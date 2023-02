Slavná moderátorka má chalupu na samotě u lesa. Začínala bez vody a WC

Chalupu koupili Katčini rodiče, když jí byl rok. Katky otec byl uznávaný bratislavský chirurg, který potřeboval útočiště od pracovního shonu. Nicméně představa, že bude na chalupě jen relaxovat, zcela neklapla. Ve finále ordinoval na terase a léčil široké okolí.

A když bylo třeba, odvezl si pacienta s sebou do Bratislavy a odoperoval ho. Od té doby se těší dům pana doktora velké úctě. V té době nebyla v chalupě voda a na latrínu bylo třeba chodit do lesa. Katka ráda vzpomíná, jaká to byla výzva jít tam v noci s baterkou. Prý se ale nebála. Chodila sama na procházky lesem i kilometry od domu a fascinovaně pozorovala každého broučka, kterého cestou nalezla.

Katčiným rodičům při výběru chalupy učarovalo zejména místo. My jsme sice dnes dojeli až k domu po příjezdové cestě, ale ta tu dřív nebyla a chaloupka byla zcela ukrytá v lese. Katka si vybavuje, jak vždy nechali auto někde stát a každý z rodiny pochodoval k chalupě s nákladem v batohu. Otec třeba nosíval ve velkém vojenském ruksaku hrnce a potraviny.