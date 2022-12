V domě designérka namíchala Evropu i Mexiko, zlato najdete všude

„Díky souhře pozitivních náhod jsem se s klienty seznámila mnohem dříve, než jsem se zakázce začala věnovat. Původně si bydlení chtěli realizovat sami a přáli si konzultovat jen dílčí kroky, nakonec to dopadlo tak, že jsem se podílela na návrhu celého interiéru a jsem za to moc ráda,“ říká designérka Andrea Kiliánová.

Manželský pár s různými kulturními kořeny

Vzhledem k tomu, že manželský pár má různé kulturní kořeny, byla to pro designérku moc zajímavá práce. Klientka je Češka, její manžel pochází z Mexika. Tento mix kultur si přála designérka nějak promítnout do interiéru, ale ne explozí barev, jak by se zejména u Mexika mohlo nabízet, protože měla obavu, že by se takový interiér rychle okoukal.

Všichni zainteresovaní si přáli jistý průnik stylů a nadčasovost, zároveň se měl etnický mix v interiéru nějak odrazit. K tomuto účelu designérka zvolila tapety, konkrétně krásnou kolekci od holandské značky Eijffinger, ve které našla zajímavé vzory, příjemnou přírodní barevnost a decentní nádech luxusu. Zlatavé odlesky jsou nakonec nejen na tapetách, ale i na svítidlech a dalších drobných detailech, které se prolínají celým domem.

Kousky z původního bydlení

„Jsem moc ráda, že své místo si zde našly i kousky z původního bydlení, zejména kožená pohovka v obývacím pokoji, také velká hovězí kůže na podlaze u jídelního stolu. Obojí patří mezi oblíbené kousky, se kterými by se majitelé neradi loučili. Velkou pozornost jsme však věnovali i dalšímu sedacímu nábytku, jídelním židlím v koňakové barvě a novým křesílkům ve všech místnostech. Snažila jsem se vyladit také osvětlení, to dekorativní, které má potěšit oko, je zlaté, funkční osvětlení je naopak velmi nenápadné,“ vysvětluje designérka Andrea Kiliánová.

Designérka má radost z toho, že se povedlo i to, co není na první pohled vidět, tedy skříně a jejich vnitřní uspořádání. To řešila velmi detailně tak, aby byl jejich obsah zcela přizpůsoben k ukládání všeho, co zde bude potřeba uložit.

To si určoval každý z manželů zvlášť, kromě tradičního ukládání šatstva je zde tak prostor pro žehlící prkno, toaletní potřeby, úklidové prostředky, lékárničku, boty, sportovní vybavení a dokonce i víno. Vešlo se vše, nenápadně ukryto v předem připravených nikách.

Nezbytným prvkem, který zútulní každý interiér, je vždy stínění oken, takže ani zde nemohly chybět příjemné záclony, které poskytují dostatek soukromí.

Věcnost, nadhled, cit pro detail

Dekorace připomínají Mexiko...

„Z výsledku mám velkou radost zejména proto, že šlo o opravdu velmi intenzivní spolupráci, kdy jsme postupně dotvářeli detaily, od výběru kliky po poslední úchytku, aby byly všechny prvky ve vzájemné symbióze, totéž si troufám říct o naší spolupráci. Na klientech jsem si velmi cenila jejich věcnost, nadhled, cit pro detail a vážím si jejich důvěry, se kterou mi nakonec celý návrh svěřili. Vlastně je mi skoro líto, že dům už nemá další patro,“ říká Andrea Kiliánová.

O autorce Designérka Andrea Kiliánová: „Za základ práce považuji jednotící myšlenku, v ní jsou obsažena klientova přání, potřeby, očekávání i estetické a funkční nároky na daný prostor. V takovém případě je možné vytvořit promyšlený koncept, který pozitivně ovlivňuje celkovou atmosféru. Pracuji pod značkou Muuza. Věnuji se návrhům a realizacím bytových i komerčních interiérů.“.

