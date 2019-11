Dům plný světla pamatuje na rodiče i děti, které malují po stěnách

Jednopodlažní dům v klidné lokalitě za Prahou tvoří několik vzájemně propojených kvádrů s různou konstrukční výškou. Tu architekti Jana a Miroslav Stachovi používají velmi rádi, zatímco převýšení zdůrazňuje význam prostoru, standardní výška navozuje pocit bezpečí a určitého soukromí i klidu.

Velké prosklené plochy vpouštějí do domu dostatek světla, předokenní žaluzie jej chrání před přehřátím.

„Celý dům je opravdu velkoryse otevřený směrem do zahrady, prostě obytný prostor dokonce skrz naskrz. Ačkoli majitelé tuto otevřenost již v návrhu vnímali velmi pozitivně, přeci jen jim chvíli trvalo, než si na tak výrazné propojení se zahradou zvykli. Ale podle jejich slov by dnes opravdu neměnili,“ říká architekt Stach.

Dům plný světla

„Půdorysně je dům s dispozicí 5+kk poměrně členitý, mezi jednotlivé kvádry jsme vložili pobytové terasy, nebo tak vzniká kryté závětří domu,“ popisuje stavba architektka Jana Stachová.

Ze vstupní haly se standardní světlou výškou lze vstoupit do hlavního obytného prostoru s kuchyní a jídelnou s velkoryse řešenými prosklenými plochami směřujícími na hlavní terasu. Díky trojsklům a předokenním žaluziím však nedochází ani v horkém létě k přehřátí.

Prosklené stěny společně s převýšením interiéru dodávají hlavnímu obytnému prostoru maximální vzdušnost a světlo. Takové prosklení si rodina přála, proto nebyl ani problém splnit její další přání, a to tmavou dubovou podlahu z masivního dřeva.

Soukromí pro děti i rodiče

Ze vstupní haly lze přímo vstoupit do pracovny majitelky, která kvůli dětem často pracuje z domova. Může tak přijímat doma klienty, aniž by se narušil chod domácnosti. Navíc je z pracovny nerušený výhled do zahrady, takže má maminka dokonalý přehled o případném pohybu potomků na zahradě.

Veškeré technické provozy, tedy šatny, koupelny a technické místnosti, najdete při severní fasádě domu. Denní světlo přichází do koupelen okny směřujícími do ulice, obytné místnosti se otevírají do zahrady.

V soukromém křídle se standardní výškou jsou dva dětské pokoje, na konec traktu pak umístili architekti ložnici rodičů s šatnou a koupelnou.

Posuvné dveře umožňují propojit oba dětské pokoje.

Dětské pokoje lze vzájemně propojit velkými posuvnými dveřmi. Dokud byly děti malé, sloužil jeden pokoj jako herna, druhý jako ložnice. Když jejich obyvatelé povyrostli a zatoužili po soukromí, vznikly dva zcela samostatné pokoje.

Interiér na přání

Majitelé si přáli tmavou podlahu, zvolili si dub mořený na kouřový ořech. Ten si výborně rozumí s bílou a antracitovou barvou a světlou dubovou dýhou. Dominantu obývací části představuje velká bílá knihovna s předsazeným panelem pro televizi vyrobená na míru, se zajímavým osvětlením, které lze nastavit podle přání a nálady.

Kuchyň v bílém lesku je zavěšená na stěně a podsvícená, takže působí lehce levitujícím dojmem. Ten díky LED pásku vyvolává i kuchyňský ostrůvek s velkou pracovní plochou, dřezem a varnou deskou s integrovanou digestoří.

V sestavě vysokých skřínek je jedna, jejíž dvířka se zasouvají dovnitř, při otevření tak nikde nepřekážejí. Během vaření lze okamžitě použít některý z drobných spotřebičů zde uložených, třeba varnou konvici, mixer či toustovač, po skončení se jen dvířka niky uzavřou. A je uklizeno. Spotřebiče se nemusí nijak přemisťovat.

„Velkou prostornou skříňku pro uložení kuchyňských drobných spotřebičů považujeme za základ ostrůvkové kuchyně. Ostrůvek tak zůstane vždy čistý a bez pocitu kuchyňského nepořádku, zároveň jsou tyto spotřebiče vždy po ruce,“ vysvětluje architekt Miroslav Stach.

Stejně jako knihovna či kuchyň byly na míru vyrobené i konferenční stolky, jídelní stůl či vybavení dětského pokoje. Tady mají děti prostor pro svou kreativitu, na magnetické panely lze psát jako na školní tabuli.

Tady bydlím já!

Navíc lze různě přemisťovat i dřevěné police, takže pokoj může vypadat každý den jinak. Hravý přístup dětem vyhovuje, což architekti, sami rodiče tří malých dětí, moc dobře znají. Proto se snaží i dětem klientů vždy vytvořit atraktivní prostředí.

V koupelně použili architekti hexagonové obkladačky v béžových a hnědých odstínech, které doplnila betonová stěrka na stěnách i na podlaze.

Pokud jde o svítidla, výběr svítidel a osvětlení byl doménou majitele domu, který je i nadšeným fanouškem chytrých elektroinstalací.

Dvě dominanty obývacího pokoje: velká pohovka a na míru vyrobená knihovna s panelem pro televizi

Technické informace Návrh domu a interiéru: Ing. arch. Jana Stachová, Ing. arch. Miroslav Stach, studio Boq archtekti Realizace: 2017 až 2018 Zastavěná plocha: 230 m2 Užitná plocha: 170 m2 Vytápění, ohřev vody, větrání: tepelné čerpadlo, rekuperace Konstrukce: zděná, tvárnice Porothem Střecha: fólie Stavební otvory: okna hliníková, trojsko, dveře hliníkové (vstupní), interiérové dřevěné (bílý lak) Energetická náročnost: A