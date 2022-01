Stačilo pár vět a architekt jim vykouzlil dům, ze kterého jsou paf

Že nechtějí dům z katalogu věděla Jarka s Pavlem od samého začátku. Obcházeli veletrhy, prohledávali internet, ale stále si nedokázali vybrat. „Po dlouhé době jsme viděli v časopise pěkný dům a u něj adresu architektů kousek od manželova pracoviště,“ vzpomíná Jarka.

„Hned jsme tam zašli s tím, že máme představu hlavně o tom, jak se chceme v domě cítit. A světe div se, stačilo pár vět s architektem a už jsme neměli důvod hledat dál. V kreativitě jsme ho nechtěli nijak omezovat a díky tomu teď máme dům, ze kterého se nám ani hostům nechce odjíždět.“

Architektův talent uchopit nevyřčené byl prý až zarážející. Z místa budoucí stavby, kde tou dobou byly jenom bramborové brázdy, byl tak nadšený, že stavebníci nechápali. Přesto mohli za šest týdnů nad hotovou studií říct jenom: přesně to nám padne do noty.

Jelikož byl přístup na pozemek pro těžkou techniku komplikovaný, probíhala přímo na staveništi montáž tradiční rámové konstrukce (sloupkové). Staveništní výstavba vyžaduje zkušené řemeslníky, aby práce probíhaly rychle a bez komplikací.

„Začínali jsme stavět na přelomu září a října a daly se čekat podzimní deště,“ říká Jarka. „Hrubá stavba ale byla pod střechou raz dva. Kdyby se nezdržela dodávka velkoformátových oken, která byla pro subdodavatele technickým oříškem, mohli jsme se nastěhovat za tři měsíce.“

Dům k dokončení

Majitelé zpočátku na výstavbu nijak nepospíchali. Jestli bude postaveno za měsíc nebo za šest je netrápilo, protože plánovali dům využívat zatím jen rekreačně. Problém s okny ale posunul dokončení hrubé stavby na termín, kdy už měla dodavatelská firma plánovanou jinou stavbu.

„Přesto se ale snažila posílat nám sem dělníky průběžně, aby se dům i po termínu dokončil co nejdříve,“ upřesňuje Jarka. „Nestavěli jsme na klíč, dodavatelská firma se postarala o hrubou stavbu, výplně otvorů, střechu, fasádu a řízené větrání s ohřevem teplé vody. Zbytek jsme si zařizovali sami formou subdodávek.“

Šlo například o rozvody vody a elektřiny, instalace sádrokartonových desek, položení podlahové krytiny, interiérové dveře nebo obložení schodiště dřevem. „To jediné bychom příště udělali jinak,“ doplňuje Jarka. „Je totiž úzké a moc zatočené. Lepší by bylo s podestou. Ale jinak bychom na domě nezměnili nic.“

Jako fasádní obklad si Jarka s Pavlem vybrali dub z nedalekého lesa. Ne proto, že by chtěli utratit víc peněz, ale protože dub je jednak trvanlivý, rozumí si s místními klimatickými podmínkami a především proto, že les patří do rodiny.

„Tak, jak to na vesnicích bývalo, rodiče měli statek a kus lesa po předcích,“ pokračuje Jarka. „Dvě části z něj byly dubové a otec nám z nich dvacet dva stromů věnoval. Nechali jsme je vybrat lesníkem, porazit a vysušit až u Valašského Meziříčí. Udělat to správně totiž není nic jednoduchého. To se musí opravdu umět. A nějaký ten kilometr navíc nehrál roli. Z dubu tedy máme nejen fasádu, ale i podlahu, obklady, schody, terasu a drobné detaily zařizovacích prvků.“

Čerstvý vzduch a tepelná pohoda

Instalaci řízeného větrání s aktivní rekuperací doporučil stavebníkům architekt po shlédnutí pozemku. „Všude kolem nás jsou totiž domy vytápěné pevnými palivy a na podzim při inverzi bychom si nemohli otevřít okno. Spaliny by byly okamžitě v domě,“ vysvětluje Jarka.

„Větrání využíváme na maximum. O jeho chod se vůbec nestaráme. Systém je tak tichý, že ani neregistrujeme provoz. Nastavený je tak, aby v domě neustále udržoval čerstvý vzduch. Kontroluje i jeho vlhkost, úroveň těkavých látek (VOC) a hladinu CO 2 . Nevypínáme ho, ani když máme v létě prakticky stále dokořán na terasu. Automaticky se sám přizpůsobí podmínkám a je-li potřeba, interiér i vychladí. Jednotka ohřívá také vodu pro kuchyni a koupelnu. Vytápění je navrženo jako elektrické, ale konvektory zapínáme málokdy. Bohatě postačuje zavlažit krbovými kamny. V dřevostavbě je prakticky konstantně příjemné klima.“

Stavět bez stresu

Jarka i Pavel pocházejí ze stejné vesnice. Těší se, až se sem na stáří přestěhují natrvalo. „Když jsme před čtyřmi lety dům dokončovali, už bylo znát, že dřevostavby jedou a firmy mají dost zakázek,“ bilancuje Jarka.

„A už tehdy byl boj o řemeslníka. Neumím si představit, že bychom stavěli dnes. Řemeslníky už neseženete vůbec a k tomu nejsou ani materiály. Nyní, když víme, co stavba obnáší, jsme rádi, že se nám to povedlo s předstihem. V čase důchodu už bychom na to nejspíš neměli elán.“

Technické parametry

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 107,98 m²

107,98 m² Užitná plocha: 145,04 m²

145,04 m² Dispozice: 4+1

4+1 Konstrukční systém: rámová konstrukce Two by Four – letmá montáž

rámová konstrukce Two by Four – letmá montáž Teplo: elektrické přímotopy + temperace podlahy elektrickými rohožemi v koupelnách

elektrické přímotopy + temperace podlahy elektrickými rohožemi v koupelnách Větrání a teplá voda: rekuperační jednotka NILAN

rekuperační jednotka NILAN Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,16 W/m ² K

0,16 W/m K Autor arch. návrhu: Ing. arch. Václav Zahradníček, Ing. arch. Hana Viskupičová www.prodesi.cz

Ing. arch. Václav Zahradníček, Ing. arch. Hana Viskupičová www.prodesi.cz Autor projektu: Bc. Jan Švarc DiS., www.domesi.cz

Bc. Jan Švarc DiS., www.domesi.cz Realizace stavby: Domesi s. r. o., 2016, www.domesi.cz

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.