Dům pro mladou rodinu nabízí poležení jako na peci i vlastní kino

Ve chvíli, kdy nás klient oslovil s návrhem interiéru svého domu, byla již stavba v pokročilé rozestavěné fázi, přesto jsme se pustili do několika stavebních úprav,“ popisuje situaci architektka Jana Stachová ze studia boq architekti.



Architekti se rozhodli zachovat dřez i na původním místě, druhý je na ostrůvku.

Přízemí domu dominuje velkorysý obytný prostor nenásilně rozdělený na tři části. Přímo uprostřed je obývací pokoj, kousek stranou je kuchyň s jídelnou a na druhé straně, směrem do venkovního atria, vznikla odpočinková zóna.

Projekt studio přihlásilo do soutěže Interiér roku 2020 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Do již šestého ročníku se mohli architekti a interiéroví designéři z ČR a SR hlásit do 28. února 2021.

Vítězové budou kvůli pandemii vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX až v úterý 21. září 2021.

Začátek v kuchyni

„Největší změnu jsme provedli v kuchyni. Původně navržené řešení klientům příliš nevyhovovalo. Vytvořili jsme proto velkorysý pracovní ostrůvek, na který jsme umístili dřez i varnou desku. Zároveň jsme se však rozhodli zachovat dřez i na původním místě a umístit jej v rámci niky vsazené do sestavy s vysokými spotřebiči. Vytvořili jsme tím takzvanou špinavou přípravnou zónu,“ vysvětluje architekt Miroslav Stach ze studia boq architekti.

Nad pracovním ostrůvkem vznikl podhled, který kopíruje jeho tvar a je plnoplošně podsvícený. Jsou to tak dva protiklady, černý ostrůvek a bílý podhled fungující ve společné symbióze. Na ostrůvku byla použita varná deska s integrovaným odsavačem par.

Schodiště se podařilo povýšit na umělecký prvek. Prochází skrz prosklené zábradlí a společně s knihovnou vytváří výraznou kompozici, v rámci které se pohybuje projekční plátno. Pod schodištěm architekti navrhli úložný prostor. Knihovna přechází i do druhého patra, kde tvoří zábradlí.

Obývací pokoj je variabilní díky modulární pohovce, kterou lze přestavět do třech různých sestav. Za krbem je odpočinková zóna, takové moderní pojetí „spaní na peci“.

Prostor nabízí dostatek soukromí v blízkosti prosvětleného atria, zároveň je pořád v dosahu obývacího pokoje. Ideální pro chvilky strávené s knížkou a šálkem horkého čaje.

V dětském pokoji byla vytvořena nábytková sestava pro malou slečnu. Celá stěna je pojednána jako skříň s jednou nikou s policemi a druhou nikou ve tvaru archetypu domu i s komínem a vnitřním oknem. Čelo postele je obloženo magnetickou popisovatelnou folií, malá výtvarnice má tak vlastní kreativní prostor, aniž by hrozilo kárání od rodičů.

Ložnice vyřešili autoři poměrně asketicky, polstrované čalouněné čelo doplňuje nízká odkládací nika. Mezi ložnicí a koupelnou je chodbička s toaletním stolkem.

Rodičovské šatně dominuje němý sluha, na míru vytvořená konstrukce doplněná malými kulatými věšáky, která slouží pro odkládání oblečení.

Nad postýlkou je nika ve tvaru archetypu domu i s komínem a vnitřním oknem.

O projektu Autoři interiéru: boq architekti – Ing. arch. Miroslav Stach, Ing. arch. Jana Stachová Tvůrčí duo, obklopené šikovnými kolegy. Mladí architekti, kteří se zaměřují na bydlení, zejména na návrhy rodinných a bytových domů, rekonstrukci bytů, interiérový design i odbornou pomoc s realizací projektů.

Obrazy v obývacím pokoji a jídelně, obraz nad schodištěm: Michal Hazior Obraz v ložnici: Mgr. Art. Daniela Mihaličová Autoři rodinného domu: Ing. arch. Štefan Molnár a Ing. arch. Martin Otepka



Fotografie: MgA. Tomáš Dittrich

Plnoplošné podsvícení podhledu – napínaný podhled Barrisol

Varná deska s integrovaným odsavačem par – Bora Cooking Systems