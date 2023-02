Chalupu v Sudetech jsme zachránili. Překvapila nás návštěva z Německa

Dědeček pocházel z učitelské rodiny a narodil se v roce 1901 jako poslední z jedenácti dětí. Jeho druhým jménem byla skromnost. Nikdy netoužil po majetcích, učil na pražském Pernerově gymnáziu matematiku a další přírodní vědy, žil prostě a spokojeně v libeňském dvoupokojovém bytě se svojí ženou a jedinou dcerou, mojí maminkou.

Babička Dagmar byla Estonka. Několik let po válce se spřátelila s manželkou ruského bělogvardějce, pro kterého se Praha stala domovem, ovšem jen do té doby, než si pro něj po osvobození přišli agenti NKVD a odvlekli jej do gulagu.

A byla to právě Marie Antonovna, která mé prarodiče přivedla do Kytlic. Ve své chalupě pronajímala „letní byt“. Byla to neveliká podkrovní místnost, do které zatékalo, a tak k vybavení letních hostů patřilo několik hrnců a umyvadel.

Léto v Lužických horách bývalo často velmi deštivé. Vzpomínám si, jak mi děda vyprávěl, že jednou z činností na letním bytě právě během deštivých dnů bylo posunování plechových nádob, do kterých bubnovala voda protékající děravou střechou. Děda překřtil svou kytlickou bytnou na Marii Lavorovnu.

„Pane profesore, nechcete si tady přece jen něco koupit?“ ptal se dědy Alfonse předseda tehdejšího národního výboru už bůhví pokolikáté. A to léto roku 1952 děda souhlasil. Předseda dědu vodil po tehdy ještě skoro pusté vysídlené vesnici od jedné prázdné chalupy ke druhé, až si dědeček vybral.

I tady zafungovala jeho skromnost, z nabízených stavení zvolil to nejmenší. Obchod se uskutečnil roku 1953 a děda zaplatil za chaloupku nalepenou na pískovcové skále, do které jsou vykutané dva sklípky, tři tisíce korun, a za tři ovocné stromy na pozemku po dvacetikoruně. Stalo se tak těsně před měnovou reformou.