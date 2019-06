Při rekonstrukci panelového bytu 3+1 se hodně bouralo, statik souhlasil

„Koupili jsme byt 3+1 po částečné rekonstrukci,“ vysvětluje majitel bytu na pražském sídlišti Chodov. „Jádro ovšem bylo původní, jen malinko zrekonstruované. Proto jsme byt chtěli zmodernizovat, tak nedýchal minulostí.“

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

Původním záměrem majitelů byla celková „lehká“ rekonstrukce se zásahem do dispozičního řešení, aby v bytě bez problémů vydrželi pět let. Během nich si chtěli postavit rodinný dům a zrekonstruovaný byt výhodně pronajmout. Jenže všechno dopadlo jinak…

Architekt na míru

„Měli jsme výhodu, že jsme nemuseli dlouho hledat architekta,“ líčí majitel. „Pavla Pácalta znám z nějakých akcí a věděli jsme, že jeho přístup odpovídá našim představám. Protože i ty naše byly v souladu s jeho filozofií, byl tu předpoklad, že to bude fungovat. I když jsme byli všechno, jenom ne pohodoví klienti,“ směje se. Po několika konzultacích a obhlédnutí prostoru přišel architekt se studií, která majitele skutečně zaujala.

Cílem stavebních úprav bylo vytvoření prostorného světlého bytu,“ pokračuje architekt Pavel Pácalt. „V panelovém domě to zní trochu jako protimluv, ale pro mě to byla výzva. Při řešení nové dispozice jsem prostor našel ve stávající tmavé předsíni. Obývací část se zvětšila o tuto část, a tak se podařilo dostat přirozené světlo i do tradičně tmavých míst, které jsou typické pro panelákové dispozice.“

V tomto případě byl navíc původní prostor předsíně rozdělený na malou vstupní část a velkou tmavou halu. Celkově zabíral plochu více než čtrnáct metrů čtverečních.

Bourání v 5. podlaží

„Abychom byt mohli prosvětlit odstraněním panelových konstrukcí ve středovém prostoru, museli jsme provést analýzu konstrukční soustavy panelového domu a konzultovat celou záležitost se statikem,“ vysvětluje Pavel Pácalt. „V tomto rozhodnutí hrál roli také fakt, že jsme se pohybovali v posledním podlaží pod střechou.“

V rovině hrubých stavebních prací bylo hlavní odstranění celého jednoho panelu, který navzdory své tloušťce nebyl nosný, ale pouze výplňový. Stejnou technologií byl vyřezán jeden nový standardně velký dveřní otvor.

„Dále jsme museli cementovými stěrkami vyrovnat úroveň podlahy v celém bytě. Někde byl výškový rozdíl až třicet milimetrů,“ říká architekt.

Nová dispozice

Změnila se také dispozice bytu: celé jádro bylo posunuto na úkor stávající kuchyně, ale ve prospěch budoucí. Ta původní byla totiž dost neprakticky oddělena od obývací části. Nyní se kuchyň přesunula do zvětšeného obývacího pokoje a na místě původní vznikla nová koupelna a malá pracovna.

Hala se výrazně zmenšila a zároveň prosvětlila, jedna z ložnic se stala průchozí do pracovny. Celkově se dispoziční řešení změnilo na 4+kk. „Do bytu jsme dali sádrokartonové podhledy o minimální tloušťce třiceti čtyř milimetrů (takzvané HUT profily). Zde byla vedena nová elektroinstalace,“ líčí postup rekonstrukce Pavel Pácalt.

Také do haly dostal architekt denní světlo: Proudí sem vnitřním oknem, které je umístěno téměř u stropu.Pod jeho šikmým parapetem je skříňka s pračkou, kterou kryjí akustická dvířka Tamadex.

„Dispozičními zásahy jsem dostal světlo i do předsíně a pomocí vnitřních oken také do koupelnového jádra. To bylo již tradičně bez přirozeného osvětlení.“

Fungující spolupráce

„Spolupráce ze strany ateliéru fungovala, řekl bych, nadstandardně,“ pochvaluje si majitel, „Pavel nám hodně pomohl už při získávání potřebného počtu podpisů v rámci SVJ, potřebovali jsme totiž sedmdesát pět procent hlasů, abychom mohli požádat o stavební povolení.“

Architekt následně připravil a zpracoval kompletní dokumentaci pro stavební povolení a pomohl majitelům také orientovat se v legislativě. „Takže nás vlastně po celou dobu rekonstrukce věrně provázel a držel nad námi ochrannou ruku. A i když jsme nakonec výrazně překročili plánovaný rozpočet, s výsledkem jsme maximálně spokojení,“ dodává majitel.

