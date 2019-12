Minimalistický dům oživuje žlutá barva, vládnou v něm mobilní aplikace

Asi před deseti lety začal Pavel Vopařil uvažovat o stavbě vlastního domu. Původní myšlenku si kdysi s manželkou načrtli při večeři v restauraci na ubrousek, pak nápad na nějakou dobu usnul.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

V roce 2010 se postupně obrátili na několik architektonických studií, následně vznikaly ideové návrhy. Ani jeden však příliš nenaplnil jejich očekávání, až jim nakonec jeden známý doporučil Ing. arch. Zdeňka Rychtaříka z ateliéru Vyšehrad.

Tento architekt, s nímž si názorově i lidsky skvěle sedli a který vyznává podobný životní styl, je pozval na prohlídku vlastního domu. Od té chvíle byla na světě jasná koncepce, jak by měl budoucí domov Vopařilových vypadat.

Pak už projekt postupoval hladce a v dubnu 2015 se začalo s realizací. Díky osvícenému stavebnímu dozoru a solidní prováděcí firmě se povedlo proti původnímu rozpočtu ušetřit finanční prostředky. V červenci následujícího roku se už rodina se dvěma malými syny mohla stěhovat do nového domova.

Podoba moderního dvoupodlažního domu s monolitickou betonovou konstrukcí měla vyhovovat dynamickému životnímu stylu mladých manželů a sportovnímu založení rodiny. Tomu odpovídala jasná a přehledná dispozice a velkorysé úložné prostory, které doplňují místnosti v přízemí i v patře.

Technicky založený majitel domu si přál inteligentní domácnost, jejíž výhody dokáže ocenit a plně využít. Kromě elektronického klíče a zabezpečení je dům vybaven například automatickým ovládáním žaluzií nebo otevírání oken.

Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo Panasonic kombinované s podlahovým topením a rekuperací. Tento systém umožňuje v létě chladit a v zimě topit a po celý rok uvnitř udržuje optimální teplotu.

Logické členění

Dispozice domu má klasické rozdělení na spodní společenskou část s kuchyní, jídelnou, obývacím pokojem, toaletou a pokojem pro hosty, horní soukromou část pak tvoří ložnice rodičů, šatna, koupelna, WC a dva dětské pokoje.

Obývací pokoj disponuje oproti ostatním místnostem podlahou o dva schody nižší a od jídelny jej odděluje dvojice symetricky umístěných posuvných dveří. Na první pohled zaujme zábradlí subtilního kovového schodiště, které tvoří svislá ocelová lanka. Tento systém objevil majitel domu při svém pracovním pobytu v Nizozemsku.

Během výstavby došlo proti projektu k několika změnám. „Když se v jedné etapě výstavby odstranilo bednění, napadlo architekty nechat odhalený betonový strop a využít kontrastu tohoto surového materiálu s hladkými stěnami,“ vysvětluje Pavel Vopařil, jak se stavba vyvíjela a za pochodu měnila.

„Jiná je také podoba světlíku nad schodištěm. Původně měl být hranatý, ale nakonec jej nahradilo několik zasklených kulatých otvorů,“ doplňuje další změny.

Pod schody vznikl čtenářský koutek s ušákem Aiko značky Max Winzer.

Kruhový tvar koresponduje také s nepravidelně rozmístěnými otvory na venkovní stěně v zahradě a vytváří společný motiv, který se na budově v různých podobách opakuje.

S domem jsou manželé i jejich synové, nadějní mladí sportovci, i po třech letech spokojeni. Jedině snad časem zbývá dořešit zahradu.

„Líbí se nám praktická a dobře fungující koncepce domu, ale i jeho interiér. Jednoduchá barevnost, která využívá odstíny bílé, šedé a žluté, je spolu s přírodním dřevem příjemná, nadčasová a uklidňující. Doma chceme hlavně odpočívat a trávit volný čas, ne stále uklízet nebo něco hledat,“ říká Pavel Vopařil, ředitel e-shopu s nábytkem a doplňky Bonami.

A dodává: „ Díky mojí současné práci jsme si domov vybavili originálními doplňky i funkčním a pohodlným nábytkem. Není nad to ,otestovat‘ si na vlastní kůži běžné, ale i unikátní výrobky, které v e-shopu nabízíme. Pomáhá mi to také přemýšlet, co se dá ještě vylepšit.“

