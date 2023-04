Chata přišla o nesmyslný balkon i krb, zato získala novou střechu

Chata stojí na lesní mýtině ležící na ostrohu řeky Berounky. Typová stavba z 50. let minulého století získala během let navíc dřevěnou verandu, kterou zaplnily lovecké trofeje po předchozím majiteli. Paroží však chtěla majitelka zachovat.

Chata před proměnou

K chatě vede jen lesní cesta a vzdálené okolí tvoří pouze čtyři další chaty. Krásné a tiché prostředí tak občas „ruší“ romantické houkání lokálky projíždějící v patě ostrohu.

Představa majitelky? Zmizet by mohl zbytečný a prostor zabírající velký krb, veranda by mohla dostat novou podobu, aby se v ní rodina cítila lépe, spaní v patře není nic moc… To vše byla výzva pro architekty Petra Portycha, Martina Štroufa a sochaře Sebastiana Wojnara, kteří tvoří odvážnou trojici primáckého pořadu České chaty snů.

Zase ta dispozice…

Co říká na další proměnu architekt Martin Štrouf? „Největší výzvou byla úprava dispozice pro lepší fungování celého objektu a jeho napojení na okolní terén. V rámci dispozice jsme proto upravili místo vstupu, smysl verandy, umístění kuchyně a rozšířili patro pro komfortnější přespání.“

Chata stojí v prudkém svahu, aby bylo možné vytvořit terasu a nové závětří, musel se pomocí opěrných zdí místně vyrovnat terén.

Veranda teď může sloužit k příjemnému posezení celé rodiny.

„Díky změně dispozice jsme vytvořili kontinuální prostor kolem středové nosné stěny. Na ní je z jedné strany kuchyňská linka a z druhé lavice se stolem. Tato úprava umožňuje bezproblémové provozní fungování i za přítomnosti většího množství lidí,“ popisuje Martin Štrouf. Plynový dvojvařič „zásobuje“ plynová bomba ukrytá ve skříňce.

V rámci rekonstrukce byly použity veškeré stávající dveře, okna i okenice, ovšem na jiných než původních místech. „Tím jsme zanechali stavbě její původní prvky a zároveň jsme byli ohleduplní vůči spotřebě a likvidaci materiálů,“ dodává architekt Štrouf.

Zmizet ovšem musela původní střešní krytina, která už byla v dezolátním stavu. Krovy byly naštěstí v pořádku, a tak stačilo nové zateplení a plechová střecha Satjan ve tvaru klasických tašek od tuzemského výrobce.

Na podlahu v podkroví přibylo lehké pórovité kamenivo Liapor z expandovaného jílu, která slouží jako tepelná a v tomto případě i akustická izolace. Na ni pak přišla krásná dřevěná podlaha. A zejména se zvětšil celý prostor: nevyužívaný balkon zmizel, štítová stěna se totiž posunula.

„V rámci barevnosti a použitých materiálů jsme se snažili zachovat co nejvíce z původního. Mimo přírodní dřevo jsou použity zelené nátěry v tlumených odstínech,“ dodává na závěr Martin Štrouf.

Obývací pokoj teď vytápí kamna z kuchyně.

