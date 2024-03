Chatu, kterou strýc postavil před 90 lety, architekti předělali po svém

Chatu s nízkou sedlovou střechou postavil přibližně před devadesáti roky strýc současného majitele a rodina sem pravidelně jezdí i s přáteli. Do proměny se pustili architekti Petr Portych a nováček pořadu, Ondřej Zdvomka. Třetí člen původního týmu, sochař Sebastian Wojnar, však zůstal.

Zmatečná dispozice

Kuchyňka byla původně zasunutá do malého výklenku vedle vstupu z verandy.

Malá chata po letech přestala stačit, a tak se k ní přistavěla veranda, která začala sloužit jako jídelna. Jenže původní dispozice chaty zůstala, což vytvořilo nesmyslné řešení s miniaturní kuchyňkou i nepraktickým vstupem se zádveřím mezi verandou a obytným prostorem uvnitř.

Úkol pro architekty byl tak jasný: dispozici zjednodušit, vytvořit nový (a logický) vstup a také prostor opticky zvětšit a vyčistit od letitého nánosu věcí, barev i nepraktického nábytku.

Jenže akce nakonec začala něčím úplně jiným. Architekt Portych přišel na to, že střecha je ve velmi špatném stavu a hrozí zatékání. A tak chata dostala novou střechu a navíc i tepelnou izolaci včetně takzvané pojistné.

Nová podlaha i barvy

Po střeše přišel na řadu i interiér. Stěny bylo nutné přebrousit, na podlahu položit podklad z OSB desek, teprve na něj přišly lamely s dekorem dubu, jejichž spodní část tvoří korek.

Obrovskou změnu představovalo otevření krovu v obytné části, byť i ve středu místnosti to znamenalo jen 30 cm. I tak se prostor úžasně opticky zvětšil.

Interiér chaty architekti vyčistili od zbytečných věcí a upravili dispozici tak, aby odpovídala běžnému provozu.

Chata dostala i nový nátěr uvnitř i zvenčí, a to v podobě jemné žluté barvy, kterou doslova rozsvítily červené detaily v podobě trámů, oken i dveří. Kuchyňská linka má modrošedou barvu a dřevěné úchytky, které odpovídají rybářské chatě. Kuchyň pokračuje i do verandy, kde dostala pracovní desku z odolných keramických dlaždic. To proto, že se zde budou zpracovávat nachytané ryby, o něž zde není nouze.

Součástí kuchyňské linky je i elektrická trouba, indukční dvouplotýnka, dřez a plně vestavná podstavná chladnička.

Vzpomínkou na minulé časy je ráhno z jachty, které chtěl majitel zachovat. Sebastian Wojnar mu dal nový úkol: vytvořit z něj jednoduché svítidlo s LED páskem zavěšené na provazech. Ložnice s dvěma palandami se ocitla ve výklenku vedle vstupního prostoru, stačí ji uzavřít závěsem.

Premiérový díl České chaty snů uvidíte v sobotu 23. března ve 21:40 na Primě a reprízu v neděli 8:05, opět na Primě. Další uvidíte ve stejných časech.

Příběhy chat, nikoli majitelů

Seriál se zaměřuje na objekty jedinečné či ukryté uprostřed přírody. Na rozdíl od jiných formátů se nezaměřuje na osobní příběhy, ale na objekty jako takové – jejich historii a genius loci.

A co říká k nové sérii nováček Ondřej Zdvomka? „Výzvou bylo hlavně dobře připravit a navrhnout rekonstrukci každé z chat, které byly každá jiná a každá vyžadovala specifický přístup. Těším se, že naše práce, ač často jednoduchá a punková, lidi inspiruje i k netradičnějším přístupům k opravám svých chat, a že se hlavně budou naším snažením bavit.“

Spací kout stačí zatáhnout – a je uklizeno.

Autoři proměn

Ing. arch. Petr Portych

Pochází z Českých Budějovic, většinu života však strávil v Praze. Studium architektury zahájil v Praze, ale studia dokončil v Brně. Už od střední školy se pohybuje v oboru, kde si postupně vyzkoušel všechny možné profese a výstavbu si osahal v praxi. Spolu s Martinem Štroufem provozuje ateliér Apostrof architekti, ve kterém se věnují všem velikostem projektů.

Ing. arch. Ondřej Zdvomka

Žije a pracuje v Bohumíně. Architekt, který se soustředí na věci podstatné pro život, a neřeší ty, na kterých tolik nezáleží. Svého času hlavní architekt Frýdku-Místku, dnes je na volné noze. Součást architektonického ateliéru Rasterix, který založil spolu se spolužáky z Českého vysokého učení technického.

Ve firmě Master Design má na starost především tvorbu zábavných konceptů budoucích domů.

MgA. Sebastian Wojnar

Sebastian je absolventem Akademie výtvarných umění Praha – Školy Jindřicha Zeithammla (Ateliér sochařství II) a Školy Vojtěcha Míči (Ateliér figurálního sochařství a medaile). Jeho figurální tvorba je charakteristická respektem k přírodě a jejím následným aplikováním do vlastní tvorby. Sebastian se ve svých sochách a dílech snaží najít symbiózu mezi přírodou a člověkem. Založil autorský atelier „SW“ v historických prostorách objektu Fabrika 1861 v Semilech.