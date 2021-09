Po rekonstrukci zbyla ze starého domu jen pumpa, dům je téměř celý nový

„Zadáním pro nás bylo zrekonstruovat dům tak, aby v co největší možné míře splňoval technologické i estetické požadavky současné doby a zároveň si zachoval svůj vesnický charakter a kouzlo,“ popisuje architekt Martin Poledníček z ateliéru Destyl.

Původní vzhled domu

V samotném interiéru mělo jít o zajímavou kombinaci tradičních a moderních prvků. Moderní prvky zde měly ruku v ruce s prvky, jako je například cihelná klenba, vytvářet ucelený, útulný dojem.

Projekt studio přihlásilo do soutěže Interiér roku 2020 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do již šestého ročníku se mohli architekti a interiéroví designéři z ČR a SR hlásit do 28. února 2021.

Vítězové budou kvůli pandemii vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX v úterý 21. září 2021.

Všechno je jinak

Během odhalování původních konstrukcí i v průběhu bouracích prací se opakovaně naráželo na velice špatný stav budovy. Jako nevyhovující byl vyhodnocen původní krov i strop, statické trhliny se objevily i u původní klenby.

„Dům neměl základy, nosné stěny nebyly mezi sebou provázány a značné problémy představovala i vzlínající vlhkost. Rozsah plánované rekonstrukce tak stále narůstal. S mírnou nadsázkou nám zůstala pouze původní červená pumpa,“ vzpomíná Martin Poledníček.

Nakonec byl tedy dům postaven téměř od základu znovu. Přesto se podařilo zachovat tvar i dispozice původního objektu a zrealizovat i klenby přesně tak, jak byly v původním stavení.

Pohodlí pro rodinu

V přízemí domu je kromě obývacího pokoje s kuchyní ložnice pro hosty, v patře pak dětský pokoj, pracovna se šatnou a hlavní ložnice. Celková užitná plocha domu je 229 m2.

Dům je stejně jako původní objekt omítnutý, zachovány zůstaly i šambrány kolem oken. Nově vybudovaná část, kde je hlavní vstup, byla obložena kamenem. Jde o opuku, která se v dané lokalitě těžila. Na střechu této části a na vikýře použili architekti falcovaný plech v antracitovém odstínu. Stejně jako v interiéru se zde pracuje s principem vyváženého kombinování dobových prvků s těmi moderními.

Autoři projektu: Ing. arch. Martin Poledníček, Ing. arch. Anna Línková, Ing. Radek Eis a Stanislav Janíček

Velká obytná kuchyň ve vanilkové barvě a s dřevěnou podlahou působí útulným dojmem.