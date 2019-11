Okna před zimou je třeba umýt, seřídit a bránit jejich rosení

Na konci léta bývají okna často pokryta prachem a pylem. Horké letní slunce může tyto nečistoty někdy na jejich povrch doslova „zapéct“, proto by každá příprava na zimu měla začít důkladným umytím všech oken. Postačí měkká houbička, teplá voda a saponát.

Na mytí oken nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, stačí voda se saponátem, jemný hadr nebo houba.

Okna nestačí vyčistit pouze nasucho. Používat by se neměly abrazivní čisticí prostředky ani hrubé hadry, které by mohly okna poškrábat. Je třeba se vyvarovat mytí oken horkou vodou ve chvílích, kdy venku mrzne, mohlo by prasknout.

„Nezapomeňte také pročistit odtokové otvory v dolní části rámů, kudy z profilu odtéká kondenzát a voda, která se tam může dostat při prudkém dešti. Průchodnost otvorů je nezbytná pro správnou funkci okna,“ upozorňuje Ing. Pavel Kašpar, technický manažer společnosti Vekra.

Pozor na těsnění

Během mytí věnujte pozornost a péči také kvalitě těsnění. Tato velice podstatná gumová část každého okna by neměla být poškozená, vytržená či zpuchřelá.

„Těsnění v dobrém stavu poznáte jednoduše, pokud je zmáčknete, mělo by se vrátit do původního tvaru a objemu,“ radí Pavel Kašpar. Těsnění v dobrém stavu je vhodné po zkontrolování natřít glycerinem nebo silikonovým olejem, který prodlouží jeho životnost.

Při údržbě oken nelze zapomenout také na jejich kování. Zde je opět vhodné použít silikonový olej, kterým můžete ošetřit nejen všechny pohyblivé části, táhla a čepy, ale měli byste jej nakapat také do otvorů vyznačených na kování, které lemuje bok okenního křídla.

Když si při údržbě všimnete uvolněného kování, můžete jej jednoduše dotáhnout do pevné polohy za použití vhodného klíče. Kvalitní okna by měla mít na rámu čepy hříbkového tvaru, které se automaticky vytahují podle teploty a zajišťují tak optimální přítlak okna. Díky tomu není potřeba měnit nastavení kování podle ročního období.

Pokud máte doma okna dřevěná, je dobré na jejich povrch před zimou aplikovat vhodný balzám. V tomto případě je vhodné poradit se s výrobcem oken na výběru přípravku. Nanášení balzámu na suchý a očištěný povrch provádějte při venkovní teplotě uváděné na obalu přípravku.

Jak větrat

Ani v těch nejtřeskutějších mrazech nelze mít okna zavřená nepřetržitě. Pokud chcete v zimě větrat, existuje jednoduchý způsob: okna stačí na několik minut otevřít dokořán, poté je znovu zavřít. Tento postup, pokud se opakuje několikrát denně, zaručí, že se vzduch uvnitř rychle vymění a z domu odejde nahromaděná vlhkost, aniž by se stačil prochladit nábytek, podlaha či zdi.

Nekvalitně vyrobené okno se výrazně rosí.

Větrání na ventilaci či na mikroventilaci lze použít pouze tehdy, když je venku teplo, ale obecně, pokud chceme maximálně uspořit za vytápění, je lepší ventilaci v zimním období vůbec nepoužívat.

Rosa musí pryč

Asi nejpodstatnější částí zimní údržby oken, se kterou se mnozí setkávají prakticky každý den, je vypořádání se s orosenými okny. Tento nepříjemný jev se objevuje zejména v noci a ráno, kdy klesá pokojová teplota a nevyvětraná vlhkost kondenzuje na studených místech, mezi kterými jsou na prvním místě právě okenní skla.

„Dospělý člověk nadýchá za noc až litr vodní páry, která v utěsněném interiéru nemá kudy odejít. V dolní části zasklení se proto tvoří pásek kondenzátu, který, pokud není otřený, může stékat i po profilu dolů. Pak se může objevit plíseň,“ varuje Pavel Kašpar.

Správný postup při větrání a pravidelné otírání kondenzátu na oknech je v tomto případě tou nejlepší prevencí před případnými problémy. Vyplatí se také znát dobře typ zasklení, které bylo u okna použito.

Jak Pavel Kašpar dodává: „Náchylnější k rosení v interiéru jsou okna s dvojskly. Okna s trojsklem mohou mít problém opačný. Díky výborné tepelné izolaci může dojít za určitých klimatických podmínek k rosení skel z venkovní strany. Důvodem je to, že povrchová teplota venkovní tabule je nižší než teplota rosného bodu přilehlého vzduchu.“

Vlhkost můžete jednoduše měřit hydrometrem.

Vzniku kondenzátu v místnosti můžeme jednoduše zabránit dodržováním pravidla „21-50“, které znamená, že při teplotě zhruba 21° C by vlhkost v místnosti neměla přesáhnout 50 procent.

Vlhkost u sebe doma můžete jednoduše měřit hydrometry, které jsou dnes běžně k dostání, pomohou vám určit konkrétní teploty a vlhkosti v interiéru.

Někteří odborníci doporučují pořídit si okna s přívodními větracími štěrbinami. Cena se příliš nenavýší. Pomocí štěrbin lze manuálně nastavit průtok vzduchu, případně automaticky zajistit výměnu vzduchu podle vlhkosti uvnitř místnosti.

Příprava na zimní období není u moderních oken nijak náročná a rozsáhlá, nicméně její zanedbání se nevyplácí.