Na proměně chaty bylo tentokrát nejtěžší zbourat jednu stěnu

Chata na břehu jezera má unikátní výhled do okolí včetně pískovcové hory Gaustatoppen s výškou 1 883 metrů. Je nejvyšším vrcholem kraje Telemark. I proto chtěl designér Halvor Bakke dopřát jejím uživatelům co nejlepší výhled.

Když není mlha, je z chaty výhled na Gaustatoppen, nejvyšší vrchol kraje Telemark vysoký 1 883 metrů.

Jenže po odstranění dřevěného obkladu zdi zjistil Ole s Torkelem, že ji netvoří dřevo, jak bývá u norských chat zvykem, ale tvárnice. Ty původní majitel použil na všechny obvodové zdi.

Navíc se objevil i další problém, a to, že nosné trámy střechy už visí téměř ve vzduchu, jak se zdi hýbaly. A tak nezbylo nic jiného, než nosnost střechy zajistit vložením nosného sloupu a zeď z tvárnic vybourat s nasazením, bez přehánění, všech sil.

Jeden díl nového okna měl hmotnost dvě stě kilogramů, takže se při osazování zapotili hned čtyři muži – k Olemu a Torkelovi se museli připojit i další dva řemeslníci, kteří měli původně jen instalovat nové dřevěné obklady na strop a stěny. Halvor Bakke zůstal raději jen u svých oblíbených štětců a barev.

Změna dispozice

Nová kuchyň s mramorovým obkladem – vstup do obývacího pokoje je skleněnými dveřmi s černými rámečky.

Halvor Bakke se pustil i do změny dispozice chaty, aby lépe odpovídala provozu. Bouraly se příčky, stěhovaly se pokoje… Místo místnosti, která sloužila jako sklad, vznikla útulná ložnice pro otce, zvětšila se výrazně kuchyň, v níž se konečně objevily dostatečně vysoké spodní skříňky, které odpovídají výšce uživatelů. Na věčné ohýbání si totiž stěžovaly dcery i jejich otec. Ten dokonce při pohledu na nový dřez v odpovídající výšce prohlásil, že teď může mýt nádobí i on…

Jeho dcery v kuchyni nadchly zase obklady ze zeleného mramoru a prosklené dveře do obývacího pokoje. Moc otci také přály novou ložnici s vysokým lůžkem, díky němuž může přímo z postele sledovat vodní hladinu. Byl to také jejich nápad přihlásit rodinu do seriálu Norské domy snů, chtěly tak poděkovat otci za jeho péči. Jejich nápad vyšel, s výsledkem byli všichni opravdu spokojeni.

Staré chaty už nestačí

Norové chaty milují, jen během dvacátého století jich bylo v Norsku postaveno víc než čtyři sta tisíc, mnohé ovšem bez tekoucí vody nebo elektřiny. Což často trvá dodnes, modernizaci či nákladným rekonstrukcím brání přírodní podmínky či nedostupnost místa, někdy i přísná nařízení, která se zde dodržují.

Seriál Jak se staví sen à la chata má v norštině originální název – Eventyrlig Oppusssing, což lze přeložit jako dobrodružné zlepšení domova. Do nové série se přihlásily tisíce lidí, ale jen málokdo uspěl: pro výběr bylo důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, standardní staré dřevěné chaty tak už neměly moc šancí. Veškeré náklady jdou za produkcí pořadu a jeho sponzory.

Hned po vstupu do chaty se teď uvidíte ve velkém zrcadle v rámu ze starých prken.

