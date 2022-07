Statek ze 16. století manželé proměnili za pět let na levandulovou farmu

Manželé mají provoněný život, provozují totiž levandulovou farmu v Raspenavě na Frýdlantsku. Pustili se do zemědělského podnikání, ačkoli do té doby žili v činžovním domě v centru Liberce. Původně se jen chtěli přestěhovat někam do Jizerských hor, které milují.