Z nudného panelákového bytu vznikl vzdušný a prosvětlený prostor

Cílem rekonstrukce klasického panelového bytu 3+1 s plochou přibližně 76,6 metrů čtverečních bylo dostat do prostoru co nejvíce světla a dodat mu na vzdušnosti. Že se to s pomocí designérky Andrey Jandové podařilo, je vidět na první pohled. Návštěva byla fotografovaná pro magazín Bydlení mezi panely.