Materiály a technologie

Na podlahách byly použity cementové stěrky s kročejovou Mapei korkovou rohoží a podlaha ze třívrstvých dřevěných lamel. Na nové příčky ve středové části bytu našel uplatnění pórobeton Ytong. Velké posuvné dveře na míru jsou zavěšeny do pouzdra JAP Parallel. Stěny byly opatřeny perlinkou a srovnány štukem.

Obklady v novém jádru a za kuchyňskou linkou jsou velkoformátové s takzvaným slinutým střepem (RAKO Cemento). Vestavěný nábytek v koupelně je z dřevěné dýhy.

„Cílem bylo použít kvalitní autentické materiály,“ vysvětluje majitel. „Záleželo nám zejména na tom, aby dřevo bylo dřevo, ne imitace.“ Kuchyňská linka je vyrobena na míru včetně zasouvacích dvoukřídlých dveří JAP do pouzdra ve zdi, které plynule navazují na vestavnou skříň s elegantně ukrytou spíží a vestavěnou lednicí.

Svítidla tvoří převážně minimalistické LED panely (zádveří, chodba, kuchyň, šatník) a závěsná či přisazená svítidla v pokojích a obývacím pokoji. Elektrické zásuvky a vypínače jsou z řady Legrand Valena Life.

Úspora prostoru

„Pro úsporu místa byla zásadní tři místa v dispozici,“ líčí architekt. „Tím prvním se stala vestavná skříň s lednicí a spíží. Druhým je dokonalé využití ’dutin’ pro skříňky v koupelně. Třetí místo vzniklo v malé pracovně, která vedle pracovního koutu plní v bytě roli šatny pro všechno.“

Dvoukřídlé posuvné dveře, které oddělují halu od obytného prostoru, se zasouvají do zdi za kuchyňskou linkou do stavebního pouzdra JAP Parallel.

Jako výrazné ušetření prostoru ovšem majitelé právem vnímají také zrušení větší předsíně ve prospěch obývací části, kde se tráví mnohem více času. Dřívější oddělení částečně kompenzují posuvné dveře Parallel, jež se elegantně zasouvají do pouzdra za kuchyňskou linkou.

„V novém prostoru předsíně měl být ještě zakulacený vnitřní roh skříně,“ upozorňuje Pavel Pácalt na detail, který je patrný na vizualizaci. „Šlo mi o měkký přechod světla, navíc kolem hrany, kde je nejčetnější pohyb. Z realizace nakonec sešlo. Škoda.“

Prostor koupelny získal na komfortu tím, že z něj zmizela pračka: dnes je umístěna v dutině pod šikmým parapetem, po němž klouže do haly světlo z vnitřního okna. Na ukrytí pračky a provoz nerušící domácnost hlukem byla použita akustická dvířka Tamadex.

Na kolik to vyšlo

Stavební úpravy: podlahy, příčky,obklady a štuky, podhledy, dveřní výplně, sanita, vytápění, elektro, voda – přibližně 500 000 Kč

Mobiliář: pohovka, židle, stůl, postele, truhlářské prvky kuchyňské linky a vestavěných skříní na míru, různé dekorace – 360 000 Kč.

„Když připočtu všechny nové spotřebiče, vyšplhá se celková částka rekonstrukce blízko k milionu,“ shrnuje majitel. „Chtěli jsme to pořídit levněji, ale pokud bychom stáli před podobným rozhodnutím dnes, šli bychom do toho znovu, a se stejným architektem,“ ujišťuje.

„Investoři byli dva mladí lidé s otevřeným myšlením,“ podotýká Pavel Pácalt a objasňuje podstatu problému, který museli společně vyřešit. „Asi nejzásadnější moment v procesu studie bylo rozhodnutí, že vybouráním panelu dostáváme nové možnosti, jak byt změnit. Ale tak jako ve všem to bylo něco za něco. Zasáhli jsme tak do společných prostor domu, kam se svislé konstrukce počítají, a bylo nutno získat souhlas více než sedmdesáti majitelů. V tomto případě navíc byla polovina bytů v osobním vlastnictví a druhá družstevní.“

A pokračuje v popisu situace: Museli jsme nastudovat stanovy, které byly také součástí podkladů v dokumentaci. Bylo nutno počkat na schůze obou subjektů, což nám natáhlo povolovací proces o tři měsíce. Na schůzích byla hlavní obava z narušení statiky, ale protože jsme už měli stanovisko statika, majitele jsme s ním seznámili a potřebný počet podpisů jsme získali. Takže vesměs pozitivní zkušenost a doteď to vnímám jako malý zázrak.“

Vizualizace: nově navržený půdorys bytu