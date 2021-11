Postavili si velmi zvláštní dům s nádherným výhledem do Labského údolí

Jaké byly vaše priority, když jste uvažoval o stavbě domu?

Rozhodujícím faktorem byla lokalita stavby, respektive rodinná vazba k pozemku, na kterém stála stará chata. Vlastnili ji moji praprarodiče a jako dítě jsem zde trávil prázdniny. Moje vzpomínky asi zabrnkaly na strunu dřevostavby, a protože je pozemek umístěn ve svahu a těžko přístupný, podpořil tuto myšlenku i fakt, že je s ní jednodušší práce. Dalším rozhodujícím kritériem byla rychlost výstavby.

Váš dům se vymyká průměru. Bylo vaším přáním, aby byl neobvyklý? Jakou jste o něm měl představu, co jste preferoval?

Přesnou představu jsme s partnerkou neměli vůbec, ale nechtěli jsme katalogový dům. Lokalita si žádala individuální přístup. Z našich potřeb se ukázalo jako nejdůležitější, aby byl dům malý a měl panoramatický výhled do údolí Labe. Proto jsme jeho návrh svěřili architektovi, který má ke Středohoří vztah, je místní. Zalíbila se nám hned první studie domu. Korespondovala s mými vzpomínkami na chatu, přitom byla ryze současná a navíc hravá.

Proč jste chtěli malý dům?

Jsme bezdětná rodina, proto nepotřebujeme velký prostor. I když dům obýváme trvale, pokud to počasí umožňuje, tak většinu času stejně trávíme na zahradě nebo na zastřešené terase, která je vlastně obytným exteriérem. Omezit se v zastavěném prostoru tedy pro nás nebyl žádný problém a stejně jako volbou dřevostavby jsme tím zase trochu přispěli ke snížení uhlíkové stopy.

Jak je to u vás s technologiemi, čím topíte a větráte?

V tomto ohledu jsme se rozhodli neplýtvat. Dům je dobře zateplen, tedy jsme si mohli dovolit elektrické vytápění. Nízké energetické nároky nás mile překvapily. Jistě v tom hraje roli i to, že je dům malý. Ale po předchozích zkušenostech se dřevostavba určitě vyhřeje lépe a rychleji než dům zděný. Větráme přirozeně okny. Být vysoko nad údolím a otevřený proudění ze tří stran má své benefity. Bylo by škoda se o takový vzduch ošidit. A protože se díky své poloze dům nepřehřívá, bez potíží jej provětráme i ve vrcholném létě. Samozřejmě kdybychom bydleli na břehu Labe u Lovosic, řešili bychom to jinak. Ale tady u nás přirozený vzduch stále ještě voní „venkem“. A to máme rádi.

Z čeho máte největší radost?

Že se povedlo architektům navázat na moje vzpomínky z dětství jak materiálově, tak konceptem i hravostí. Dům nám i při své skromné velikosti poskytuje velmi komfortní bydlení. A radost máme samozřejmě i z toho, že můžeme „být venku“ i v zimě díky panoramatickému prosklení stěny.

Kdybyste měli stavět znovu, změnili byste něco?

Nemáme žádnou negativní zkušenost, co se domu samotného týká. Bydlení v dřevostavbě je velice příjemné. Pouze bychom důkladněji vybírali stavební firmu. Zvolili jsme ji totiž na základě cenové nabídky, což se nakonec ukázalo jako špatné rozhodnutí. Původně měla být hrubá stavba postavena za šest týdnů, ale bohužel se v důsledku problémů u stavební firmy protáhla na deset měsíců. S dodavatelem stavby jsme se proto museli rozejít a na dokončení stavby poptat další firmy a řemeslníky.

Popis nízkoenergetického domu

Ekonomičnost dřevostavby určila horizontální i vertikální modul domu. Přízemí, kde se odehrává denní život, sleduje vzor minulosti nejen tvarem, typem střechy, velkorysou terasou i zábradlím, ale i tlumenými barvami šedé a černé.

Barvami rozjasněná „nástavba“ je naopak jasně soudobou přidanou hodnotou, která představuje klidovou zónu: do červeného modulu situovali architekti ložnici, do žlutého pak nakombinovali pokoj pro hosty s pracovnou.

Nejoriginálnějším prvkem je prosklený „krček“ mezi moduly, který – kromě toho, že kryje schodiště – vyrovnává deficit přirozeného světla v přízemí, daný severovýchodní orientací parcely.

Nosná konstrukce je kombinovaná, přičemž ocelí je vynesena velká prosklená stěna a střecha s terasou. Horizontální obklad ze smrkových prken je u všech modulů ošetřen barevnými přírodními PNZ oleji.

S barvou fasády koresponduje i botník a úložný box u vchodových dveří, od podlahy jí sekunduje šedý odstín čedičových kamenů z místního lomu, ukládaných nasucho. Barvy fasády ložnic pak majitelé promítli i do kuchyně a koupelny

Dům je neobvykle malý a tím zároveň úsporný. A to nejen co do potřeby energie, ale i dispozičním řešením; je jednoduché a přehledné. Už to samo o sobě vytváří iluzi většího prostoru, než jakým skutečně je.

Kromě schodiště nejsou řešeny žádné komunikační zóny, v domě není ani jedna chodba. Plocha je využita maximálně účelně s gradací do vizuálního zážitku skrze dvanáct a půl metru široké prosklení, které rozptýlí každou obavu z klaustrofobního pocitu v malém domě.

Technické parametry

Typ domu : nízkoenergetický

: nízkoenergetický Zastavěná plocha: 113 m²

113 m² Užitná plocha: 80,5 m² + 49 m² terasa

80,5 m² + 49 m² terasa Konstrukční systém : lehký rámový skelet (Two-by-four), difuzně otevřená skladba

: lehký rámový skelet (Two-by-four), difuzně otevřená skladba Energie / vytápění: elektrokotel + podlahové teplovodní topení, doplňkově krbová kamna

elektrokotel + podlahové teplovodní topení, doplňkově krbová kamna Větrání : přirozené

: přirozené Součinitel prostupu tepla stěnou U: 0,18 W/(m ² K)

0,18 W/(m K) Autor architektonického návrhu a projektu: Ing. arch. Pavel Plánička, Ing. Bruno Panenka, Ing. arch. Matěj Páral, 3+1 architekti

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Pavel Plánička