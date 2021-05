Petr Kraus, mistr světa v bike trialu, zrekonstruoval starý statek

Jak byste popsal svou cestu ke statku?

Odmala mi v bytech, kde jsem s rodiči bydlel, vadil pohled z okna na deštivé počasí. To všichni dobře známe. Čechy jsou krásná zem, ale polovinu času je venku ošklivo. Snil jsem o prostoru, kde můžu trénovat trial a freestyle BMX, i když prší nebo sněží, a to jsem si splnil.

Kliknutím na titulní stránku se dozvíte více o časopise Domov.

Byla to dlouhá cesta, než jsem na to vydělal a než jsem se vrhl do rekonstrukce tohoto šíleného projektu. Kdybych věděl, do čeho jdu, nikdy bych to nezrealizoval.

Statek byl původně vybudovaný kolem roku 1810, se stodolou, chlévy pro zvířata atd., byl zdevastovaný, ale měl svoje kouzlo. Zachovali jsme a náročnou rekonstrukcí obnovili jeho původní styl a zároveň ho vybavili moderním komfortem, jako je topení v podlaze vyhřívané tepelným čerpadlem.

Postup byl zřejmě hodně náročný...

Ano. Začalo to vyčištěním půdy po střechu plné sena a tuny nepořádku, pokračovalo vybouráním oken, dveří, vybráním podlah o metr, podřezáním celého domu, odstraněním komplet omítek. Jen pro příklad: Po dlouhém čištění půdy se musely opravit klenby vymazáním speciální směsí a injektáží cementového mléka. Na to jsem využil specialisty, kteří již opravili klenby téměř v celém starém Hradci.

Překvapením byla nutnost zajistit staticky jednu ze stěn ocelovými výztuhami a zhruba desítkou traverz. To bylo nečekaných 300 tisíc navíc. Náročná byla i oprava oken. Původní okenní klenby byly zazděny. Zbylá okna byla přestavěna překladem na hranatá. Prostě doba komunismu si vzala svou daň. Nová okna jsou dřevěná s původní klenbou. Nejhorší byla kompletní oprava střech, které mají se stodolou 1 200 m2.

Jak se historie odrazila na podobě interiéru?

Použili jsme například půdovky na obložení vany, umyvadla, polic ve sprchovém koutě. Také tvoří parapety na všech oknech v celém domě. Museli jsme jich sehnat asi třikrát tolik, než jich zde zůstalo v jedné místnosti na podlaze. Na podlahy jsme vybrali španělskou ostařenou dlažbu, která se sem myslím dokonale hodí.

Ručně malované mozaiky si Petr dovezl z exhibic v Mexiku.

Zásadní pro vás ale byla stodola...

Jasně, v ní jsme vybudovali s kamarády BMX park a deset let v ní jezdili ve dne v noci. Po dlouhém rozhodování to celé prodat jsem začal BMX park odstraňovat jako první.

Právě se přemísťujeme do podhůří Orlických hor, odkud pocházím já i moje přítelkyně, takže to bude blíže nejen k rodině, přátelům, ale i ke kopcům a horám, kde je to skvělé pro MTB, stejně jako pro zimní sporty. Hradec Králové je sice krásné město, ale jeho okolí je pro mě příliš placaté.

Tuto návštěvu fotil Dereck Hard v rámci pravidelné série „LIVI’N“ pro redbull.cz.

Mistr světa zblízka Petr Kraus je trojnásobný mistr světa v bike trialu a pětinásobný mistr ČR ve stejné disciplíně. Miluje kolo ve všech jeho podobách, několik let silně „ujížděl“ na freestyle BMX.

Bravurně ovládá hru hned na několik nástrojů.

Znovu by se do tak rozsáhlé rekonstrukce nepustil: „Výsledek je sice krásný, ale bylo to nečekaně velké sousto. Všichni mi říkali, že jsem se zbláznil, ale díky bláznům vznikají ty nejlepší věci. Nicméně bydlí se tu skvěle a dům má výborné klimatické vlastnosti. V zimě drží teplo a v létě chladí jako nějaká jeskyně.“

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.