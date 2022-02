Našli pozemek a začali sázet stromy. Až pak si postavili vysněný domov

Posun do přírody, k větší soběstačnosti, soukromí a pěstování vlastních plodin vábil Markétu a Iva z Prahy už dlouho. Když nalezli zajímavé místo, začali tím nejdůležitějším – vysazováním stromů. Zhruba sto jich putovalo do nového lesa, tisíc sazenic do živého plotu kolem pozemku, následoval měkký a tvrdý sad, jezírko, bylinková spirála… Zkrátka pevný permakulturní základ pro spokojenou budoucnost.

Lokalita si během pár let získala srdce celé rodiny. Toto místo zkrátka nebude pouze víkendovým útočištěm či zálohou na důchod. A tak přišel další důležitý krok: nahradit zahradní domek, dosavadní základnu pro přespání, plnohodnotným novým domem.

Zastavěnou plochu poměrně striktně vymezila poloha původní stavby, která zde stála zhruba před 50 lety. „Nejdůležitější pro nás bylo mít dvě funkčně oddělené budovy. Inspiroval nás jeden projekt, kde bylo přesně takové řešení uplatněno,“ vzpomínají Markéta s Ivem.

„Žili jsme na mnoha místech v různých typech bydlení a nasbírali dostatek informací o našich potřebách. Chtěli jsme maximální otevřenost, jednoduchost a čistotu. O mnohých detailech jsme měli jasnou, životem prověřenou představu.“

Podrobnosti interiérového uspořádání měly svůj základ už v architektonické studii. Otevřenost zachovává přízemí, ale i podkroví. V části dispozice podkroví nejsou dělící příčky, a vzniká tak velký vzdušný pokoj hned několika funkcí.

Světlý obývací pokoj vylepšuje prostorná terasa s výhledem do tří světových stran a v obklopení korun vzrostlých stromů. Hřejivý interiér domu s prvky severského designu je, stejně jako zvenčí, protkán akcenty modré.

Návrh a optimalizace domu prokázaly, že bude třeba dodávat jen relativně malé množství energie. Z možných variant dostaly nakonec zelenou fotovoltaické panely s bateriovým systémem, elektrické rohože v podlaze (pro snadnou regulaci teploty jednotlivých místností) a kompaktní jednotka s rekuperačním výměníkem, možným dohřevem i chlazením vzduchu a zajištěním teplé užitkové vody.

Pro efektivní koordinaci a sladění všech technologických prvků je objekt vybaven inteligentním systémem, jenž umožňuje ovládání aplikací v mobilním telefonu – od stahování žaluzií přes vytápění, svícení až po doplňování vody v zahradním jezírku.

Zpočátku nebylo jasné, zda bude nový dům jen částečným útočištěm na pár dní v týdnu, nebo trvalým domovem. Jak však říkají Markéta s Ivem: „Tato oáza si nás ale natolik získala, že využíváme každé příležitosti zůstat. Spojení tohoto kouzelného místa s domem, který předčil naše očekávání, je prostě odzbrojující. Čeká nás teď fáze vylaďování jeho technických dovedností nám plně na míru a další zvelebování permakulturní zahrady směrem k samozásobitelství. Je tedy rozhodně na co se těšit.“

Jedenáct zajímavostí o domě

Jihozápadní terasa je kryta pergolou z modřínové konstrukce, stejně jako pohledové části krytého stání. Podlahu tvoří thermowood (původně to měl být modřín, ale vzhledem k trvanlivosti se investoři rozhodli pro změnu). Založení bylo na základě energetické optimalizace provedeno na plovoucí desce izolované na spodním líci extrudovaným polystyrenem. To se ukázalo jako výhoda, když byla během realizace odhalena přesná poloha původního sklepa. Prostor v podkroví může být v budoucnosti rozdělen na dva samostatné pokoje, pokud bude potřeba. Barva oken byla vybrána podle tabletu, který měl Ivo na schůzce s architektkou. Obecně je modrá velmi oblíbenou barvou majitelů. Skvělý akcent k modřínové fasádě, která časem zešedne… V budoucnu bude příjemné posezení také na „dvorečku“, hned vedle vstupní části domu. Okna jsou ze smrkového dřeva, zevnitř ošetřena světlou UV lazurou (pro barevnou stálost) a zvenčí opláštěna hliníkem (perfektní ochrana před klimatickými vlivy bez nutnosti natírání). Úložné prostory doplňuje šikovné patro v garáži. Sauna je umístěna v koupelně přízemí s přímým vstupem na zahradu. V kuchyni najdeme několik otevřených polic a široké parapety na odkládání věcí. Krásný příklad praktického a jednoduchého využití jsou zavařovací sklenice naplněné suchými potravinami – dobře viditelné a rychle po ruce. Majitelka využívá koncept bezobalové kuchyně již řadu let. Lednice je zapuštěna v nice tak, aby opticky vůbec nerušila. V exteriéru je použita celá paleta přírodních materiálů – modřínová fasáda, mlatová cesta či zídka z místního pískovce.

Technické parametry:

Typ domu: pasivní dům, s konečným výsledkem blower door testu n 50 = 0,4 h -1

pasivní dům, s konečným výsledkem blower door testu n = 0,4 h Zastavěná plocha: dům: 113,2 m², garáž, dílna, stání: 74 m²

dům: 113,2 m², garáž, dílna, stání: 74 m² Užitná plocha: dům: 164,6 m², ostatní plochy: 98,4 m²

dům: 164,6 m², ostatní plochy: 98,4 m² Konstrukční systém: dřevostavba z masivních šroubovaných panelů DEKpanel D – difuzně otevřená konstrukce

dřevostavba z masivních šroubovaných panelů DEKpanel D – difuzně otevřená konstrukce Teplo a větrání: elektrické topné rohože (podlahové topení + koupelnová trubková tělesa s elektrickou patronou); kompaktní větrací jednotka s aktivní rekuperací a přípravou teplé užitkové vody

elektrické topné rohože (podlahové topení + koupelnová trubková tělesa s elektrickou patronou); kompaktní větrací jednotka s aktivní rekuperací a přípravou teplé užitkové vody Součinitel prostupu tepla stěnou: U N = 0,116 W/m ² K

U = 0,116 W/m K Projekt: 2018, Archcon atelier, s. r. o.

2018, Archcon atelier, s. r. o. Realizace: 2020, Dřevostavby Biskup, s. r. o.

2020, Dřevostavby Biskup, s. r. o. Skladba stěny: SDK + povrchová úprava 12,5 mm, CD profil 27 mm, dřevovláknitá izolace Steico Flex 60 mm, masivní dřevěný panel DEKPANEL D 81 mm, dřevovláknitá izolace Steico Therm Dry 280 mm, difuzně otevřená fasádní fólie, vertikální rošt + provětrávaná vzduchová mezera 40 mm, horizontální rošt tloušťky 40 mm a svislé dřevěné obložení sibiřským modřínem 19 mm

SDK + povrchová úprava 12,5 mm, CD profil 27 mm, dřevovláknitá izolace Steico Flex 60 mm, masivní dřevěný panel DEKPANEL D 81 mm, dřevovláknitá izolace Steico Therm Dry 280 mm, difuzně otevřená fasádní fólie, vertikální rošt + provětrávaná vzduchová mezera 40 mm, horizontální rošt tloušťky 40 mm a svislé dřevěné obložení sibiřským modřínem 19 mm Celková tloušťka: 559,5 mm

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz