenku jsme ukryli hřmotnou přístavbu koupelny za zelenou stěnu a spravili omítku. Bílá barva fasády nechává křovinatou stěnu vyniknout. Drobnými ´postrčeními´ jsme vytěžili maximum z áčkového tvaru a podařilo se nám skrýt veškeré nedokonalosti svépomocné přestavby.“

