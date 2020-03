Letošní jarní úklid vám může udělat i radost. Začněte likvidací věcí

Pokud jde o úklid, Češi pokládají uklizený domov za více než podstatný. Podle posledního výzkumu IKEA je pro tři čtvrtiny lidí (76 %) dokonce důležité, aby každá věc měla své místo, a domov tak měl řád.

Kniha Žít s radostí navazuje na prvotinu Zázračný úklid. Autorka Marie Kondo v ní odpovídá na nejčastější otázky spojené s úklidem a některé své předchozí rady vylepšuje.

Jenže spousta lidí žije v domácnostech, které jsou zahlceny věcmi. V průzkumu 61 % dotazovaných přiznalo, že se jim doma hromadí nepotřebné věci a rádi by s tím něco udělali.

I proto mají takový úspěch (a to celosvětově) knihy Japonky Marie Kondo o úklidu a třídění. „Život opravdu začíná teprve tehdy, když si dáte do pořádku domácnost,“ říká slavná odbornice na úklid. Spoustu věcí lze vyhodit, část darovat, případně dát do kontejnerů určených pro textil.

A co zůstalo? Nemáte-li dostatek organizérů na uložení roztříděného prádla a dalších věcí, stačí si je objednat přes e-shop některého z prodejců.

Jakmile zmizí spousta nepotřebných věcí i oblečení, je možné se zaměřit na mnohem prozaičtější domácí práce. Nepsaná „úklidová“ pravidla radí jít od méně využívaných místností k těm frekventovanějším a „seshora dolů“. Tedy podlahu na konec. Koupelna a WC pak mají přijít na řadu jako poslední.

Efekt lotosového květu aneb co umí nanotechnologie

Kvalitní umyvadla či klozetové mísy by měly mít ochrannou nanovrstvu proti ulpívání nečistot a zaschlých kapek vody už z výroby, ale čas od času ji lze obnovit či posílit.

„Dnes existují přípravky, jako je například Dreja-Clean, které umí vytvořit takzvaný lotosový efekt, tedy hydrofobní úpravu povrchu. V podstatě jde o nano vrstvu, která vytváří ochranný povlak zvyšující hygienické vlastnosti, veškeré nečistoty se pak nabalují na kapky vody a stékají pryč,“ vysvětluje Petr Blažek, generální ředitel společnosti Dřevojas.

Lesklý nábytek stačí otřít měkkou utěrkou navlhčenou v mýdlovém roztoku.

Využívat lze i „kuchyňské“ čističe, například vodní kámen vám pomůže odstranit vařicí ocet, rezavá místa vyčistíte citronovou šťávou. Umyvadlo získá nádherný lesk, pokud jej potřete rozkrojeným citronem.

Na čištění lesklých povrchů koupelnového nábytku, ať už stříkaných, akrylátových nebo lakovaných, nepoužívejte drsné utěrky nebo abrazivní čisticí prostředky, ani ty, které obsahují alkohol. „Lesklý nábytek otírejte měkkou ‚švédskou‘ utěrkou navlhčenou v mýdlovém roztoku, dobrými pomocníky jsou také antistatické přípravky, které zabraňují usazování prachu na nábytku,“ doplňuje Petr Blažek.

Okna vyžadují péči

Jarní slunce je hodně kruté, bohužel dokonale odhalí všechny nečistoty, zejména na okenních tabulích včetně rámů. Na ty plastové postačí na umytí vlažná voda, dřevěné rámy a křídla však potřebují ošetřit balzámem na dřevo.

„V návodech na údržbu dřevěných oken se zpravidla uvádí, že je nutné je dvakrát do roka ošetřit speciálním balzámem, což často vyvolává dojem, že se okna musí třeba složitě odmontovat, natírat štětcem a zase vsazovat zpět,“ uvádí Ing. Milena Tomčíková za společnosti VEKRA.

A vysvětluje: „To však není pravda, na montování i na štětec můžete klidně zapomenout. Stačí totiž dřevěné části oken nejprve zbavit nečistot a potom přejet houbičkou namočenou v doporučeném balzámu, který tak šikovně zacelí mikrotrhlinky po zimě a celkově oživí lazuru. Jen nezapomeňte: aby vše dopadlo opravdu bezchybně, aplikujte balzám v teplotním rozmezí +5 °C až +20 °C a mimo přímé slunce.“

Akumulátorový čistič oken a tvrdých povrchů vydrží díky lithiovým bateriím až 90 minut bez nabíjení.

