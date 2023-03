Česká chata snů se proměnila, téměř osmdesátiletou stavbu nepoznáte

Po úspěšném seriálu Norské chaty snů byla jen otázka času, kdy se tématu chopí i televize Prima. Vždyť Češi milují své chaty a chalupy stejně jako Norové, v jejich počtu jsme na druhém místě hned za Švédskem, vlastníme jich kolem 450 tisíc. Do proměn nevyhovujících chat se pustili architekti a pracovití „mravenci“ všeho druhu, architekti Petr Portych, Martin Štrouf a sochař Sebastian Wojnar, a to vlastníma rukama.

Chata pro velkou rodinu

Nová terasa poslouží pro rodinná posezení.

Do této chaty na Příbramsku jezdí už pátá generace, když se to sejde, nocuje tu i dvanáct lidí. Proč se majitelé do pořadu přihlásili? Podlaha už to měla za sebou a před rokem udělaná střecha se na hřebenu už začínala trhat.

Jenže architekti přišli velmi rychle i na další zádrhely: v kuchyni byla tma, nesmyslně „obalené“ schody na půdu podomácku vyrobenými stěnami ze dřeva a tapet byly nepraktické, k tomu nepohodlné spaní na verandě, nevyužívaná půda, kde bylo nepříjemné vedro…

A tak se bouralo. A hodně. Aby se do kuchyně dostalo světlo a vzduch, otevřeli architekti obytný prostor až do krovu, místo stropu je pouze síť, kterou ocení hlavně děti. V kuchyni se zachoval jen původní dvoudřez na mytí nádobí, takzvaný myčák, který Sebastian repasoval.

Místo původní omšelé vínové fasády použili autoři proměny fialovou, protože pasuje k antracitové střeše a bílým okenicím.

Nová a přesto stará

Co říká na první proměnu jeden z architektů Martin Štrouf? „Chata stojí na rovinatém pozemku se solitérní výsadbou, hodící se k charakteru stavby. Chata je bez připojení k elektrické síti, což nahrává ryze rekreačnímu využití. Z chaty dýchala atmosféra čtyřicátých let.“

Objekt byl na své stáří v dobrém technickém stavu, pouze novodobé zásahy chatě spíš uškodily než pomohly. „Naším cílem proto bylo zachování modernistického ducha chaty a zlepšení stavebně-technického stavu spočívající především v nových skladbách střechy a podlahy,“ dodává ještě architekt Štrouf.

Díky zateplení a izolaci se stala půda vhodnou i pro případné přespávání.

Největší výzvou se stalo zobytnění podkroví a jeho propojení s přízemím. To bylo zároveň i hlavním problémem, protože stávající skladba střechy nesplňovala dnešní požadavky na spaní.

Nová střecha je tak izolovaná nadkrokevní tepelnou izolací s provětrávanou mezerou a nově osazená střešní okna přivádějí dovnitř dostatek denního světla a čerstvého vzduchu.

Snažili jsme se vyjít z původních materiálů a barevnosti. To se týká především betonové dlažby, pastelové barvy fasády a typu střešní krytiny, takzvané české šablony. Zajímavým prvkem je pak propojení podkroví s přízemím pomocí sítě, která má zároveň bezpečnostní i herní funkci,“ prozrazuje architekt Portych.

České chaty snů uvidíte od 24. března každý pátek ve 22:00 na Primě, reprízu v neděli v 10:00 opět na Primě. První díl si můžete pustit na Prima+ s týdenním předstihem.

Kuchyň po proměně: nová podlaha a otevření stropu až do krovu i nové schody na půdu prostor naprosto změnily.

Architekti pořadu

Ing. arch. Petr Portych

Pochází z Českých Budějovic, ale většinu života strávil v Praze. Studium architektury zahájil v Praze, studia dokončil v Brně. Už od střední školy se pohybuje v oboru, kde si postupně vyzkoušel všechny možné profese a výstavbu si osahal v praxi.

Na tomto základu staví i svou architektonickou praxi, během které prošel od menších ateliérů až po šestiletou spolupráci s architektonickým ateliérem ADR. Spolu s Martinem Štroufem provozuje ateliér Apostrof architekti, ve kterém se věnují všem velikostem projektů. „Práci věnuji téměř veškerý svůj čas, pocit z dobře odvedené práce a spokojenost klienta za to ale stojí. Rodina má naštěstí pochopení.“

MgA. Sebastian Wojnar

Ložnice pro manžele s krásnou novou podlahou a kvalitní postelí, která nahradila rozkládací gauč.

Sebastian je absolventem Akademie výtvarných umění Praha – Školy Jindřicha Zeithammla (Ateliér sochařství II) a Školy Vojtěcha Míči (Ateliér figurálního sochařství a medaile). Sebastian se ve svých sochách a dílech snaží najít symbiózu mezi přírodou a člověkem. „Podstatou mé tvorby je práce s figurou a jejím následným fragmentováním. Důležitou roli v mém uvažování hraje víra a ukrývání symbolu.“

Po ukončení studií přijal nabídku pracovat v prestižním designérském týmu v oblasti automotive. Při této práci pokračoval i na svých sochařských projektech a založil autorský ateliér „SW“ v historických prostorách objektu Fabrika 1861, Semily. Poté přišla také realizace prvních zakázkových prací a zájem o jeho dílo ze strany sběratelských kruhů.

Ing. arch. Martin Štrouf

Martin se narodil v Praze, kde také absolvoval Fakultu architektury ČVUT. Po studiu založil ateliér Apostrof architekti. Dále působí ve skupině Rasterix.

Spolupracuje s ateliérem RKAW, působí jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT a je autorizovaným architektem České komory architektů. Je nejen urbanista, architekt a teoretik amatér, ale také vášnivý čtenář, sběratel knih a současného umění.