Pokud jde o skla, stále víc domácností využívá takzvané akustěrky, jejichž „výkon“ si uživatel kontroluje během práce průběžně. Navíc je lze použít i na mytí keramických obkladů, skleněných dveří nebo také na skla u aut.

Aby se nemusely u vysokých oken používat různé žebříky nebo schůdky, doplňují výrobci tyto stěrky o teleskopické tyče. „Akumulátorový čistič oken a tvrdých povrchů vydrží díky lithiovým bateriím až 90 minut bez nabíjení. Profesionální stěrky z přírodního kaučuku zase zajistí čištění ve všech směrech bez nevyžádaných pruhů a odkapávání,“ vysvětluje René Kubaník ze společnosti Electrolux.

Dobrá zpráva? Řada prodejců v současné době nabízí výrazné slevy (až 50 procent), takže si šikovné pomocníky do domácnosti můžete pořídit za nečekaně příznivé ceny.

Při mytí dveří nezapomeňte ani na dveřní kování. Na čištění klik lze využít například speciální přípravek přímo od jejich výrobců. „Čisticí prostředek M&T Titan ochrání povrch vaší kliky před tvorbou viditelných otisků prstů. Je určený především pro kování s povrchovou úpravou nerez, titan a matný nikl,“ vysvětluje Roman Ulich ze společnosti M&T, „navíc jej lze použít i na všechny domácí spotřebiče s nerezovou povrchovou úpravou, aby na nich nezůstávaly viditelné ‚otisky‘.“

Jak na nábytek a podlahy

Na povrch nábytku se vyplatí použít impregnaci voskem. Ten postupně vyplňuje póry v barvě, a tak se povrchový materiál z akrylátu či laku stává odolnější.

U materiálu T.acrylic, používaného na dvířka, lze správnou údržbou s pomocí antistatického přípravku zvýšit i jeho mechanickou odolnost.

„Ať už máte akrylátová dvířka ve vysokém lesku nebo ve stále populárnějším hlubokém matu, je dobré je průběžně, ale minimálně jednou za rok naimpregnovat pomocí hadříku ze 100% bavlny s antistatickým přípravkem Pronto,“ radí Martin Dusík ze společnosti Trachea, největšího českého výrobce nábytkových dvířek.

A doplňuje: „Například akrylátové materiály jako T.acrylic se vyznačují přirozenou pórovitou strukturou. Antistatický sprej Pronto se do těchto pórů dostane a kompletně je uzavře, díky tomu jsou dvířka po 14 dnech, během nichž dojde k vytvrdnutí povrchu, mnohem odolnější i vůči mechanickému poškození.“

Údržba podlah záleží na tom, zda jde o dřevěné, laminátové, keramické či takzvané rigidní podlahové krytiny. Vhodné jsou přípravky pro daný typ podlahové krytiny, ale také odpovídající mopy či podlahové čističe. V každém případě však před jejich „mokrou“ údržbou nejdříve podlahu dobře vysajte.

Na čištění koberců a čalounění si většina rodin zve odborné firmy, jenže v době karantén se patrně budete muset smířit s vlastní prací. Aby nedošlo k poškození, bude nejlepší použít takzvanou suchou pěnu.

Pro použití na koberci se na parní čistič musí nasadit plastová krytka.

Univerzálním prostředkem jak na syntetické, tak i na přírodní materiály je například tuzemský Larrin Koralan. Smícháním roztoku s vodou vzniká pěna, kterou stačí do látky kartáčkem vetřít, nechat působit a po zaschnutí odstranit zbytek pěny vysavačem. Důležitý je kartáč s měkkými štětinkami, tvrdé by mohly látku nenávratně poškodit.

Výhodou „suchého čištění“ je nejen časová nenáročnost, ale zejména šetrnost i k citlivým materiálům. Čalouněný nábytek by se měl minimálně jednou týdně důkladně vysát, což platí i o matracích.

Během úklidu však pamatujte i na jednu skutečnost: většina úrazů se podle statistik pojišťoven odehraje v domácnostech, zapomeňte proto na vratké stoličky či ledabyle nazuté pantofle. Návštěvě na pohotovosti či přímo v nemocnici je dnes přece jen lepší se vyhnout.